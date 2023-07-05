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ЦРУ использует Польшу в качестве хаба для связи с агентами, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.07.2023
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16:35 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/tsru-1882408106.html
ЦРУ использует Польшу в качестве хаба для связи с агентами, сообщили СМИ
ЦРУ использует Польшу в качестве хаба для связи с агентами, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.07.2023
ЦРУ использует Польшу в качестве хаба для связи с агентами, сообщили СМИ
ЦРУ использует Польшу как хаб, c помощью которого осуществляет связь со своими агентами в России и на Украине, сообщает журнал Newsweek. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T16:35
2023-07-05T16:35
в мире
польша
украина
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
анджей дуда
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ЦРУ использует Польшу как хаб, c помощью которого осуществляет связь со своими агентами в России и на Украине, сообщает журнал Newsweek. Как информирует издание, окончательные соглашения, позволяющие ЦРУ использовать Польшу как свой "тайный центр", были достигнуты менее чем через месяц после начала конфликта на Украине, когда директор ведомства Уильям Бернс прилетел в Варшаву для переговоров со своим польским коллегой. "Из Польши оперативники ЦРУ могут связываться со многочисленными агентами, включая украинских и российских шпионов. Почти все сотрудники центра специальных мероприятий ЦРУ, которые взаимодействуют со своими украинскими партнерами и силами специальных операций 20 стран, размещены на базах в Польше", - пишет издание об итогах соглашений ЦРУ с польской разведкой. Отмечается, что именно налаженное взаимодействие ЦРУ с властями Польши помогло купировать дипломатический кризис в ноябре 2022 года после падения ракеты вблизи польского села Пшеводув. Это оказалась вышедшая из строя украинская зенитная ракета. Бернс, летевший из Турции на Украину, получил эти разведданные из Вашингтона, и немедленно передал их польскому президенту Анджею Дуде. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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в мире, польша, украина, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), анджей дуда, россия
В мире, Польша, Украина, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Анджей Дуда, Россия
ЦРУ использует Польшу в качестве хаба для связи с агентами, сообщили СМИ

Newsweek: ЦРУ использует Польшу в качестве хаба для связи с агентами в России и на Украине

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Варшава, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ЦРУ использует Польшу как хаб, c помощью которого осуществляет связь со своими агентами в России и на Украине, сообщает журнал Newsweek.
Как информирует издание, окончательные соглашения, позволяющие ЦРУ использовать Польшу как свой "тайный центр", были достигнуты менее чем через месяц после начала конфликта на Украине, когда директор ведомства Уильям Бернс прилетел в Варшаву для переговоров со своим польским коллегой.
«
"Из Польши оперативники ЦРУ могут связываться со многочисленными агентами, включая украинских и российских шпионов. Почти все сотрудники центра специальных мероприятий ЦРУ, которые взаимодействуют со своими украинскими партнерами и силами специальных операций 20 стран, размещены на базах в Польше", - пишет издание об итогах соглашений ЦРУ с польской разведкой.
Отмечается, что именно налаженное взаимодействие ЦРУ с властями Польши помогло купировать дипломатический кризис в ноябре 2022 года после падения ракеты вблизи польского села Пшеводув. Это оказалась вышедшая из строя украинская зенитная ракета. Бернс, летевший из Турции на Украину, получил эти разведданные из Вашингтона, и немедленно передал их польскому президенту Анджею Дуде.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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В миреПольшаУкраинаУильям БернсЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Анджей ДудаРоссия
 
 
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