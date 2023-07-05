https://ria.ru/20230705/sabotazh-1882389793.html

Не знали самого важного. В ЦРУ раскрыли саботаж Зеленского

Не знали самого важного. В ЦРУ раскрыли саботаж Зеленского - РИА Новости, 05.07.2023

Не знали самого важного. В ЦРУ раскрыли саботаж Зеленского

Украинское руководство действует в обход ЦРУ, втайне проводя операции, не согласованные с Вашингтоном, пишет издание Newsweek со ссылкой на источники в... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T15:29

2023-07-05T15:29

2023-07-05T15:33

политика

сша

россия

украина

владимир зеленский

центральное разведывательное управление (цру)

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Украинское руководство действует в обход ЦРУ, втайне проводя операции, не согласованные с Вашингтоном, пишет издание Newsweek со ссылкой на источники в американской разведке."Диверсионные атаки Киева и операции за пределами Украины создали совершенно новое осложнение, и продолжающийся саботаж может иметь катастрофические последствия", — заявил один из высокопоставленных военных.По информации издания, Центральное разведывательное управление США не владеет большим количеством важной информации о намерениях президента Украины Владимира Зеленского.Как отмечается в статье, Вашингтон неоднократно выражал украинскому руководству недовольство из-за атак на трубопроводы "Северных потоков", но за этим последовали и другие акты саботажа со стороны Киева. Это породило вопросы по поводу того, знает ли ЦРУ о планах Зеленского, и способны ли США заставить Украину соблюдать заключенные с американскими властями договоренности, резюмируют авторы публикации.Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что за подрывом "Северных потоков" стоят США.

https://ria.ru/20230701/tsru-1881596109.html

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политика, сша, россия, украина, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), в мире, сеймур херш