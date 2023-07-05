"Получите, распишитесь". Американский маневр ВСУ насмешил немцев
Читатели Die Welt высмеяли тактику ВСУ, заимствованную у американской армии
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие под Артемовском
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt сыронизировали над заимствованной у американских военных тактике, которую использовали ВСУ при контрнаступлении.
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"Когда я писал месяц тому назад, что американская тактика ведет украинские войска прямо на тот свет, надо мной смеялись. Мол, что я там понимаю в военной тактике! А вот теперь получите, распишитесь. Американцы и НАТО просто никогда не имели дело с сильной регулярной вражеской армией, их противник всегда уступал им в количестве и качестве оружия", — отметил Tomi F.
"Цитирую: "ВСУ действовали в полном соответствии с учебниками армии США: они наносили удары крупными силами". Но ведь ВСУ не обладали при этом ни оружием, ни средствами разведки, которые есть у армии США. Имитировать американцев в таком состоянии — значит обрекать себя на поражение", — считает Marcus B.
"После того как британская разведка перестала публиковать сообщения об успехах украинцев, о провале контрнаступления можно было догадаться самостоятельно", — заметил пользователь OHa.
"Успехи Украины смехотворны. Абсолютно нелепо. Я думаю, что они не имеют представления о размерах занимаемой Россией территории. Я объясню это как-нибудь более наглядно. Россия взяла под контроль около 130 000 квадратных километров земли. Это около 36 процентов всей Германии, в основном Бавария, Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц, Саар. Украина заняла территорию, которая составляет чуть более трети площади города Мюнхена. Теперь понятнее?" — объяснил Thorsten W.
Ранее полковник австрийской армии Маркус Райснер заявил, что ВСУ провалили первый этап контрнаступления, действуя в соответствии с учебниками ВС США и наступая большими силами. Теперь они изменили подход и атакуют малыми группами, утверждает офицер.
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