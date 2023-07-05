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Сторонники ПЦУ готовятся захватить храм в Киевской области, заявили в УПЦ - РИА Новости, 05.07.2023
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Религия
 
13:36 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/upts-1882350929.html
Сторонники ПЦУ готовятся захватить храм в Киевской области, заявили в УПЦ
Сторонники ПЦУ готовятся захватить храм в Киевской области, заявили в УПЦ - РИА Новости, 05.07.2023
Сторонники ПЦУ готовятся захватить храм в Киевской области, заявили в УПЦ
Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) собираются захватить Крестовоздвиженский храм в селе Мостище Киевской области, заявил... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T13:36
2023-07-05T13:36
религия
украина
владимир зеленский
михаил подоляк
православная церковь украины (пцу)
московский патриархат
ситуация вокруг упц
киевская область
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) собираются захватить Крестовоздвиженский храм в селе Мостище Киевской области, заявил в среду архиепископ Обуховский Иона, архиерей канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В марте советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на Украине "должна быть единственная украинская церковь", намекая на раскольническую ПЦУ, и призвал "физически зачистить" каноническую УПЦ. При поддержке властей ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих. "В селе Мостище в четверг планируется захват Крестовоздвиженского храма. Община, построившая его и молящаяся в нем, просит поддержать ее в молитвенном стоянии, которое начнется в 7 часов утра 6 июля", - написал архиепископ Иона на странице в социальной сети Facebook*.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". На фоне гонений на УПЦ со стороны украинских властей и раскольников собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.
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украина, владимир зеленский, михаил подоляк, православная церковь украины (пцу), московский патриархат, ситуация вокруг упц, киевская область, россия
Религия, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Православная церковь Украины (ПЦУ), Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ, Киевская область, Россия
Сторонники ПЦУ готовятся захватить храм в Киевской области, заявили в УПЦ

В УПЦ заявили о готовящейся попытке захватить храм в Киевской области сторонниками ПЦУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКупол
Купол - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) собираются захватить Крестовоздвиженский храм в селе Мостище Киевской области, заявил в среду архиепископ Обуховский Иона, архиерей канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
В марте советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на Украине "должна быть единственная украинская церковь", намекая на раскольническую ПЦУ, и призвал "физически зачистить" каноническую УПЦ. При поддержке властей ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих.
«
"В селе Мостище в четверг планируется захват Крестовоздвиженского храма. Община, построившая его и молящаяся в нем, просит поддержать ее в молитвенном стоянии, которое начнется в 7 часов утра 6 июля", - написал архиепископ Иона на странице в социальной сети Facebook*.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
На фоне гонений на УПЦ со стороны украинских властей и раскольников собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.
* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.
Витебск - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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РелигияУкраинаВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякПравославная церковь Украины (ПЦУ)Московский ПатриархатСитуация вокруг УПЦКиевская областьРоссия
 
 
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