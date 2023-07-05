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Росрыболовство: ограничения экспорта рыбной продукции не обсуждаются
Росрыболовство: ограничения экспорта рыбной продукции не обсуждаются - РИА Новости, 05.07.2023
Росрыболовство: ограничения экспорта рыбной продукции не обсуждаются
Ограничения экспорта рыбной продукции из РФ не обсуждаются, ее достаточно для внутреннего потребления, экспортируются излишки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:11
2023-07-05T17:11
2023-07-05T17:11
экономика
россия
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ограничения экспорта рыбной продукции из РФ не обсуждаются, ее достаточно для внутреннего потребления, экспортируются излишки, сообщили РИА Новости в пресс-службе - Росрыболовства. "В настоящее время ограничение экспорта не обсуждается. Рыбной продукции достаточно на российском рынке, излишки экспортируются", - сообщили в пресс-службе. В частности, как на российском рынке, так и на мировом ценится рыбная мука российского производства. "Рыбная мука российского производства высококачественная, делается преимущественно из тресковых пород рыб. Ценится как на российском рынке, так и на мировом", - сообщили в пресс-службе. По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), в 2022 году объем производства рыбной муки в России достиг достиг 161,4 тысячи тонн, а на ее долю приходилось порядка 6% российского экспорта. Любые запреты на экспорт отечественной продукции из водных биоресурсов сейчас, когда в отношении нее и так точечно вводятся санкции, неразумны и не нужны, заявил на пресс-конференции в среду президент ассоциации Герман Зверев. Газета "Ведомости" в среду сообщала, что ассоциация "Росрыбхоз", объединяющая компании, специализирующиеся на выращивании рыбы, предложила "установить ограничительные барьеры" для экспорта рыбной муки и рыбьего жира.
https://ria.ru/20230607/kraby-1876780031.html
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экономика, россия, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Экономика, Россия, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Росрыболовство: ограничения экспорта рыбной продукции не обсуждаются
Росрыболовство: ограничения экспорта рыбной продукции из России сейчас не обсуждаются
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ограничения экспорта рыбной продукции из РФ не обсуждаются, ее достаточно для внутреннего потребления, экспортируются излишки, сообщили РИА Новости в пресс-службе - Росрыболовства.
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"В настоящее время ограничение экспорта не обсуждается. Рыбной продукции достаточно на российском рынке, излишки экспортируются", - сообщили в пресс-службе.
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В частности, как на российском рынке, так и на мировом ценится рыбная мука российского производства. "Рыбная мука российского производства высококачественная, делается преимущественно из тресковых пород рыб. Ценится как на российском рынке, так и на мировом", - сообщили в пресс-службе.
По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), в 2022 году объем производства рыбной муки в России достиг достиг 161,4 тысячи тонн, а на ее долю приходилось порядка 6% российского экспорта. Любые запреты на экспорт отечественной продукции из водных биоресурсов сейчас, когда в отношении нее и так точечно вводятся санкции, неразумны и не нужны, заявил на пресс-конференции в среду президент ассоциации Герман Зверев.
Газета "Ведомости" в среду сообщала
, что ассоциация "Росрыбхоз", объединяющая компании, специализирующиеся на выращивании рыбы, предложила "установить ограничительные барьеры" для экспорта рыбной муки и рыбьего жира.
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