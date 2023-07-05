Макаронная фабрика в Шебекино почти не пострадала при обстрелах

БЕЛГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Фабрика по производству макарон в белгородском Шебекино практически не пострадала в результате массированных обстрелов города украинскими военными, в течение месяца компания планирует выйти на полную мощность, рассказал РИА Новости представитель АО "МаКоПр" Дмитрий Гуров. В начале июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с 3 июля приступит к работе фабрика, производящая знаменитые шебекинские макароны. Первые линии будут выпускать одну тонну макарон в час. Ожидается, что после восстановительных работ предприятие сможет в скором времени функционировать в полной мере. "Нас задело буквально немножко, выбиты стекла в административном здании. Были попадания снарядов на территорию предприятий, но не в строения и не в цеха. В целом можно сказать, что фабрика не пострадала. Сейчас проходит косметический ремонт, вставляются новые стекла, заделываются дыры, где были изрешечены стены. Думаю, за две недели мы все полностью восстановим", - сказал Гуров. Он добавил, что на момент остановки производства склады были полные. По его словам, объем производства в день составляет от 40 до 50 тонн, ежедневно отгружается примерно в 2-2,5 раза больше. "По большому счету пытаемся выработать остатки сырья, которые остались еще, до начала этой ситуации. Наша мощность еще и ограничена тем, что не весь персонал вернулся обратно в Шебекино", - отметил представитель компании. По мере поступления новых заказов предприятие будет наращивать мощность, возвращаясь к привычному режиму работы. На вопрос о ближайших планах Гуров ответил, что пока сложно их строить, но добавил, что "если ситуация останется такой же благополучной, как сейчас, то к концу июля мы планируем запуститься даже если не на полную мощность, то процентов на 70% точно". По данным областного правительства, производственный процесс на предприятии был приостановлен на 20 дней из-за регулярных обстрелов. В 2022 году АО "МаКоПр" выпустило 24 тысячи тонн продукции. Выручка предприятия за прошлый год составила более 1,14 миллиарда рублей.
БЕЛГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Фабрика по производству макарон в белгородском Шебекино практически не пострадала в результате массированных обстрелов города украинскими военными, в течение месяца компания планирует выйти на полную мощность, рассказал РИА Новости представитель АО "МаКоПр" Дмитрий Гуров.
В начале июля губернатор Белгородской областиВячеслав Гладков сообщил, что с 3 июля приступит к работе фабрика, производящая знаменитые шебекинские макароны. Первые линии будут выпускать одну тонну макарон в час. Ожидается, что после восстановительных работ предприятие сможет в скором времени функционировать в полной мере.
"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.
"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.
"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.
"Нас задело буквально немножко, выбиты стекла в административном здании. Были попадания снарядов на территорию предприятий, но не в строения и не в цеха. В целом можно сказать, что фабрика не пострадала. Сейчас проходит косметический ремонт, вставляются новые стекла, заделываются дыры, где были изрешечены стены. Думаю, за две недели мы все полностью восстановим", - сказал Гуров.
Он добавил, что на момент остановки производства склады были полные. По его словам, объем производства в день составляет от 40 до 50 тонн, ежедневно отгружается примерно в 2-2,5 раза больше. "По большому счету пытаемся выработать остатки сырья, которые остались еще, до начала этой ситуации. Наша мощность еще и ограничена тем, что не весь персонал вернулся обратно в Шебекино", - отметил представитель компании.
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По мере поступления новых заказов предприятие будет наращивать мощность, возвращаясь к привычному режиму работы. На вопрос о ближайших планах Гуров ответил, что пока сложно их строить, но добавил, что "если ситуация останется такой же благополучной, как сейчас, то к концу июля мы планируем запуститься даже если не на полную мощность, то процентов на 70% точно".
По данным областного правительства, производственный процесс на предприятии был приостановлен на 20 дней из-за регулярных обстрелов. В 2022 году АО "МаКоПр" выпустило 24 тысячи тонн продукции. Выручка предприятия за прошлый год составила более 1,14 миллиарда рублей.
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