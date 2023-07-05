https://ria.ru/20230705/tayvan-1882360943.html
СМИ: жители Тайваня не хотят жертвовать собой в конфликте с Китаем
СМИ: жители Тайваня не хотят жертвовать собой в конфликте с Китаем - РИА Новости, 05.07.2023
СМИ: жители Тайваня не хотят жертвовать собой в конфликте с Китаем
Жители Тайваня считают пустой тратой времени службу в армии, "где не учат воевать", и не видят смысла жертвовать собой в случае конфликта с Пекином, пишет... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:03
2023-07-05T14:03
2023-07-05T14:03
в мире
тайвань
китай
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Жители Тайваня считают пустой тратой времени службу в армии, "где не учат воевать", и не видят смысла жертвовать собой в случае конфликта с Пекином, пишет газета Wall Street Journal. Как пишет издание, поговорившее с несколькими жителями острова, среди широкой публики служба в вооруженных силах не считается престижной или привлекательной. Один из опрошенных газетой жителей Тайваня Ван Чжунвэй, который в ближайшие недели отправится в армию в качестве призывника, заявил, что он, как и большинство молодых тайваньских мужчин, не ждет этого с нетерпением. "Нисколько. Это будет пустой тратой времени... Для меня не имеет значения, захватит ли Китай власть. Наши семьи все равно прибыли сюда из Китая", - сказал он, добавив, что предпочел бы остаться дома и работать в семейном бизнесе. Другой житель Тайваня, 21-летний Фил Пи, служивший в тайваньской армии в прошлом году, сказал, что практически ничему не научился за время службы. По его словам, из-за правил, введенных на фоне ситуации с COVID-19, призывники даже не выходили на пробежку, поскольку упражнения в масках считались слишком изнурительными. Однако несколько раз солдаты-срочники практиковались в стрельбе на дальность. "Этот опыт не был очень полезным. Меня не учили воевать", - заявил он, добавив, что ни он сам, ни его друзья не пойдут добровольцами на передовую в случае возможных действий со стороны Пекина. "Надежды не будет", - отметил он. Как пишет издание, еще несколько других молодых людей поддержали это мнение, заявив, что не видят особого смысла жертвовать своими жизнями, учитывая огромную мощь Пекина. Как заявил генерал-лейтенант в отставке Чжан Яньтин, который был заместителем командующего ВВС Тайваня, "молодежь - это те, кто не хочет объединения с Китаем". "Но если вы хотите независимости, вам нужно сражаться, а они не хотят воевать. Вот в чем конфликт", - добавил он. Как отмечает издание, в обход армии острова добровольческие отряды решили действовать самостоятельно, готовя сограждан к возможному конфликту с Пекином. Одной из таких групп является Kuma Academy, которая получила пожертвование в размере 100 миллионов долларов от тайваньского миллиардера и основателя одной из крупнейших в мире компаний по производству полупроводников United Microelectronics Corp. (UMC) Роберта Цао. В ней прошли обучение уже около 25 тысяч тайваньцев. "Мы не собираемся создавать частную армию... Но я думаю, что их усилия, вероятно, повысят устойчивость тайваньского общества. Если мы будем знать, как прятаться, как помогать друг другу, как поддерживать связь, мы можем значительно уменьшить ущерб в военное время", - заявил Роберт Цао. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230620/politika-1879183196.html
https://ria.ru/20230705/tayvan-1882282139.html
https://ria.ru/20230530/tayvan-1874931403.html
https://ria.ru/20230619/kitay-1879056895.html
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в мире, тайвань, китай
СМИ: жители Тайваня не хотят жертвовать собой в конфликте с Китаем
WSJ: жители Тайваня не хотят служить в армии и жертвовать собой в конфликте с Китаем
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Жители Тайваня считают пустой тратой времени службу в армии, "где не учат воевать", и не видят смысла жертвовать собой в случае конфликта с Пекином, пишет газета Wall Street Journal
.
Как пишет издание, поговорившее с несколькими жителями острова, среди широкой публики служба в вооруженных силах не считается престижной или привлекательной. Один из опрошенных газетой жителей Тайваня Ван Чжунвэй, который в ближайшие недели отправится в армию в качестве призывника, заявил, что он, как и большинство молодых тайваньских мужчин, не ждет этого с нетерпением. "Нисколько. Это будет пустой тратой времени... Для меня не имеет значения, захватит ли Китай
власть. Наши семьи все равно прибыли сюда из Китая", - сказал он, добавив, что предпочел бы остаться дома и работать в семейном бизнесе.
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Другой житель Тайваня, 21-летний Фил Пи, служивший в тайваньской армии в прошлом году, сказал, что практически ничему не научился за время службы. По его словам, из-за правил, введенных на фоне ситуации с COVID-19, призывники даже не выходили на пробежку, поскольку упражнения в масках считались слишком изнурительными. Однако несколько раз солдаты-срочники практиковались в стрельбе на дальность.
"Этот опыт не был очень полезным. Меня не учили воевать", - заявил он, добавив, что ни он сам, ни его друзья не пойдут добровольцами на передовую в случае возможных действий со стороны Пекина. "Надежды не будет", - отметил он.
Как пишет издание, еще несколько других молодых людей поддержали это мнение, заявив, что не видят особого смысла жертвовать своими жизнями, учитывая огромную мощь Пекина.
Китай обвинил США в превращении Тайваня в "пороховую бочку"
Как заявил генерал-лейтенант в отставке Чжан Яньтин, который был заместителем командующего ВВС Тайваня, "молодежь - это те, кто не хочет объединения с Китаем". "Но если вы хотите независимости, вам нужно сражаться, а они не хотят воевать. Вот в чем конфликт", - добавил он.
Как отмечает издание, в обход армии острова добровольческие отряды решили действовать самостоятельно, готовя сограждан к возможному конфликту с Пекином. Одной из таких групп является Kuma Academy, которая получила пожертвование в размере 100 миллионов долларов от тайваньского миллиардера и основателя одной из крупнейших в мире компаний по производству полупроводников United Microelectronics Corp. (UMC) Роберта Цао. В ней прошли обучение уже около 25 тысяч тайваньцев.
"Мы не собираемся создавать частную армию... Но я думаю, что их усилия, вероятно, повысят устойчивость тайваньского общества. Если мы будем знать, как прятаться, как помогать друг другу, как поддерживать связь, мы можем значительно уменьшить ущерб в военное время", - заявил Роберт Цао.
США ликвидируют Тайвань — пока энергетически
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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