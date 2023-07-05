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Макаронная фабрика в Шебекино почти не пострадала при обстрелах - РИА Новости, 05.07.2023
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16:15 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/shebekino-1882402251.html
Макаронная фабрика в Шебекино почти не пострадала при обстрелах
Макаронная фабрика в Шебекино почти не пострадала при обстрелах - РИА Новости, 05.07.2023
Макаронная фабрика в Шебекино почти не пострадала при обстрелах
Фабрика по производству макарон в белгородском Шебекино практически не пострадала в результате массированных обстрелов города украинскими военными, в течение... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T16:15
2023-07-05T16:15
специальная военная операция на украине
экономика
шебекино
белгородская область
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Фабрика по производству макарон в белгородском Шебекино практически не пострадала в результате массированных обстрелов города украинскими военными, в течение месяца компания планирует выйти на полную мощность, рассказал РИА Новости представитель АО "МаКоПр" Дмитрий Гуров. В начале июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с 3 июля приступит к работе фабрика, производящая знаменитые шебекинские макароны. Первые линии будут выпускать одну тонну макарон в час. Ожидается, что после восстановительных работ предприятие сможет в скором времени функционировать в полной мере. "Нас задело буквально немножко, выбиты стекла в административном здании. Были попадания снарядов на территорию предприятий, но не в строения и не в цеха. В целом можно сказать, что фабрика не пострадала. Сейчас проходит косметический ремонт, вставляются новые стекла, заделываются дыры, где были изрешечены стены. Думаю, за две недели мы все полностью восстановим", - сказал Гуров. Он добавил, что на момент остановки производства склады были полные. По его словам, объем производства в день составляет от 40 до 50 тонн, ежедневно отгружается примерно в 2-2,5 раза больше. "По большому счету пытаемся выработать остатки сырья, которые остались еще, до начала этой ситуации. Наша мощность еще и ограничена тем, что не весь персонал вернулся обратно в Шебекино", - отметил представитель компании. По мере поступления новых заказов предприятие будет наращивать мощность, возвращаясь к привычному режиму работы. На вопрос о ближайших планах Гуров ответил, что пока сложно их строить, но добавил, что "если ситуация останется такой же благополучной, как сейчас, то к концу июля мы планируем запуститься даже если не на полную мощность, то процентов на 70% точно". По данным областного правительства, производственный процесс на предприятии был приостановлен на 20 дней из-за регулярных обстрелов. В 2022 году АО "МаКоПр" выпустило 24 тысячи тонн продукции. Выручка предприятия за прошлый год составила более 1,14 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230704/infrastruktura-1882245473.html
https://ria.ru/20230622/shebekino-1879601346.html
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экономика, шебекино, белгородская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Шебекино, Белгородская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Макаронная фабрика в Шебекино почти не пострадала при обстрелах

АО "МаКоПр": макаронная фабрика в Шебекино почти не пострадала при обстрелах

© РИА Новости / Давид НарманияВъезд в Шебекино
Въезд в Шебекино - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Въезд в Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Фабрика по производству макарон в белгородском Шебекино практически не пострадала в результате массированных обстрелов города украинскими военными, в течение месяца компания планирует выйти на полную мощность, рассказал РИА Новости представитель АО "МаКоПр" Дмитрий Гуров.
В начале июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с 3 июля приступит к работе фабрика, производящая знаменитые шебекинские макароны. Первые линии будут выпускать одну тонну макарон в час. Ожидается, что после восстановительных работ предприятие сможет в скором времени функционировать в полной мере.
"Очень страшно было": жители Шебекино в пунктах временного размещения
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

Девушка с кошкой в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

Медики в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

Котенок в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

© РИА Новости / Антон Вергун
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7 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

© РИА Новости / Антон Вергун
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8 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

© РИА Новости / Антон Вергун
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9 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 10

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 10

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 10

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 10

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 10

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 10

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 10

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
8 из 10

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
9 из 10

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10
"Нас задело буквально немножко, выбиты стекла в административном здании. Были попадания снарядов на территорию предприятий, но не в строения и не в цеха. В целом можно сказать, что фабрика не пострадала. Сейчас проходит косметический ремонт, вставляются новые стекла, заделываются дыры, где были изрешечены стены. Думаю, за две недели мы все полностью восстановим", - сказал Гуров.
Он добавил, что на момент остановки производства склады были полные. По его словам, объем производства в день составляет от 40 до 50 тонн, ежедневно отгружается примерно в 2-2,5 раза больше. "По большому счету пытаемся выработать остатки сырья, которые остались еще, до начала этой ситуации. Наша мощность еще и ограничена тем, что не весь персонал вернулся обратно в Шебекино", - отметил представитель компании.
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Гладков рассказал о восстановлении инфраструктуры в Белгородской области
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По мере поступления новых заказов предприятие будет наращивать мощность, возвращаясь к привычному режиму работы. На вопрос о ближайших планах Гуров ответил, что пока сложно их строить, но добавил, что "если ситуация останется такой же благополучной, как сейчас, то к концу июля мы планируем запуститься даже если не на полную мощность, то процентов на 70% точно".
По данным областного правительства, производственный процесс на предприятии был приостановлен на 20 дней из-за регулярных обстрелов. В 2022 году АО "МаКоПр" выпустило 24 тысячи тонн продукции. Выручка предприятия за прошлый год составила более 1,14 миллиарда рублей.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаШебекиноБелгородская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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