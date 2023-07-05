https://ria.ru/20230705/upts-1882350929.html

Сторонники ПЦУ готовятся захватить храм в Киевской области, заявили в УПЦ

Сторонники ПЦУ готовятся захватить храм в Киевской области, заявили в УПЦ - РИА Новости, 05.07.2023

Сторонники ПЦУ готовятся захватить храм в Киевской области, заявили в УПЦ

Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) собираются захватить Крестовоздвиженский храм в селе Мостище Киевской области, заявил... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T13:36

2023-07-05T13:36

2023-07-05T13:36

религия

украина

владимир зеленский

михаил подоляк

православная церковь украины (пцу)

московский патриархат

ситуация вокруг упц

киевская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/44163/18/441631854_0:638:1331:1386_1920x0_80_0_0_f660f11a043340545a14c2464116f81f.jpg

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) собираются захватить Крестовоздвиженский храм в селе Мостище Киевской области, заявил в среду архиепископ Обуховский Иона, архиерей канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В марте советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на Украине "должна быть единственная украинская церковь", намекая на раскольническую ПЦУ, и призвал "физически зачистить" каноническую УПЦ. При поддержке властей ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих. "В селе Мостище в четверг планируется захват Крестовоздвиженского храма. Община, построившая его и молящаяся в нем, просит поддержать ее в молитвенном стоянии, которое начнется в 7 часов утра 6 июля", - написал архиепископ Иона на странице в социальной сети Facebook*.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". На фоне гонений на УПЦ со стороны украинских властей и раскольников собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230704/tserkov-1882246281.html

украина

киевская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, владимир зеленский, михаил подоляк, православная церковь украины (пцу), московский патриархат, ситуация вокруг упц, киевская область, россия