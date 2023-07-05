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Суд рассмотрит иск УПЦ против заповедника "Киево-Печерская лавра" 19 июля - РИА Новости, 05.07.2023
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Религия
 
20:51 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/sud-1882463992.html
Суд рассмотрит иск УПЦ против заповедника "Киево-Печерская лавра" 19 июля
Суд рассмотрит иск УПЦ против заповедника "Киево-Печерская лавра" 19 июля - РИА Новости, 05.07.2023
Суд рассмотрит иск УПЦ против заповедника "Киево-Печерская лавра" 19 июля
Хозяйственный суд Киева назначил рассмотрение по существу иска Украинской православной церкви (УПЦ) к заповеднику "Киево-Печерская лавра" на 19 июля, написал... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T20:51
2023-07-05T20:51
религия
ситуация вокруг упц
украина
в мире
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Хозяйственный суд Киева назначил рассмотрение по существу иска Украинской православной церкви (УПЦ) к заповеднику "Киево-Печерская лавра" на 19 июля, написал адвокат митрополита, протоиерей Никита Чекман в своем телеграм-канале."Сегодня в Хозяйственном суде Киева состоялось очередное подготовительное заседание по делу по иску монастыря к заповеднику о признании недействительным одностороннего расторжения договора, на основании которого лавра пользовалась и продолжает пользоваться культовыми зданиями для совершения богослужений. Монастырь обвиняют в том, что он якобы нарушил условия договора – содержал имущество в ненадлежащем состоянии и осуществлял его нецелевое использование. Сторона истца не признает нарушения условий договора, что и пытается доказать в судебном порядке именно процессуальным способом", - сообщил Чекман. По его словам, в среду также подано ходатайство о привлечении к делу третьего лица – министерства культуры и информационной политики Украины – для полного и всестороннего рассмотрения дела и возможности получить объяснения, каким образом проводились проверки. Однако, по словам адвоката, суд также в этом отказывает. "С учетом сложности дела и значительного общественного резонанса монастырь просил осуществлять рассмотрение дела коллегиально для минимизации любого давления на судью и увеличения доверия к правосудию. Конечно, суд и в этом отказал. По результатам судебного разбирательства было закрыто подготовительное заседание и назначено судебное разбирательство по существу на 19 июля 2023 года в 10.00 (совпадает с мск)", - подчеркнул Чекман. Первое заседание по иску монастыря к заповеднику прошло еще 26 апреля в Хозяйственном суде Киева. С тех пор рассмотрение дела постоянно переносили. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий.
https://ria.ru/20230705/upts-1882350929.html
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ситуация вокруг упц, украина, в мире, киево-печерская лавра
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Украина, В мире, Киево-Печерская Лавра
Суд рассмотрит иск УПЦ против заповедника "Киево-Печерская лавра" 19 июля

Суд рассмотрит дело по иску УПЦ к заповеднику "Киево-Печерская лавра" 19 июля

© AP Photo / Natacha PisarenkoКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Киево-Печерская лавра. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Хозяйственный суд Киева назначил рассмотрение по существу иска Украинской православной церкви (УПЦ) к заповеднику "Киево-Печерская лавра" на 19 июля, написал адвокат митрополита, протоиерей Никита Чекман в своем телеграм-канале.
"Сегодня в Хозяйственном суде Киева состоялось очередное подготовительное заседание по делу по иску монастыря к заповеднику о признании недействительным одностороннего расторжения договора, на основании которого лавра пользовалась и продолжает пользоваться культовыми зданиями для совершения богослужений. Монастырь обвиняют в том, что он якобы нарушил условия договора – содержал имущество в ненадлежащем состоянии и осуществлял его нецелевое использование. Сторона истца не признает нарушения условий договора, что и пытается доказать в судебном порядке именно процессуальным способом", - сообщил Чекман.
Купол - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
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Вчера, 13:36
По его словам, в среду также подано ходатайство о привлечении к делу третьего лица – министерства культуры и информационной политики Украины – для полного и всестороннего рассмотрения дела и возможности получить объяснения, каким образом проводились проверки. Однако, по словам адвоката, суд также в этом отказывает.
«
"С учетом сложности дела и значительного общественного резонанса монастырь просил осуществлять рассмотрение дела коллегиально для минимизации любого давления на судью и увеличения доверия к правосудию. Конечно, суд и в этом отказал. По результатам судебного разбирательства было закрыто подготовительное заседание и назначено судебное разбирательство по существу на 19 июля 2023 года в 10.00 (совпадает с мск)", - подчеркнул Чекман.
Первое заседание по иску монастыря к заповеднику прошло еще 26 апреля в Хозяйственном суде Киева. С тех пор рассмотрение дела постоянно переносили.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий.
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