https://ria.ru/20230705/ukraina-1882307480.html

Минобороны Украины посетовало, что представитель КНР не поверил его словам

Минобороны Украины посетовало, что представитель КНР не поверил его словам - РИА Новости, 05.07.2023

Минобороны Украины посетовало, что представитель КНР не поверил его словам

Глава минобороны Украины Алексей Резников посетовал в интервью Financial Times, что спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй не поверил в то, РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T10:46

2023-07-05T10:46

2023-07-05T10:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

алексей резников

китай

ли хуэй

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875057035_0:376:2973:2048_1920x0_80_0_0_92d2f9fc2eea843812a66fc7a6014484.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников посетовал в интервью Financial Times, что спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй не поверил в то, что комплекс Patriot смог перехватить "Кинжал", и уехал, не дождавшись "доказательств" от Киева. Минобороны России практически одновременно с визитом спецпредставителя КНР на Украину сообщило, что ударом "Кинжала" 16 мая в Киеве поражены и уничтожены многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК Patriot. Позднее Пентагон сообщил, что США предоставили "некоторую помощь" Украине в починке поврежденной системы ПВО Patriot. Примерно за неделю до этого Пентагон заявил, что Украина сбила "Кинжал" с помощью Patriot. Как пишет газета, украинские дипломаты заявили, что спецпредставитель Китая не поверил в то, что Patriot перехватил "Кинжал". "Я предложил, что, если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства", - заявил Резников в интервью газете. Он добавил, пишет Financial Times, что Ли Хуэй уехал из Киева, "не ознакомившись с доказательствами". Посольство Китая в Киеве не ответило на запрос издания о комментариях. Как пишет Financial Times, во время встречи с американскими чиновниками Резников получил сообщение от одного из командующих украинскими войсками, затем обратился к присутствующим и заявил, что российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" была сбита. В статье не сообщается, предоставил ли Резников какие-то доказательства, но утверждается, что украинцы сбили уже более десятка "Кинжалов". Американский зенитный ракетный комплекс Patriot в принципе не способен сбивать "Кинжалы", так как не может перехватывать цели на такой скорости, заявил ранее высокопоставленный источник в Минобороны РФ. Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй с 15 по 28 мая совершил европейское турне, в ходе которого посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.

https://ria.ru/20230705/reb-1882304822.html

https://ria.ru/20230517/ukraina-1872490542.html

https://ria.ru/20230518/kinzhal-1872467885.html

украина

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, алексей резников, китай, ли хуэй, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), россия, ракетный комплекс "кинжал", ситуация в днр и лнр