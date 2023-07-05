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"Возможна война". Во Франции забили тревогу из-за новой угрозы с Украины - РИА Новости, 05.07.2023
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12:06 05.07.2023 (обновлено: 14:43 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/ugroza-1882326785.html
"Возможна война". Во Франции забили тревогу из-за новой угрозы с Украины
"Возможна война". Во Франции забили тревогу из-за новой угрозы с Украины - РИА Новости, 05.07.2023
"Возможна война". Во Франции забили тревогу из-за новой угрозы с Украины
Протестующие во Франции могут использовать оружие из стран НАТО, переданное Украине, во время беспорядков, написал портал AgoraVox. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:06
2023-07-05T14:43
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Протестующие во Франции могут использовать оружие из стран НАТО, переданное Украине, во время беспорядков, написал портал AgoraVox."Сегодня, в условиях конфликта на Украине и бесконтрольного оборота оружия, отправленного НАТО "в помощь" Украине, существует риск, что оно будет использовано во Франции в ходе нынешних беспорядков", — говорится в материале.Как указал автор, западное оружие, предназначенное для использования в конфликте на Украине, уже давно появилось на черных рынках Европы. Он считает, что в руках протестующих скоро могут оказаться не только украинские автоматы, но и противотанковые ракетные комплексы Javelin и противовоздушные Stinger."Пойдут ли хулиганы дальше грабежей и поджогов автомобилей? Не примет ли их "обида за убитого сверстника" форму реальной гражданской войны, о которой так часто говорят? И которая сейчас имела бы подпитку в виде "ручейка" оружия с Украины, куда это оружие бесконтрольно отправляет НАТО? Не грозит ли Франции война с "иностранными сообществами" на ее же земле?" — подытожил журналист.В прошлый вторник полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным Минэкономики, были разграблены более тысячи торговых точек, примерно 370 банковских отделений, около десяти торговых центров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, франция, европа, нато
В мире, Украина, Франция, Европа, НАТО
"Возможна война". Во Франции забили тревогу из-за новой угрозы с Украины

Agoravox: протестующие во Франции могут получить доступ к оружию НАТО из Украины

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкГорящие автомобили во время беспорядков во французском Нантере
Горящие автомобили во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Горящие автомобили во время беспорядков во французском Нантере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Протестующие во Франции могут использовать оружие из стран НАТО, переданное Украине, во время беспорядков, написал портал AgoraVox.
"Сегодня, в условиях конфликта на Украине и бесконтрольного оборота оружия, отправленного НАТО "в помощь" Украине, существует риск, что оно будет использовано во Франции в ходе нынешних беспорядков", — говорится в материале.
«
Как указал автор, западное оружие, предназначенное для использования в конфликте на Украине, уже давно появилось на черных рынках Европы. Он считает, что в руках протестующих скоро могут оказаться не только украинские автоматы, но и противотанковые ракетные комплексы Javelin и противовоздушные Stinger.
"Пойдут ли хулиганы дальше грабежей и поджогов автомобилей? Не примет ли их "обида за убитого сверстника" форму реальной гражданской войны, о которой так часто говорят? И которая сейчас имела бы подпитку в виде "ручейка" оружия с Украины, куда это оружие бесконтрольно отправляет НАТО? Не грозит ли Франции война с "иностранными сообществами" на ее же земле?" — подытожил журналист.
«
В прошлый вторник полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным Минэкономики, были разграблены более тысячи торговых точек, примерно 370 банковских отделений, около десяти торговых центров.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Горящие автомобили во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
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