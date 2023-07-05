https://ria.ru/20230705/putin-1882339189.html
Путин заслушает доклад министра культуры
Путин заслушает доклад министра культуры - РИА Новости, 05.07.2023
Путин заслушает доклад министра культуры
Президент России Владимир Путин в среду заслушает доклад министра культуры РФ Ольги Любимовой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:47
2023-07-05T12:47
2023-07-05T12:47
политика
россия
ольга любимова
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду заслушает доклад министра культуры РФ Ольги Любимовой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня продолжается череда рабочих встреч президента. Помимо остальных, на докладе у него будет министр культуры Ольга Любимова, доложит о делах культурных", - сказал Песков. Он добавил, что остальные встречи будут носить непубличный характер.
https://ria.ru/20230417/kultura-1865834290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, ольга любимова, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Ольга Любимова, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин заслушает доклад министра культуры
Президент Путин заслушает доклад министра культуры Ольги Любимовой
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду заслушает доклад министра культуры РФ Ольги Любимовой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня продолжается череда рабочих встреч президента. Помимо остальных, на докладе у него будет министр культуры Ольга Любимова, доложит о делах культурных", - сказал Песков.
Он добавил, что остальные встречи будут носить непубличный характер.
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