https://ria.ru/20230705/remont-1882350166.html

Гладков рассказал о ремонте дороги к селу Короткое в 160 миллионов рублей

Гладков рассказал о ремонте дороги к селу Короткое в 160 миллионов рублей - РИА Новости, 05.07.2023

Гладков рассказал о ремонте дороги к селу Короткое в 160 миллионов рублей

Участок дороги между городом Короча и селом Короткое в Белгородской области отремонтировали по просьбе жителей, потратив более 160 миллионов рублей, рассказал... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T13:33

2023-07-05T13:33

2023-07-05T13:33

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 5 июл – РИА Новости. Участок дороги между городом Короча и селом Короткое в Белгородской области отремонтировали по просьбе жителей, потратив более 160 миллионов рублей, рассказал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Мы продолжаем ремонтировать дороги. Завершили участок дороги между Корочей и селом Короткое. Много было жалоб на плохое качество дорожного полотна, потратили более 160 миллионов рублей, (отремонтировали – ред.) около семи километров. Надеюсь, что жители Корочанского района будут довольны", - написал Гладков. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, работы велись в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Контракт заключён с компанией ООО "Белдорстрой". Подрядчик выполнил фрезерование старого покрытия, укрепил основание методом холодного ресайклинга, уложил два слоя асфальтобетона. Также в ходе работ дорожники укрепили обочины асфальтогранулятом, вместо старых остановочных павильонов оборудовали шесть новых с удобными заездными карманами, обустроили тротуар, установили дорожные знаки и нанесли разметку. "Обновлённая дорога, отвечающая современным стандартам, позволит жителям комфортно, а главное, безопасно передвигаться по территории, добираться до социальных учреждений, храма, администрации, магазинов", - пояснили в пресс-службе. Всего в 2023 году в Белгородской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" планируется привести в нормативное состояние восемь дорог регионального значения, 64 местные дороги и 10 искусственных сооружений. Объём финансирования составит 2,5 миллиарда рублей, из которых 1,1 миллиарда – из федерального бюджета.

https://ria.ru/20230704/infrastruktura-1882245473.html

https://ria.ru/20230703/belgorod-1881957872.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков