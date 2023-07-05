https://ria.ru/20230705/ssha-1882271289.html

Аргентинский аналитик обвинил США в лицемерии при защите свободы слова

Аргентинский аналитик обвинил США в лицемерии при защите свободы слова - РИА Новости, 05.07.2023

Аргентинский аналитик обвинил США в лицемерии при защите свободы слова

США защищают свободу слова только тогда, когда они согласны с тем, что выражается, такова их философия, жертвами которой стали многие люди, мыслящие... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T01:39

2023-07-05T01:39

2023-07-05T01:39

в мире

сша

вашингтон (штат)

джулиан ассанж

эдвард сноуден

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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июл – РИА Новости. США защищают свободу слова только тогда, когда они согласны с тем, что выражается, такова их философия, жертвами которой стали многие люди, мыслящие альтернативно, например, как антиглобалист Александр Ионов, сообщил РИА Новости аргентинский международный аналитик Кристиан Ламеса. "США всегда гордятся и хвастают тем, что защищают свободу слова, но на практике, наоборот, мы можем видеть, как они очерняют возможность того, что те, кто не согласен с их политикой, могут иметь свободу выражать свое мнение, а граждане (США) иметь доступ к иной точке зрения и другому мнению", - сказал он. Эксперт отметил, что США угрожают лишением свободы и судебным преследованием тем, кто имеет смелость выступить против этого произвола штатов. "И это не только случай (антиглобалиста) Александра Ионова, но есть и другие знаковые случаи, такие как Джулиан Ассанж и Эдвард Сноуден", - добавил эксперт. По мнению Ламесы, США лицемерят, когда, например, "якобы защищая свободу слова, которую они сами марают и в которой отказывают тем, кто думает иначе, они систематически год за годом отвергают резолюцию России, которая в рамках ООН осуждает героизацию нацизма, что совершенно логично, поскольку нацизм был идеологией смерти, разрушения и абсолютной бесчеловечности". Для США защита свободы слова заключается в том, чтобы не поддерживать и всегда голосовать против этой резолюции. Есть и другой пример, отмечает эксперт, когда в таких странах, как Украина, Польша, страны Балтии нарушается свобода на самовыражение тех, кто хочет показать символы советской эпохи, их преследуют, сажают в тюрьмы, уничтожают памятники героям и ветеранам, спасшим мир от нацизма во время Великой Отечественной войны. "В этом случае люди, защищающие символы советской эпохи, не имеют права на свободу слова, а привилегированные партнеры США, напротив, не подвергаются никакой цензуре", - сказал Ламеса. "Это, конечно, демонстрирует, что свобода на выражение своего мнения защищается, пока (США) согласны с тем, что выражается. Такова философия и лицемерный образ действий США", - подчеркнул аналитик. Ранее глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого США объявили награду в размере до 10 миллионов долларов, заявил в интервью РИА Новости, что опасается за себя и свою семью из-за большого количества поступающих угроз. Он добавил, что США, позиционирующие себя как эталон демократии и прозрачности, закрыли все эпизоды обвинения против него и не предоставили никакой информации. Ионов подчеркнул, что Вашингтон становится все более нетерпимым к альтернативным мнениям, за которые людям грозят даже реальные тюремные сроки.

https://ria.ru/20230704/ssha-1882061268.html

сша

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в мире, сша, вашингтон (штат), джулиан ассанж, эдвард сноуден