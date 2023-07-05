https://ria.ru/20230705/saakashvili-1882359594.html

Грузия исключила консультации с Украиной по Саакашвили

Грузия исключила консультации с Украиной по Саакашвили - РИА Новости, 05.07.2023

Грузия исключила консультации с Украиной по Саакашвили

Тбилиси не будет консультироваться с Киевом по теме освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил председатель правящей партии "Грузинская... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T13:57

2023-07-05T13:57

2023-07-05T15:08

грузия

украина

тбилиси

михаил саакашвили

ираклий кобахидзе

владимир зеленский

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ТБИЛИСИ, 5 июл — РИА Новости. Тбилиси не будет консультироваться с Киевом по теме освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. "Абсолютно исключены какие-либо консультации в этом контексте", — сказал политик журналистам.При этом он добавил, что грузинская сторона "готова оставаться в режиме односторонней дружбы даже несмотря на оскорбительные шаги украинского руководства".В понедельник Саакашвили после долгого перерыва участвовал в режиме видеосвязи в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния.Вчера по поручению президента Владимира Зеленского в МИД Украины вызвали посла Грузии Георгия Закарашвили, ему выразили решительный протест из-за ситуации с заключенным политиком и предложили в течение 48 часов покинуть страну для консультаций с Тбилиси. Киев также выразил готовность "безотлагательно обсудить вопрос перевозки Саакашвили на Украину для лечения и ухода".Экс-президента задержали в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы — их пока рассматривают суды. При экс-президенте Украины Петре Порошенко Саакашвили недолго возглавлял Одесскую область, но затем был уволен. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Второй раз паспорт политик получил уже при Зеленском.

https://ria.ru/20230704/saakashvili-1882223116.html

https://ria.ru/20230704/saakashvili-1882199031.html

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грузия, украина, тбилиси, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, владимир зеленский