Сторонники ПЦУ готовятся захватить храм в Киевской области, заявили в УПЦ
В УПЦ заявили о готовящейся попытке захватить храм в Киевской области сторонниками ПЦУ
Купол. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) собираются захватить Крестовоздвиженский храм в селе Мостище Киевской области, заявил в среду архиепископ Обуховский Иона, архиерей канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
В марте советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на Украине "должна быть единственная украинская церковь", намекая на раскольническую ПЦУ, и призвал "физически зачистить" каноническую УПЦ. При поддержке властей ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих.
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"В селе Мостище в четверг планируется захват Крестовоздвиженского храма. Община, построившая его и молящаяся в нем, просит поддержать ее в молитвенном стоянии, которое начнется в 7 часов утра 6 июля", - написал архиепископ Иона на странице в социальной сети Facebook*.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
На фоне гонений на УПЦ со стороны украинских властей и раскольников собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.
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