Рейтинг@Mail.ru
В ДНР открыли магазин с продуктами из Сахалинской области - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:15 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/shakhtersk-1882286703.html
В ДНР открыли магазин с продуктами из Сахалинской области
В ДНР открыли магазин с продуктами из Сахалинской области - РИА Новости, 05.07.2023
В ДНР открыли магазин с продуктами из Сахалинской области
В Шахтерске (ДНР) открыли первый магазин, в котором будет представлена продукция из Сахалинской области, об этом РИА Новости рассказал председатель... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T08:15
2023-07-05T08:15
сахалинская область
донецкая народная республика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841097939_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_f4fefb73f3ce8f8e908de6092c386cc1.jpg
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. В Шахтерске (ДНР) открыли первый магазин, в котором будет представлена продукция из Сахалинской области, об этом РИА Новости рассказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик в ходе инспекции восстанавливаемых объектов регионом-шефом. "Мы открыли магазин и хотели бы, чтобы люди могли воспользоваться теми товарами производства, которые на сегодняшний день формируются на территории Сахалинской области. Это в первую очередь рыбная продукция &lt;…&gt; мы нацелены на то, чтобы увеличивать номенклатурную товарную позицию, чтобы люди увидели какие продукты у нас производятся и попробовали их качество", - рассказал Белик.
https://ria.ru/20230705/donbass-1882286084.html
сахалинская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841097939_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2ecbf55fa5e9143f2a02afa6a4728233.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сахалинская область, донецкая народная республика, общество
Сахалинская область, Донецкая Народная Республика, Общество
В ДНР открыли магазин с продуктами из Сахалинской области

В Шахтерске в ДНР открыли первый магазин с продуктами из Сахалинской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник коммунального предприятия осматривает провода
Сотрудник коммунального предприятия осматривает провода - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Сотрудник коммунального предприятия осматривает провода. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. В Шахтерске (ДНР) открыли первый магазин, в котором будет представлена продукция из Сахалинской области, об этом РИА Новости рассказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик в ходе инспекции восстанавливаемых объектов регионом-шефом.
"Мы открыли магазин и хотели бы, чтобы люди могли воспользоваться теми товарами производства, которые на сегодняшний день формируются на территории Сахалинской области. Это в первую очередь рыбная продукция <…> мы нацелены на то, чтобы увеличивать номенклатурную товарную позицию, чтобы люди увидели какие продукты у нас производятся и попробовали их качество", - рассказал Белик.
Рабочий на восстановительных работах по замене системы отопления - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Делегация из Сахалинской области проверила ход работ в Шахтерске
08:11
 
Сахалинская областьДонецкая Народная РеспубликаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала