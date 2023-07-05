https://ria.ru/20230705/robototekhnika-1882303755.html

Москвичи завоевали 11 наград на Российской робототехнической олимпиаде

Москвичи завоевали 11 наград на Российской робототехнической олимпиаде - РИА Новости, 05.07.2023

Москвичи завоевали 11 наград на Российской робототехнической олимпиаде

Ученики московских школ получили 11 наград в финале Российской робототехнической олимпиады, сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T10:31

2023-07-05T10:31

2023-07-05T10:31

общество

челябинск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103477/78/1034777826_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_09db7b47ed4be7a6aecee94d2c9d3a8d.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ученики московских школ получили 11 наград в финале Российской робототехнической олимпиады, сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки. "В Челябинске состоялось закрытие XX Российской робототехнической олимпиады. На торжественной церемонии победителей и призеров наградили дипломами, медалями и кубками. Московские школьники завоевали 11 наград в различных категориях", - говорится в сообщении. Отмечается, что еще 15 команд были отмечены в различных номинациях.

https://ria.ru/20230528/olimpiada-1874655847.html

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, челябинск