Рейтинг@Mail.ru
Пушилин сообщил о сильных повреждениях здания администрации Волновахи - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:10 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/volnovakha-1882459752.html
Пушилин сообщил о сильных повреждениях здания администрации Волновахи
Пушилин сообщил о сильных повреждениях здания администрации Волновахи - РИА Новости, 05.07.2023
Пушилин сообщил о сильных повреждениях здания администрации Волновахи
Здание администрации Волновахи в результате ракетного удара украинских сил получило сильные повреждения, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T20:10
2023-07-05T20:10
специальная военная операция на украине
волноваха
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800627117_0:297:3113:2048_1920x0_80_0_0_7853baf47f0eaadc9c0dee64fc069740.jpg
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Здание администрации Волновахи в результате ракетного удара украинских сил получило сильные повреждения, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Обрушение плит произошло, т.е. повреждение здания очень серьезное", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он также отметил, что погибших нет.
https://ria.ru/20230705/spetsoperatsiya-1882293643.html
волноваха
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800627117_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_07a4e0bf20abcbca1638a1c290404ad1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волноваха, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин сообщил о сильных повреждениях здания администрации Волновахи

Пушилин сообщил о сильных повреждениях здания администрации Волновахи из-за удара ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВолноваха, ДНР
Волноваха, ДНР - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Волноваха, ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Здание администрации Волновахи в результате ракетного удара украинских сил получило сильные повреждения, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Обрушение плит произошло, т.е. повреждение здания очень серьезное", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он также отметил, что погибших нет.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.07.2023
Вчера, 16:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВолновахаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала