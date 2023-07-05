https://ria.ru/20230705/volnovakha-1882459752.html

Пушилин сообщил о сильных повреждениях здания администрации Волновахи

Пушилин сообщил о сильных повреждениях здания администрации Волновахи - РИА Новости, 05.07.2023

Пушилин сообщил о сильных повреждениях здания администрации Волновахи

Здание администрации Волновахи в результате ракетного удара украинских сил получило сильные повреждения, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T20:10

2023-07-05T20:10

2023-07-05T20:10

специальная военная операция на украине

волноваха

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Здание администрации Волновахи в результате ракетного удара украинских сил получило сильные повреждения, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Обрушение плит произошло, т.е. повреждение здания очень серьезное", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он также отметил, что погибших нет.

https://ria.ru/20230705/spetsoperatsiya-1882293643.html

волноваха

донецкая народная республика

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волноваха, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины