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"Получите, распишитесь". Американский маневр ВСУ насмешил немцев - РИА Новости, 05.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:59 05.07.2023 (обновлено: 17:13 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/vsu-1882416633.html
"Получите, распишитесь". Американский маневр ВСУ насмешил немцев
"Получите, распишитесь". Американский маневр ВСУ насмешил немцев - РИА Новости, 05.07.2023
"Получите, распишитесь". Американский маневр ВСУ насмешил немцев
Читатели немецкой газеты Die Welt сыронизировали над заимствованной у американских военных тактике, которую использовали ВСУ при контрнаступлении. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T16:59
2023-07-05T17:13
политика
сша
украина
россия
маркус райснер
вооруженные силы украины
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt сыронизировали над заимствованной у американских военных тактике, которую использовали ВСУ при контрнаступлении."Когда я писал месяц тому назад, что американская тактика ведет украинские войска прямо на тот свет, надо мной смеялись. Мол, что я там понимаю в военной тактике! А вот теперь получите, распишитесь. Американцы и НАТО просто никогда не имели дело с сильной регулярной вражеской армией, их противник всегда уступал им в количестве и качестве оружия", — отметил Tomi F."Цитирую: "ВСУ действовали в полном соответствии с учебниками армии США: они наносили удары крупными силами". Но ведь ВСУ не обладали при этом ни оружием, ни средствами разведки, которые есть у армии США. Имитировать американцев в таком состоянии — значит обрекать себя на поражение", — считает Marcus B."После того как британская разведка перестала публиковать сообщения об успехах украинцев, о провале контрнаступления можно было догадаться самостоятельно", — заметил пользователь OHa."Успехи Украины смехотворны. Абсолютно нелепо. Я думаю, что они не имеют представления о размерах занимаемой Россией территории. Я объясню это как-нибудь более наглядно. Россия взяла под контроль около 130 000 квадратных километров земли. Это около 36 процентов всей Германии, в основном Бавария, Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц, Саар. Украина заняла территорию, которая составляет чуть более трети площади города Мюнхена. Теперь понятнее?" — объяснил Thorsten W.Ранее полковник австрийской армии Маркус Райснер заявил, что ВСУ провалили первый этап контрнаступления, действуя в соответствии с учебниками ВС США и наступая большими силами. Теперь они изменили подход и атакуют малыми группами, утверждает офицер.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230705/sabotazh-1882389793.html
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политика, сша, украина, россия, маркус райснер, вооруженные силы украины, нато
Политика, США, Украина, Россия, Маркус Райснер, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
"Получите, распишитесь". Американский маневр ВСУ насмешил немцев

Читатели Die Welt высмеяли тактику ВСУ, заимствованную у американской армии

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие под Артемовском
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt сыронизировали над заимствованной у американских военных тактике, которую использовали ВСУ при контрнаступлении.
«
"Когда я писал месяц тому назад, что американская тактика ведет украинские войска прямо на тот свет, надо мной смеялись. Мол, что я там понимаю в военной тактике! А вот теперь получите, распишитесь. Американцы и НАТО просто никогда не имели дело с сильной регулярной вражеской армией, их противник всегда уступал им в количестве и качестве оружия", — отметил Tomi F.
"Цитирую: "ВСУ действовали в полном соответствии с учебниками армии США: они наносили удары крупными силами". Но ведь ВСУ не обладали при этом ни оружием, ни средствами разведки, которые есть у армии США. Имитировать американцев в таком состоянии — значит обрекать себя на поражение", — считает Marcus B.
"После того как британская разведка перестала публиковать сообщения об успехах украинцев, о провале контрнаступления можно было догадаться самостоятельно", — заметил пользователь OHa.
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"Успехи Украины смехотворны. Абсолютно нелепо. Я думаю, что они не имеют представления о размерах занимаемой Россией территории. Я объясню это как-нибудь более наглядно. Россия взяла под контроль около 130 000 квадратных километров земли. Это около 36 процентов всей Германии, в основном Бавария, Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц, Саар. Украина заняла территорию, которая составляет чуть более трети площади города Мюнхена. Теперь понятнее?" — объяснил Thorsten W.
Ранее полковник австрийской армии Маркус Райснер заявил, что ВСУ провалили первый этап контрнаступления, действуя в соответствии с учебниками ВС США и наступая большими силами. Теперь они изменили подход и атакуют малыми группами, утверждает офицер.
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