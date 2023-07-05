https://ria.ru/20230705/saakashvili-1882416803.html
Саакашвили утверждает, что Украина официально запросила его экстрадицию
Саакашвили утверждает, что Украина официально запросила его экстрадицию - РИА Новости, 05.07.2023
Саакашвили утверждает, что Украина официально запросила его экстрадицию
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что украинский минюст официально запросил у грузинских властей его экстрадицию на Украину 4 месяца назад. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T16:59
2023-07-05T16:59
2023-07-05T16:59
в мире
грузия
украина
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 5 июл - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что украинский минюст официально запросил у грузинских властей его экстрадицию на Украину 4 месяца назад. "Вчера (представители властей Грузии) заявили, что Украина не запрашивала мой перевод. Министерство юстиции Украины потребовало начала процедуры моей экстрадиции 4 месяца назад, и этот документ тогда принес мне украинский консул", - написал Саакашвили в соцсетях. В понедельник Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратится к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния. Позже Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.
https://ria.ru/20230704/saakashvili-1882213255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, украина, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
В мире, Грузия, Украина, Михаил Саакашвили, Задержание Саакашвили в Грузии
Саакашвили утверждает, что Украина официально запросила его экстрадицию
Саакашвили заявил, что Минюст Украины четыре месяца назад запросил его экстрадицию