https://ria.ru/20230705/sotrudnichestvo-1882432772.html

Пензенская область и Казахстан укрепляют связи между вузами

Пензенская область и Казахстан укрепляют связи между вузами - РИА Новости, 05.07.2023

Пензенская область и Казахстан укрепляют связи между вузами

Пензенская область и Казахстан укрепляют давние дружеские отношения, в том числе развивают взаимодействие в сфере образования и науки, укрепляя связи между... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T18:01

2023-07-05T18:01

2023-07-05T18:01

пензенская область

олег мельниченко

пензенский государственный университет

касым-жомарт токаев

астана

пензенская область

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ПЕНЗА, 5 июл - РИА Новости. Пензенская область и Казахстан укрепляют давние дружеские отношения, в том числе развивают взаимодействие в сфере образования и науки, укрепляя связи между вузами, заявил губернатор Олег Мельниченко. "Развиваем наше взаимодействие в сфере образования и культуры. В Пензенском государственном университете сейчас обучается 22 студента и аспиранта из республики. Наши ребята участвуют в олимпиадах Казахстана, мы также принимаем казахстанскую молодёжь в регионе на творческих и научных конкурсах. Укрепляем дружественные связи между вузами. Всё это является подтверждением нашего совместного стремления к укреплению давних дружеских отношений между регионом и республикой", - написал Мельниченко в своем телеграм-канале. Губернатор отметил, что в среду выступил на открытии форума городов-побратимов "25-летие Астаны. Новые перспективы. Новые возможности" с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. "С Казахстаном у нас давние устойчивые связи, более 10 лет республика является одним из стратегически значимых партнеров нашего региона. За это время значительно выросли объемы экспорта из Пензенской области, только за прошлый год он составил 4,6 миллиарда рублей. Растут объемы отгрузки продовольственных товаров, в том числе изделий из мяса. К примеру, ГК "Дамате" за первое полугодие 2023 года поставила на казахстанский рынок на 47% продукции больше, чем за аналогичный период 2022-го", - заявил глава региона. По его словам, участие делегации региона в форуме даст новый импульс для дальнейшего развития плодотворного сотрудничества.

https://ria.ru/20230704/kazakhstan-1882227504.html

астана

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

олег мельниченко, пензенский государственный университет, касым-жомарт токаев, астана, пензенская область