https://ria.ru/20230705/vengriya-1882431308.html

Мурашко: отношения России и Венгрии эффективны благодаря позиции Будапешта

Мурашко: отношения России и Венгрии эффективны благодаря позиции Будапешта - РИА Новости, 05.07.2023

Мурашко: отношения России и Венгрии эффективны благодаря позиции Будапешта

Взаимоотношения России и Венгрии очень эффективны благодаря взвешенной политике венгерского правительства, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко,... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T17:57

2023-07-05T17:57

2023-07-05T17:57

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

евросоюз

воз

петер сийярто

будапешт

венгрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643623_0:205:3026:1907_1920x0_80_0_0_0a6970665927c9ca9a5466a4f11a67a5.jpg

БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Взаимоотношения России и Венгрии очень эффективны благодаря взвешенной политике венгерского правительства, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который является сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии. "Политика, которую сегодня проводит венгерское правительство, является абсолютно рациональной и действенной. Поэтому мы считаем, что наше взаимодействие, дружеский подход в формате взаимоотношений двух стран является приоритетным. Мы хотели бы это продолжать. И как сопредседатель межправительственной комиссии я отмечаю, что наши взаимоотношения очень эффективны", - сказал Мурашко на пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Отвечая на вопрос венгерских СМИ, почему первой страной ЕС для визита российского министра после начала конфликта на Украине стала Венгрия, Мурашко ответил, что для России "Венгрия является приоритетной страной в экономическом и культурном сотрудничестве". Мурашко в среду принимает участие в Седьмой конференции ВОЗ по охране здоровья и окружающей среды, которая проходит в Будапеште.

https://ria.ru/20230705/zdravookhranenie-1882362325.html

https://ria.ru/20230705/zdravookhranenie-1882363353.html

россия

будапешт

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, михаил мурашко, евросоюз, воз, петер сийярто, будапешт, венгрия