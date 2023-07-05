https://ria.ru/20230705/shebekino-1882402251.html

Макаронная фабрика в Шебекино почти не пострадала при обстрелах

Макаронная фабрика в Шебекино почти не пострадала при обстрелах - РИА Новости, 05.07.2023

Макаронная фабрика в Шебекино почти не пострадала при обстрелах

Фабрика по производству макарон в белгородском Шебекино практически не пострадала в результате массированных обстрелов города украинскими военными, в течение... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T16:15

2023-07-05T16:15

2023-07-05T16:15

специальная военная операция на украине

экономика

шебекино

белгородская область

ситуация в днр и лнр

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БЕЛГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Фабрика по производству макарон в белгородском Шебекино практически не пострадала в результате массированных обстрелов города украинскими военными, в течение месяца компания планирует выйти на полную мощность, рассказал РИА Новости представитель АО "МаКоПр" Дмитрий Гуров. В начале июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с 3 июля приступит к работе фабрика, производящая знаменитые шебекинские макароны. Первые линии будут выпускать одну тонну макарон в час. Ожидается, что после восстановительных работ предприятие сможет в скором времени функционировать в полной мере. "Нас задело буквально немножко, выбиты стекла в административном здании. Были попадания снарядов на территорию предприятий, но не в строения и не в цеха. В целом можно сказать, что фабрика не пострадала. Сейчас проходит косметический ремонт, вставляются новые стекла, заделываются дыры, где были изрешечены стены. Думаю, за две недели мы все полностью восстановим", - сказал Гуров. Он добавил, что на момент остановки производства склады были полные. По его словам, объем производства в день составляет от 40 до 50 тонн, ежедневно отгружается примерно в 2-2,5 раза больше. "По большому счету пытаемся выработать остатки сырья, которые остались еще, до начала этой ситуации. Наша мощность еще и ограничена тем, что не весь персонал вернулся обратно в Шебекино", - отметил представитель компании. По мере поступления новых заказов предприятие будет наращивать мощность, возвращаясь к привычному режиму работы. На вопрос о ближайших планах Гуров ответил, что пока сложно их строить, но добавил, что "если ситуация останется такой же благополучной, как сейчас, то к концу июля мы планируем запуститься даже если не на полную мощность, то процентов на 70% точно". По данным областного правительства, производственный процесс на предприятии был приостановлен на 20 дней из-за регулярных обстрелов. В 2022 году АО "МаКоПр" выпустило 24 тысячи тонн продукции. Выручка предприятия за прошлый год составила более 1,14 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230704/infrastruktura-1882245473.html

https://ria.ru/20230622/shebekino-1879601346.html

шебекино

белгородская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, шебекино, белгородская область, ситуация в днр и лнр