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Арктический вертолет МЧС спас туриста в первом рабочем вылете в Хибины

Арктический вертолет МЧС спас туриста в первом рабочем вылете в Хибины - РИА Новости, 05.07.2023

Арктический вертолет МЧС спас туриста в первом рабочем вылете в Хибины

Новый арктический вертолет Ми-8, прибывший в Мурманск на прошлой неделе, во время первого вылета спас туриста, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T09:49

2023-07-05T09:49

2023-07-05T12:29

хорошие новости

мурманск

арктика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

новости - туризм

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МУРМАНСК, 5 июл — РИА Новости. Новый арктический вертолет Ми-8, прибывший в Мурманск на прошлой неделе, во время первого вылета спас туриста, сообщили в региональном главке МЧС.Накануне поздно вечером поступила информация, что молодой человек в составе незарегистрированной группы из трех туристов на перевале Северный Чорргор в Хибинах упал и ударился головой. Самостоятельно спуститься с горы он не мог."К месту вылетел заступивший на днях на дежурство вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России. На борту, помимо экипажа, находился фельдшер и спасатели Мурманского комплексного аварийно-спасательного центра", — говорится в сообщении.Спасатели на носилках донесли пострадавшего туриста до вертолета. Позднее молодого человека в удовлетворительном состоянии передали бригаде скорой помощи.Первый вертолет, созданный для работы в Арктике при низких температурах, прибыл в Мурманск 29 июня. Борт оснащен уникальным оборудованием, включая приборы ночного видения и инфракрасные источники для улучшения видимости на высоте, что сокращает время поисков в заданном квадрате.

https://ria.ru/20230628/sobaka-1880911019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

мурманск, арктика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, новости - туризм