Минобороны Украины посетовало, что представитель КНР не поверил его словам
Резников: представитель Китая Ли Хуэй не поверил, что Patriot сумел перехватить "Кинжал"
© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот"
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот". Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников посетовал в интервью Financial Times, что спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй не поверил в то, что комплекс Patriot смог перехватить "Кинжал", и уехал, не дождавшись "доказательств" от Киева.
Минобороны России практически одновременно с визитом спецпредставителя КНР на Украину сообщило, что ударом "Кинжала" 16 мая в Киеве поражены и уничтожены многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК Patriot. Позднее Пентагон сообщил, что США предоставили "некоторую помощь" Украине в починке поврежденной системы ПВО Patriot. Примерно за неделю до этого Пентагон заявил, что Украина сбила "Кинжал" с помощью Patriot.
Как пишет газета, украинские дипломаты заявили, что спецпредставитель Китая не поверил в то, что Patriot перехватил "Кинжал". "Я предложил, что, если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства", - заявил Резников в интервью газете. Он добавил, пишет Financial Times, что Ли Хуэй уехал из Киева, "не ознакомившись с доказательствами".
Посольство Китая в Киеве не ответило на запрос издания о комментариях.
Как пишет Financial Times, во время встречи с американскими чиновниками Резников получил сообщение от одного из командующих украинскими войсками, затем обратился к присутствующим и заявил, что российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" была сбита. В статье не сообщается, предоставил ли Резников какие-то доказательства, но утверждается, что украинцы сбили уже более десятка "Кинжалов".
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot в принципе не способен сбивать "Кинжалы", так как не может перехватывать цели на такой скорости, заявил ранее высокопоставленный источник в Минобороны РФ.
Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй с 15 по 28 мая совершил европейское турне, в ходе которого посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.