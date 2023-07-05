https://ria.ru/20230705/vsu-1882416633.html

"Получите, распишитесь". Американский маневр ВСУ насмешил немцев

"Получите, распишитесь". Американский маневр ВСУ насмешил немцев - РИА Новости, 05.07.2023

"Получите, распишитесь". Американский маневр ВСУ насмешил немцев

Читатели немецкой газеты Die Welt сыронизировали над заимствованной у американских военных тактике, которую использовали ВСУ при контрнаступлении. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T16:59

2023-07-05T16:59

2023-07-05T17:13

политика

сша

украина

россия

маркус райснер

вооруженные силы украины

нато

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876926652_0:58:3078:1789_1920x0_80_0_0_21f2d3b0a316f7e281190cd6688c5e58.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt сыронизировали над заимствованной у американских военных тактике, которую использовали ВСУ при контрнаступлении."Когда я писал месяц тому назад, что американская тактика ведет украинские войска прямо на тот свет, надо мной смеялись. Мол, что я там понимаю в военной тактике! А вот теперь получите, распишитесь. Американцы и НАТО просто никогда не имели дело с сильной регулярной вражеской армией, их противник всегда уступал им в количестве и качестве оружия", — отметил Tomi F."Цитирую: "ВСУ действовали в полном соответствии с учебниками армии США: они наносили удары крупными силами". Но ведь ВСУ не обладали при этом ни оружием, ни средствами разведки, которые есть у армии США. Имитировать американцев в таком состоянии — значит обрекать себя на поражение", — считает Marcus B."После того как британская разведка перестала публиковать сообщения об успехах украинцев, о провале контрнаступления можно было догадаться самостоятельно", — заметил пользователь OHa."Успехи Украины смехотворны. Абсолютно нелепо. Я думаю, что они не имеют представления о размерах занимаемой Россией территории. Я объясню это как-нибудь более наглядно. Россия взяла под контроль около 130 000 квадратных километров земли. Это около 36 процентов всей Германии, в основном Бавария, Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц, Саар. Украина заняла территорию, которая составляет чуть более трети площади города Мюнхена. Теперь понятнее?" — объяснил Thorsten W.Ранее полковник австрийской армии Маркус Райснер заявил, что ВСУ провалили первый этап контрнаступления, действуя в соответствии с учебниками ВС США и наступая большими силами. Теперь они изменили подход и атакуют малыми группами, утверждает офицер.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230705/sabotazh-1882389793.html

https://ria.ru/20230704/ukraina-1882248609.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, сша, украина, россия, маркус райснер, вооруженные силы украины, нато