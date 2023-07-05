https://ria.ru/20230705/saakashvili-1882416803.html

Саакашвили утверждает, что Украина официально запросила его экстрадицию

Саакашвили утверждает, что Украина официально запросила его экстрадицию - РИА Новости, 05.07.2023

Саакашвили утверждает, что Украина официально запросила его экстрадицию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что украинский минюст официально запросил у грузинских властей его экстрадицию на Украину 4 месяца назад. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T16:59

2023-07-05T16:59

2023-07-05T16:59

в мире

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украина

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 5 июл - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что украинский минюст официально запросил у грузинских властей его экстрадицию на Украину 4 месяца назад. "Вчера (представители властей Грузии) заявили, что Украина не запрашивала мой перевод. Министерство юстиции Украины потребовало начала процедуры моей экстрадиции 4 месяца назад, и этот документ тогда принес мне украинский консул", - написал Саакашвили в соцсетях. В понедельник Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратится к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния. Позже Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.

https://ria.ru/20230704/saakashvili-1882213255.html

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Кирилл Волков

в мире, грузия, украина, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии