https://ria.ru/20230705/shakhtersk-1882286703.html
В ДНР открыли магазин с продуктами из Сахалинской области
В ДНР открыли магазин с продуктами из Сахалинской области - РИА Новости, 05.07.2023
В ДНР открыли магазин с продуктами из Сахалинской области
В Шахтерске (ДНР) открыли первый магазин, в котором будет представлена продукция из Сахалинской области, об этом РИА Новости рассказал председатель... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T08:15
2023-07-05T08:15
2023-07-05T08:15
сахалинская область
донецкая народная республика
общество
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. В Шахтерске (ДНР) открыли первый магазин, в котором будет представлена продукция из Сахалинской области, об этом РИА Новости рассказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик в ходе инспекции восстанавливаемых объектов регионом-шефом. "Мы открыли магазин и хотели бы, чтобы люди могли воспользоваться теми товарами производства, которые на сегодняшний день формируются на территории Сахалинской области. Это в первую очередь рыбная продукция <…> мы нацелены на то, чтобы увеличивать номенклатурную товарную позицию, чтобы люди увидели какие продукты у нас производятся и попробовали их качество", - рассказал Белик.
https://ria.ru/20230705/donbass-1882286084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалинская область, донецкая народная республика, общество
Сахалинская область, Донецкая Народная Республика, Общество
В ДНР открыли магазин с продуктами из Сахалинской области
В Шахтерске в ДНР открыли первый магазин с продуктами из Сахалинской области
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. В Шахтерске (ДНР) открыли первый магазин, в котором будет представлена продукция из Сахалинской области, об этом РИА Новости рассказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик в ходе инспекции восстанавливаемых объектов регионом-шефом.
"Мы открыли магазин и хотели бы, чтобы люди могли воспользоваться теми товарами производства, которые на сегодняшний день формируются на территории Сахалинской области. Это в первую очередь рыбная продукция <…> мы нацелены на то, чтобы увеличивать номенклатурную товарную позицию, чтобы люди увидели какие продукты у нас производятся и попробовали их качество", - рассказал Белик.
Делегация из Сахалинской области проверила ход работ в Шахтерске