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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 05.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:33 05.07.2023 (обновлено: 15:11 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/spetsoperatsiya-1882368760.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 05.07.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении отразила две атаки ВСУ, уничтожила более 90 украинских военных и пресекла... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:33
2023-07-05T15:11
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении отразила две атаки ВСУ, уничтожила более 90 украинских военных и пресекла деятельность двух групп диверсантов, говорится в сводке Минобороны России. "На Краснолиманском направлении самоотверженными и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка и Червоная Диброва Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Ямполовка, Торское, Григоровка Донецкой народной республики, Кузьмино и Червонопоповка Луганской народной республики нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 42-й, 63-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. Кроме того, в районе Серебрянки и Торского в ДНР пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. "За сутки потери противника на данном направлении составили свыше 90 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, самоходная гаубица "Акация", а также две гаубицы Д-30", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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Минобороны о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
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луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 90 военных на Краснолиманском направлении

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении отразила две атаки ВСУ, уничтожила более 90 украинских военных и пресекла деятельность двух групп диверсантов, говорится в сводке Минобороны России.
"На Краснолиманском направлении самоотверженными и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка и Червоная Диброва Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Ямполовка, Торское, Григоровка Донецкой народной республики, Кузьмино и Червонопоповка Луганской народной республики нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 42-й, 63-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", - сообщили в военном ведомстве.
Кроме того, в районе Серебрянки и Торского в ДНР пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
"За сутки потери противника на данном направлении составили свыше 90 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, самоходная гаубица "Акация", а также две гаубицы Д-30", - добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ миреВооруженные силы РФ
 
 
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