https://ria.ru/20230705/trevoga-1882305867.html
В двух украинских регионах объявили воздушную тревогу
В двух украинских регионах объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.07.2023
В двух украинских регионах объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога была объявлена в Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T10:37
2023-07-05T10:37
2023-07-05T10:37
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
вооруженные силы рф
полтавская область
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Воздушная тревога была объявлена в Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным карты, воздушная тревога была объявлена в регионах в 10.25 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230705/trevoga-1882270547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, украина, вооруженные силы рф, полтавская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Полтавская область
В двух украинских регионах объявили воздушную тревогу
В Полтавской и Сумской областях объявили воздушную тревогу