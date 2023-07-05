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Москвичи завоевали 11 наград на Российской робототехнической олимпиаде - РИА Новости, 05.07.2023
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10:31 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/robototekhnika-1882303755.html
Москвичи завоевали 11 наград на Российской робототехнической олимпиаде
Москвичи завоевали 11 наград на Российской робототехнической олимпиаде - РИА Новости, 05.07.2023
Москвичи завоевали 11 наград на Российской робототехнической олимпиаде
Ученики московских школ получили 11 наград в финале Российской робототехнической олимпиады, сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T10:31
2023-07-05T10:31
общество
челябинск
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ученики московских школ получили 11 наград в финале Российской робототехнической олимпиады, сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки. "В Челябинске состоялось закрытие XX Российской робототехнической олимпиады. На торжественной церемонии победителей и призеров наградили дипломами, медалями и кубками. Московские школьники завоевали 11 наград в различных категориях", - говорится в сообщении. Отмечается, что еще 15 команд были отмечены в различных номинациях.
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челябинск
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общество, челябинск
Общество, Челябинск
Москвичи завоевали 11 наград на Российской робототехнической олимпиаде

Ученики московских школ получили 11 наград в финале Российской робототехнической олимпиады

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкУчастники олимпиады по робототехнике
Участники олимпиады по робототехнике - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Участники олимпиады по робототехнике. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ученики московских школ получили 11 наград в финале Российской робототехнической олимпиады, сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.
Челябинске состоялось закрытие XX Российской робототехнической олимпиады. На торжественной церемонии победителей и призеров наградили дипломами, медалями и кубками. Московские школьники завоевали 11 наград в различных категориях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что еще 15 команд были отмечены в различных номинациях.
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