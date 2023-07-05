Арктический вертолет МЧС спас туриста в первом рабочем вылете в Хибины
Арктический вертолет МЧС Ми-8 спас туриста во время первого рабочего вылета в Хибины
Арктический вертолет МЧС спас туриста в первом рабочем вылете в Хибины
Арктический вертолет МЧС спас туриста в первом рабочем вылете в Хибины
МУРМАНСК, 5 июл — РИА Новости. Новый арктический вертолет Ми-8, прибывший в Мурманск на прошлой неделе, во время первого вылета спас туриста, сообщили в региональном главке МЧС.
Накануне поздно вечером поступила информация, что молодой человек в составе незарегистрированной группы из трех туристов на перевале Северный Чорргор в Хибинах упал и ударился головой. Самостоятельно спуститься с горы он не мог.
Арктический вертолет МЧС спас туриста в первом рабочем вылете в Хибины
Арктический вертолет МЧС спас туриста в первом рабочем вылете в Хибины
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Арктический вертолет МЧС спас туриста в первом рабочем вылете в Хибины
Арктический вертолет МЧС спас туриста в первом рабочем вылете в Хибины
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Арктический вертолет МЧС спас туриста в первом рабочем вылете в Хибины
1 из 2
Арктический вертолет МЧС спас туриста в первом рабочем вылете в Хибины
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"К месту вылетел заступивший на днях на дежурство вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России. На борту, помимо экипажа, находился фельдшер и спасатели Мурманского комплексного аварийно-спасательного центра", — говорится в сообщении.
Спасатели на носилках донесли пострадавшего туриста до вертолета. Позднее молодого человека в удовлетворительном состоянии передали бригаде скорой помощи.
Первый вертолет, созданный для работы в Арктике при низких температурах, прибыл в Мурманск 29 июня. Борт оснащен уникальным оборудованием, включая приборы ночного видения и инфракрасные источники для улучшения видимости на высоте, что сокращает время поисков в заданном квадрате.