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Гаврилов: передача Киеву ракет покажет, что США не хотят дипурегулирования - РИА Новости, 05.07.2023
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16:12 05.07.2023 (обновлено: 16:15 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/rakety-1882401651.html
Гаврилов: передача Киеву ракет покажет, что США не хотят дипурегулирования
Гаврилов: передача Киеву ракет покажет, что США не хотят дипурегулирования - РИА Новости, 05.07.2023
Гаврилов: передача Киеву ракет покажет, что США не хотят дипурегулирования
Передача Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS дальностью до 300 километров будет свидетельством абсолютной неготовности США к дипломатическому... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T16:12
2023-07-05T16:15
космос - риа наука
россия
украина
киев
сергей лавров
марк милли
обсе
константин гаврилов
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ВЕНА, 5 июл - РИА Новости. Передача Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS дальностью до 300 километров будет свидетельством абсолютной неготовности США к дипломатическому урегулированию, это потребует принципиальной оценки России, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По словам дипломата, российской стороне известно, что в условиях военных провалов Киева американцы всерьез рассматривают перспективу передач оперативно-тактических ракет ATACMS дальностью до 300 километров, способных поражать объекты в глубине российской территории. "Если Белый дом все же пойдет на безумство и затвердит соответствующее решение на предстоящем саммите НАТО, это станет наиболее красноречивым свидетельством абсолютной неготовности США к дипломатическому урегулированию, что потребует принципиальной оценки Российской Федерации", - сказал Гаврилов в среду на 1051-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что решения о передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, истребителей F-16 или кассетных боеприпасов пока нет, но такая возможность рассматривается. Газета Wall Street Journal утверждала, что американские власти близки к тому, чтобы санкционировать поставки ракет ATACMS дальностью порядка 300 километров. Позднее телеканал CNN сообщал со ссылкой на неназванных чиновников, что Белый дом в ближайшее время должен принять решение относительно передачи Киеву кассетных боеприпасов, в случае одобрения они могут войти в новый пакет военной помощи Украине уже в июле. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230629/pentagon-1881322615.html
https://ria.ru/20230704/samolety-1882037955.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230702/rakety-1881765020.html
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украина
киев
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космос - риа наука, россия, украина, киев, сергей лавров, марк милли, обсе, константин гаврилов, нато, f-16
Космос - РИА Наука, Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, Марк Милли, ОБСЕ, Константин Гаврилов, НАТО, F-16
Гаврилов: передача Киеву ракет покажет, что США не хотят дипурегулирования

Гаврилов: передача Киеву ракет ATACMS покажет, что США не готовы к дипурегулированию

© Фото : Public domainОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Фото : Public domain
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
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ВЕНА, 5 июл - РИА Новости. Передача Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS дальностью до 300 километров будет свидетельством абсолютной неготовности США к дипломатическому урегулированию, это потребует принципиальной оценки России, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По словам дипломата, российской стороне известно, что в условиях военных провалов Киева американцы всерьез рассматривают перспективу передач оперативно-тактических ракет ATACMS дальностью до 300 километров, способных поражать объекты в глубине российской территории.
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В Пентагоне заявили, что ничего не знают о передаче Украине ракет ATACMS
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"Если Белый дом все же пойдет на безумство и затвердит соответствующее решение на предстоящем саммите НАТО, это станет наиболее красноречивым свидетельством абсолютной неготовности США к дипломатическому урегулированию, что потребует принципиальной оценки Российской Федерации", - сказал Гаврилов в среду на 1051-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ).
Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что решения о передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, истребителей F-16 или кассетных боеприпасов пока нет, но такая возможность рассматривается.
Газета Wall Street Journal утверждала, что американские власти близки к тому, чтобы санкционировать поставки ракет ATACMS дальностью порядка 300 километров. Позднее телеканал CNN сообщал со ссылкой на неназванных чиновников, что Белый дом в ближайшее время должен принять решение относительно передачи Киеву кассетных боеприпасов, в случае одобрения они могут войти в новый пакет военной помощи Украине уже в июле.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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4 июля, 02:09
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Космос - РИА НаукаРоссияУкраинаКиевСергей ЛавровМарк МиллиОБСЕКонстантин ГавриловНАТОF-16
 
 
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