https://ria.ru/20230705/trevoga-1882305867.html

В двух украинских регионах объявили воздушную тревогу

В двух украинских регионах объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.07.2023

В двух украинских регионах объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога была объявлена в Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T10:37

2023-07-05T10:37

2023-07-05T10:37

специальная военная операция на украине

в мире

сумская область

украина

вооруженные силы рф

полтавская область

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Воздушная тревога была объявлена в Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным карты, воздушная тревога была объявлена в регионах в 10.25 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230705/trevoga-1882270547.html

сумская область

украина

полтавская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сумская область, украина, вооруженные силы рф, полтавская область