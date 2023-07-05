https://ria.ru/20230705/robototekhnika-1882303755.html
Москвичи завоевали 11 наград на Российской робототехнической олимпиаде
Москвичи завоевали 11 наград на Российской робототехнической олимпиаде - РИА Новости, 05.07.2023
Москвичи завоевали 11 наград на Российской робототехнической олимпиаде
Ученики московских школ получили 11 наград в финале Российской робототехнической олимпиады, сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T10:31
2023-07-05T10:31
2023-07-05T10:31
общество
челябинск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103477/78/1034777826_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_09db7b47ed4be7a6aecee94d2c9d3a8d.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ученики московских школ получили 11 наград в финале Российской робототехнической олимпиады, сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки. "В Челябинске состоялось закрытие XX Российской робототехнической олимпиады. На торжественной церемонии победителей и призеров наградили дипломами, медалями и кубками. Московские школьники завоевали 11 наград в различных категориях", - говорится в сообщении. Отмечается, что еще 15 команд были отмечены в различных номинациях.
https://ria.ru/20230528/olimpiada-1874655847.html
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103477/78/1034777826_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_05846905db4c7255e6182813eeb13922.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, челябинск
Москвичи завоевали 11 наград на Российской робототехнической олимпиаде
Ученики московских школ получили 11 наград в финале Российской робототехнической олимпиады