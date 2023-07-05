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Минобороны Украины посетовало, что представитель КНР не поверил его словам - РИА Новости, 05.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:46 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882307480.html
Минобороны Украины посетовало, что представитель КНР не поверил его словам
Минобороны Украины посетовало, что представитель КНР не поверил его словам - РИА Новости, 05.07.2023
Минобороны Украины посетовало, что представитель КНР не поверил его словам
Глава минобороны Украины Алексей Резников посетовал в интервью Financial Times, что спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй не поверил в то, РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T10:46
2023-07-05T10:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей резников
китай
ли хуэй
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников посетовал в интервью Financial Times, что спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй не поверил в то, что комплекс Patriot смог перехватить "Кинжал", и уехал, не дождавшись "доказательств" от Киева. Минобороны России практически одновременно с визитом спецпредставителя КНР на Украину сообщило, что ударом "Кинжала" 16 мая в Киеве поражены и уничтожены многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК Patriot. Позднее Пентагон сообщил, что США предоставили "некоторую помощь" Украине в починке поврежденной системы ПВО Patriot. Примерно за неделю до этого Пентагон заявил, что Украина сбила "Кинжал" с помощью Patriot. Как пишет газета, украинские дипломаты заявили, что спецпредставитель Китая не поверил в то, что Patriot перехватил "Кинжал". "Я предложил, что, если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства", - заявил Резников в интервью газете. Он добавил, пишет Financial Times, что Ли Хуэй уехал из Киева, "не ознакомившись с доказательствами". Посольство Китая в Киеве не ответило на запрос издания о комментариях. Как пишет Financial Times, во время встречи с американскими чиновниками Резников получил сообщение от одного из командующих украинскими войсками, затем обратился к присутствующим и заявил, что российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" была сбита. В статье не сообщается, предоставил ли Резников какие-то доказательства, но утверждается, что украинцы сбили уже более десятка "Кинжалов". Американский зенитный ракетный комплекс Patriot в принципе не способен сбивать "Кинжалы", так как не может перехватывать цели на такой скорости, заявил ранее высокопоставленный источник в Минобороны РФ. Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй с 15 по 28 мая совершил европейское турне, в ходе которого посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
https://ria.ru/20230705/reb-1882304822.html
https://ria.ru/20230517/ukraina-1872490542.html
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в мире, украина, алексей резников, китай, ли хуэй, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), россия, ракетный комплекс "кинжал", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Резников, Китай, Ли Хуэй, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Россия, Ракетный комплекс "Кинжал", Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны Украины посетовало, что представитель КНР не поверил его словам

Резников: представитель Китая Ли Хуэй не поверил, что Patriot сумел перехватить "Кинжал"

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот"
Американские военные возле зенитного ракетного комплекса Пэтриот - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот". Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников посетовал в интервью Financial Times, что спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй не поверил в то, что комплекс Patriot смог перехватить "Кинжал", и уехал, не дождавшись "доказательств" от Киева.
Минобороны России практически одновременно с визитом спецпредставителя КНР на Украину сообщило, что ударом "Кинжала" 16 мая в Киеве поражены и уничтожены многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК Patriot. Позднее Пентагон сообщил, что США предоставили "некоторую помощь" Украине в починке поврежденной системы ПВО Patriot. Примерно за неделю до этого Пентагон заявил, что Украина сбила "Кинжал" с помощью Patriot.
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
На Украине признали, что ВСУ не могут преодолеть российские средства РЭБ
Вчера, 10:35
Как пишет газета, украинские дипломаты заявили, что спецпредставитель Китая не поверил в то, что Patriot перехватил "Кинжал". "Я предложил, что, если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства", - заявил Резников в интервью газете. Он добавил, пишет Financial Times, что Ли Хуэй уехал из Киева, "не ознакомившись с доказательствами".
Посольство Китая в Киеве не ответило на запрос издания о комментариях.
Как пишет Financial Times, во время встречи с американскими чиновниками Резников получил сообщение от одного из командующих украинскими войсками, затем обратился к присутствующим и заявил, что российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" была сбита. В статье не сообщается, предоставил ли Резников какие-то доказательства, но утверждается, что украинцы сбили уже более десятка "Кинжалов".
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
"Patriot и не только". В США раскрыли, что Россия "разнесла" под Киевом
17 мая, 20:28
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot в принципе не способен сбивать "Кинжалы", так как не может перехватывать цели на такой скорости, заявил ранее высокопоставленный источник в Минобороны РФ.
Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй с 15 по 28 мая совершил европейское турне, в ходе которого посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
"Миллионы долларов впустую". Киев подставил западных союзников
18 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей РезниковКитайЛи ХуэйПэтриот (зенитный ракетный комплекс )РоссияРакетный комплекс "Кинжал"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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