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Грузия исключила консультации с Украиной по Саакашвили - РИА Новости, 05.07.2023
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13:57 05.07.2023 (обновлено: 15:08 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/saakashvili-1882359594.html
Грузия исключила консультации с Украиной по Саакашвили
Грузия исключила консультации с Украиной по Саакашвили - РИА Новости, 05.07.2023
Грузия исключила консультации с Украиной по Саакашвили
Тбилиси не будет консультироваться с Киевом по теме освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил председатель правящей партии "Грузинская... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T13:57
2023-07-05T15:08
грузия
украина
тбилиси
михаил саакашвили
ираклий кобахидзе
владимир зеленский
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ТБИЛИСИ, 5 июл — РИА Новости. Тбилиси не будет консультироваться с Киевом по теме освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. "Абсолютно исключены какие-либо консультации в этом контексте", — сказал политик журналистам.При этом он добавил, что грузинская сторона "готова оставаться в режиме односторонней дружбы даже несмотря на оскорбительные шаги украинского руководства".В понедельник Саакашвили после долгого перерыва участвовал в режиме видеосвязи в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния.Вчера по поручению президента Владимира Зеленского в МИД Украины вызвали посла Грузии Георгия Закарашвили, ему выразили решительный протест из-за ситуации с заключенным политиком и предложили в течение 48 часов покинуть страну для консультаций с Тбилиси. Киев также выразил готовность "безотлагательно обсудить вопрос перевозки Саакашвили на Украину для лечения и ухода".Экс-президента задержали в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы — их пока рассматривают суды. При экс-президенте Украины Петре Порошенко Саакашвили недолго возглавлял Одесскую область, но затем был уволен. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Второй раз паспорт политик получил уже при Зеленском.
https://ria.ru/20230704/saakashvili-1882223116.html
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грузия, украина, тбилиси, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, владимир зеленский
Грузия, Украина, Тбилиси, Михаил Саакашвили, Ираклий Кобахидзе, Владимир Зеленский
Грузия исключила консультации с Украиной по Саакашвили

Лидер "Грузинской мечты" Кобахидзе исключил диалог с Украиной по освобождению Саакашвили

© AP Photo / Irakli GedenidzeМихаил Саакашвили на экране во время судебного заседания в Тбилиси
Михаил Саакашвили на экране во время судебного заседания в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Михаил Саакашвили на экране во время судебного заседания в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 5 июл — РИА Новости. Тбилиси не будет консультироваться с Киевом по теме освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.
"Абсолютно исключены какие-либо консультации в этом контексте", — сказал политик журналистам.
При этом он добавил, что грузинская сторона "готова оставаться в режиме односторонней дружбы даже несмотря на оскорбительные шаги украинского руководства".
В понедельник Саакашвили после долгого перерыва участвовал в режиме видеосвязи в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния.
Михаил Саакашвили на экране во время судебного заседания в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Минюст Грузии заявил, что Саакашвили лечится в лучшей клинике
4 июля, 18:08
Вчера по поручению президента Владимира Зеленского в МИД Украины вызвали посла Грузии Георгия Закарашвили, ему выразили решительный протест из-за ситуации с заключенным политиком и предложили в течение 48 часов покинуть страну для консультаций с Тбилиси. Киев также выразил готовность "безотлагательно обсудить вопрос перевозки Саакашвили на Украину для лечения и ухода".
Экс-президента задержали в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы — их пока рассматривают суды.
При экс-президенте Украины Петре Порошенко Саакашвили недолго возглавлял Одесскую область, но затем был уволен. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Второй раз паспорт политик получил уже при Зеленском.
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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4 июля, 16:55
 
ГрузияУкраинаТбилисиМихаил СаакашвилиИраклий КобахидзеВладимир Зеленский
 
 
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