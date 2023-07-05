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Мишустин оценил рост оптовой торговли и строительной отрасли в России - РИА Новости, 05.07.2023
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01:17 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/torgovlya-1882270196.html
Мишустин оценил рост оптовой торговли и строительной отрасли в России
Мишустин оценил рост оптовой торговли и строительной отрасли в России - РИА Новости, 05.07.2023
Мишустин оценил рост оптовой торговли и строительной отрасли в России
Рост оптовой торговли в России в годовом выражении составил 14,5%, строительной отрасли - 13,5%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T01:17
2023-07-05T01:17
россия
михаил мишустин
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рост оптовой торговли в России в годовом выражении составил 14,5%, строительной отрасли - 13,5%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой государства Владимиром Путиным. "В целом мы видим, что ситуация достаточно стабилизируется. Есть еще целый ряд хороших признаков. Это рост оптовой торговли - плюс 8,4% месяц к месяцу, строительная отрасль - плюс 4,7% месяц к месяцу. Соответственно, в годовом выражении у нас оптовая торговля выросла на 14,5% а стройка - 13,5%", - сказал Мишустин.
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россия, михаил мишустин, владимир путин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Экономика
Мишустин оценил рост оптовой торговли и строительной отрасли в России

Мишустин: рост оптовой торговли и строительной отрасли составил 14,5 и 13,5 процента

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рост оптовой торговли в России в годовом выражении составил 14,5%, строительной отрасли - 13,5%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой государства Владимиром Путиным.
"В целом мы видим, что ситуация достаточно стабилизируется. Есть еще целый ряд хороших признаков. Это рост оптовой торговли - плюс 8,4% месяц к месяцу, строительная отрасль - плюс 4,7% месяц к месяцу. Соответственно, в годовом выражении у нас оптовая торговля выросла на 14,5% а стройка - 13,5%", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
В России ускорился рост суммарного оборота розничной торговли
00:57
 
РоссияМихаил МишустинВладимир ПутинЭкономика
 
 
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