https://ria.ru/20230705/sdelka-1882337514.html

В Кремле рассказали о ситуации с зерновой сделкой

В Кремле рассказали о ситуации с зерновой сделкой - РИА Новости, 05.07.2023

В Кремле рассказали о ситуации с зерновой сделкой

Оснований для продления зерновой сделки пока не усматривается, но время еще есть, в том числе - для выполнения части договоренностей, которая касается России,... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T12:42

2023-07-05T12:42

2023-07-05T12:50

экономика

россия

москва

турция

оон

россельхозбанк

swift

зерновая сделка

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Оснований для продления зерновой сделки пока не усматривается, но время еще есть, в том числе - для выполнения части договоренностей, которая касается России, Москва своевременно обнародует свое решение, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Решение (о продлении или не продлении зерновой сделки - ред.) мы пока официально не объявляли. Мы объявим о нем своевременно. Пока еще время есть. Также пока еще остается время для того, чтобы выполнить ту часть договоренностей, которая касается нашей страны. До сих пор эта часть не выполнена, и, соответственно, в настоящий момент, к сожалению, оснований особо не усматривается для продления этой сделки", - сказал Песков.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности.Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

россия

москва

турция

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экономика, россия, москва, турция, оон, россельхозбанк, swift, зерновая сделка