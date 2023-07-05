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Не знали самого важного. В ЦРУ раскрыли саботаж Зеленского - РИА Новости, 05.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 05.07.2023 (обновлено: 15:33 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/sabotazh-1882389793.html
Не знали самого важного. В ЦРУ раскрыли саботаж Зеленского
Не знали самого важного. В ЦРУ раскрыли саботаж Зеленского - РИА Новости, 05.07.2023
Не знали самого важного. В ЦРУ раскрыли саботаж Зеленского
Украинское руководство действует в обход ЦРУ, втайне проводя операции, не согласованные с Вашингтоном, пишет издание Newsweek со ссылкой на источники в... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:29
2023-07-05T15:33
политика
сша
россия
украина
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Украинское руководство действует в обход ЦРУ, втайне проводя операции, не согласованные с Вашингтоном, пишет издание Newsweek со ссылкой на источники в американской разведке."Диверсионные атаки Киева и операции за пределами Украины создали совершенно новое осложнение, и продолжающийся саботаж может иметь катастрофические последствия", — заявил один из высокопоставленных военных.По информации издания, Центральное разведывательное управление США не владеет большим количеством важной информации о намерениях президента Украины Владимира Зеленского.Как отмечается в статье, Вашингтон неоднократно выражал украинскому руководству недовольство из-за атак на трубопроводы "Северных потоков", но за этим последовали и другие акты саботажа со стороны Киева. Это породило вопросы по поводу того, знает ли ЦРУ о планах Зеленского, и способны ли США заставить Украину соблюдать заключенные с американскими властями договоренности, резюмируют авторы публикации.Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что за подрывом "Северных потоков" стоят США.
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политика, сша, россия, украина, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), в мире, сеймур херш
Политика, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Специальная военная операция на Украине, В мире, Сеймур Херш
Не знали самого важного. В ЦРУ раскрыли саботаж Зеленского

Newsweek: Зеленский саботирует ЦРУ, проводя не согласованные с Вашингтоном операции

© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Украинское руководство действует в обход ЦРУ, втайне проводя операции, не согласованные с Вашингтоном, пишет издание Newsweek со ссылкой на источники в американской разведке.
«
"Диверсионные атаки Киева и операции за пределами Украины создали совершенно новое осложнение, и продолжающийся саботаж может иметь катастрофические последствия", — заявил один из высокопоставленных военных.
По информации издания, Центральное разведывательное управление США не владеет большим количеством важной информации о намерениях президента Украины Владимира Зеленского.
Как отмечается в статье, Вашингтон неоднократно выражал украинскому руководству недовольство из-за атак на трубопроводы "Северных потоков", но за этим последовали и другие акты саботажа со стороны Киева. Это породило вопросы по поводу того, знает ли ЦРУ о планах Зеленского, и способны ли США заставить Украину соблюдать заключенные с американскими властями договоренности, резюмируют авторы публикации.
Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что за подрывом "Северных потоков" стоят США.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
Киев передал директору ЦРУ план начала переговоров с Россией, пишут СМИ
1 июля, 03:12
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаСШАРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)В миреСеймур Херш
 
 
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