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Мурашко: отношения России и Венгрии эффективны благодаря позиции Будапешта - РИА Новости, 05.07.2023
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17:57 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/vengriya-1882431308.html
Мурашко: отношения России и Венгрии эффективны благодаря позиции Будапешта
Мурашко: отношения России и Венгрии эффективны благодаря позиции Будапешта - РИА Новости, 05.07.2023
Мурашко: отношения России и Венгрии эффективны благодаря позиции Будапешта
Взаимоотношения России и Венгрии очень эффективны благодаря взвешенной политике венгерского правительства, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко,... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:57
2023-07-05T17:57
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
евросоюз
воз
петер сийярто
будапешт
венгрия
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БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Взаимоотношения России и Венгрии очень эффективны благодаря взвешенной политике венгерского правительства, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который является сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии. "Политика, которую сегодня проводит венгерское правительство, является абсолютно рациональной и действенной. Поэтому мы считаем, что наше взаимодействие, дружеский подход в формате взаимоотношений двух стран является приоритетным. Мы хотели бы это продолжать. И как сопредседатель межправительственной комиссии я отмечаю, что наши взаимоотношения очень эффективны", - сказал Мурашко на пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Отвечая на вопрос венгерских СМИ, почему первой страной ЕС для визита российского министра после начала конфликта на Украине стала Венгрия, Мурашко ответил, что для России "Венгрия является приоритетной страной в экономическом и культурном сотрудничестве". Мурашко в среду принимает участие в Седьмой конференции ВОЗ по охране здоровья и окружающей среды, которая проходит в Будапеште.
https://ria.ru/20230705/zdravookhranenie-1882362325.html
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здоровье - общество, россия, михаил мурашко, евросоюз, воз, петер сийярто, будапешт, венгрия
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Евросоюз, ВОЗ, Петер Сийярто, Будапешт, Венгрия
Мурашко: отношения России и Венгрии эффективны благодаря позиции Будапешта

Мурашко: отношения России и Венгрии эффективны благодаря взвешенной политике Будапешта

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Взаимоотношения России и Венгрии очень эффективны благодаря взвешенной политике венгерского правительства, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который является сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии.
"Политика, которую сегодня проводит венгерское правительство, является абсолютно рациональной и действенной. Поэтому мы считаем, что наше взаимодействие, дружеский подход в формате взаимоотношений двух стран является приоритетным. Мы хотели бы это продолжать. И как сопредседатель межправительственной комиссии я отмечаю, что наши взаимоотношения очень эффективны", - сказал Мурашко на пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Венгрия надежно поставляет лекарства в Россию, заявил Мурашко
Вчера, 14:07
Отвечая на вопрос венгерских СМИ, почему первой страной ЕС для визита российского министра после начала конфликта на Украине стала Венгрия, Мурашко ответил, что для России "Венгрия является приоритетной страной в экономическом и культурном сотрудничестве".
Мурашко в среду принимает участие в Седьмой конференции ВОЗ по охране здоровья и окружающей среды, которая проходит в Будапеште.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Мурашко: контакты с Венгрией в здравоохранении сократились незначительно
Вчера, 14:13
 
Здоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоЕвросоюзВОЗПетер СийяртоБудапештВенгрия
 
 
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