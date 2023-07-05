https://ria.ru/20230705/torgovlya-1882270196.html

Мишустин оценил рост оптовой торговли и строительной отрасли в России

Мишустин оценил рост оптовой торговли и строительной отрасли в России - РИА Новости, 05.07.2023

Мишустин оценил рост оптовой торговли и строительной отрасли в России

Рост оптовой торговли в России в годовом выражении составил 14,5%, строительной отрасли - 13,5%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T01:17

2023-07-05T01:17

2023-07-05T01:17

россия

михаил мишустин

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рост оптовой торговли в России в годовом выражении составил 14,5%, строительной отрасли - 13,5%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой государства Владимиром Путиным. "В целом мы видим, что ситуация достаточно стабилизируется. Есть еще целый ряд хороших признаков. Это рост оптовой торговли - плюс 8,4% месяц к месяцу, строительная отрасль - плюс 4,7% месяц к месяцу. Соответственно, в годовом выражении у нас оптовая торговля выросла на 14,5% а стройка - 13,5%", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230705/torgovlya-1882268692.html

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россия, михаил мишустин, владимир путин, экономика