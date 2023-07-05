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Арктический вертолет МЧС спас туриста в первом рабочем вылете в Хибины - РИА Новости, 05.07.2023
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Хорошие новости
 
09:49 05.07.2023 (обновлено: 12:29 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/vertolet-1882298337.html
Арктический вертолет МЧС спас туриста в первом рабочем вылете в Хибины
Арктический вертолет МЧС спас туриста в первом рабочем вылете в Хибины - РИА Новости, 05.07.2023
Арктический вертолет МЧС спас туриста в первом рабочем вылете в Хибины
Новый арктический вертолет Ми-8, прибывший в Мурманск на прошлой неделе, во время первого вылета спас туриста, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T09:49
2023-07-05T12:29
хорошие новости
мурманск
арктика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
новости - туризм
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МУРМАНСК, 5 июл — РИА Новости. Новый арктический вертолет Ми-8, прибывший в Мурманск на прошлой неделе, во время первого вылета спас туриста, сообщили в региональном главке МЧС.Накануне поздно вечером поступила информация, что молодой человек в составе незарегистрированной группы из трех туристов на перевале Северный Чорргор в Хибинах упал и ударился головой. Самостоятельно спуститься с горы он не мог."К месту вылетел заступивший на днях на дежурство вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России. На борту, помимо экипажа, находился фельдшер и спасатели Мурманского комплексного аварийно-спасательного центра", — говорится в сообщении.Спасатели на носилках донесли пострадавшего туриста до вертолета. Позднее молодого человека в удовлетворительном состоянии передали бригаде скорой помощи.Первый вертолет, созданный для работы в Арктике при низких температурах, прибыл в Мурманск 29 июня. Борт оснащен уникальным оборудованием, включая приборы ночного видения и инфракрасные источники для улучшения видимости на высоте, что сокращает время поисков в заданном квадрате.
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мурманск, арктика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, новости - туризм
Хорошие новости, Мурманск, Арктика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Новости - Туризм
Арктический вертолет МЧС спас туриста в первом рабочем вылете в Хибины

Арктический вертолет МЧС Ми-8 спас туриста во время первого рабочего вылета в Хибины

Арктический вертолет МЧС спас туриста в первом рабочем вылете в Хибины
Арктический вертолет МЧС спас туриста в первом рабочем вылете в Хибины
Арктический вертолет МЧС спас туриста в первом рабочем вылете в Хибины
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 5 июл — РИА Новости. Новый арктический вертолет Ми-8, прибывший в Мурманск на прошлой неделе, во время первого вылета спас туриста, сообщили в региональном главке МЧС.
Накануне поздно вечером поступила информация, что молодой человек в составе незарегистрированной группы из трех туристов на перевале Северный Чорргор в Хибинах упал и ударился головой. Самостоятельно спуститься с горы он не мог.
Арктический вертолет МЧС спас туриста в первом рабочем вылете в Хибины
Арктический вертолет МЧС спас туриста в первом рабочем вылете в Хибины
Арктический вертолет МЧС спас туриста в первом рабочем вылете в Хибины
1 из 2
Арктический вертолет МЧС спас туриста в первом рабочем вылете в Хибины
Арктический вертолет МЧС спас туриста в первом рабочем вылете в Хибины
Арктический вертолет МЧС спас туриста в первом рабочем вылете в Хибины
2 из 2
Арктический вертолет МЧС спас туриста в первом рабочем вылете в Хибины
1 из 2
Арктический вертолет МЧС спас туриста в первом рабочем вылете в Хибины
2 из 2
"К месту вылетел заступивший на днях на дежурство вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России. На борту, помимо экипажа, находился фельдшер и спасатели Мурманского комплексного аварийно-спасательного центра", — говорится в сообщении.
Спасатели на носилках донесли пострадавшего туриста до вертолета. Позднее молодого человека в удовлетворительном состоянии передали бригаде скорой помощи.
Первый вертолет, созданный для работы в Арктике при низких температурах, прибыл в Мурманск 29 июня. Борт оснащен уникальным оборудованием, включая приборы ночного видения и инфракрасные источники для улучшения видимости на высоте, что сокращает время поисков в заданном квадрате.
Спасатели нашли 10-летнего мальчика, пропавшего в тайге Приамурья. Кадр видео
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28 июня, 14:49
 
Хорошие новостиМурманскАрктикаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШНовости - Туризм
 
 
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