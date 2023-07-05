https://ria.ru/20230705/putin-1882339189.html

Путин заслушает доклад министра культуры

Путин заслушает доклад министра культуры - РИА Новости, 05.07.2023

Путин заслушает доклад министра культуры

Президент России Владимир Путин в среду заслушает доклад министра культуры РФ Ольги Любимовой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T12:47

2023-07-05T12:47

2023-07-05T12:47

политика

россия

ольга любимова

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду заслушает доклад министра культуры РФ Ольги Любимовой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня продолжается череда рабочих встреч президента. Помимо остальных, на докладе у него будет министр культуры Ольга Любимова, доложит о делах культурных", - сказал Песков. Он добавил, что остальные встречи будут носить непубличный характер.

https://ria.ru/20230417/kultura-1865834290.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, ольга любимова, дмитрий песков, владимир путин