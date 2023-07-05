https://ria.ru/20230705/pvo-1882368056.html
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов - РИА Новости, 05.07.2023
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:30
2023-07-05T14:30
2023-07-05T14:50
безопасность
россия
артемовск
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Артемовск Донецкой народной республики, Калиновка Луганской народной республики, Таволжанка Харьковской области, Любимовка и Самойловка Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 449 украинских военных самолетов, 241 вертолет, 4893 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10535 танков и других боевых бронированных машин, 1134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5348 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 443 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230705/klescheevka-1882367728.html
россия
артемовск
донецкая народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, артемовск, донецкая народная республика
Безопасность, Россия, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и шесть снарядов HIMARS