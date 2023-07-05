https://ria.ru/20230705/shakhtersk-1882286703.html

В ДНР открыли магазин с продуктами из Сахалинской области

В ДНР открыли магазин с продуктами из Сахалинской области - РИА Новости, 05.07.2023

В ДНР открыли магазин с продуктами из Сахалинской области

В Шахтерске (ДНР) открыли первый магазин, в котором будет представлена продукция из Сахалинской области, об этом РИА Новости рассказал председатель... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T08:15

2023-07-05T08:15

2023-07-05T08:15

сахалинская область

донецкая народная республика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841097939_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_f4fefb73f3ce8f8e908de6092c386cc1.jpg

ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. В Шахтерске (ДНР) открыли первый магазин, в котором будет представлена продукция из Сахалинской области, об этом РИА Новости рассказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик в ходе инспекции восстанавливаемых объектов регионом-шефом. "Мы открыли магазин и хотели бы, чтобы люди могли воспользоваться теми товарами производства, которые на сегодняшний день формируются на территории Сахалинской области. Это в первую очередь рыбная продукция <…> мы нацелены на то, чтобы увеличивать номенклатурную товарную позицию, чтобы люди увидели какие продукты у нас производятся и попробовали их качество", - рассказал Белик.

https://ria.ru/20230705/donbass-1882286084.html

сахалинская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сахалинская область, донецкая народная республика, общество