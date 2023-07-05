Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили распределять призывников с учетом гражданской специальности - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/prizyvniki-1882468648.html
В ГД предложили распределять призывников с учетом гражданской специальности
В ГД предложили распределять призывников с учетом гражданской специальности - РИА Новости, 05.07.2023
В ГД предложили распределять призывников с учетом гражданской специальности
Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев (Справедливая Россия - За Правду) направил обращение министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T21:28
2023-07-05T21:28
сергей шойгу
госдума рф
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867795777_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a26954fd91ca0b4635fd96f658986b5e.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев (Справедливая Россия - За Правду) направил обращение министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой проводить распределение призывников в войска с учетом их гражданской специальности и навыков. "Прошу Вас уважаемый Сергей Кужугетович, рассмотреть возможность проводить определение рода войск, в которых будет направлен призывник, учитывать его специальность и профессиональный опыт", - сказано в обращении, которое депутат опубликовал в своем телеграм-канале. В документе говорится, что только по основной специальности призывник будет максимально полезен для российской армии. "Если призывник — биолог, его нужно направлять в войска химико-биологической защиты, если механик - то в мехвзвод и так далее",- написано в обращении. Депутат уточнил, что если призывник является киберспортсменом или программистом, навыки помогут ему быстро освоить управление БПЛА. "Большинство киберспортсменов умеют дистанционно управлять объектами, и это легко трансформируется в навык управления беспилотниками", - отметил Гусев.
https://ria.ru/20230404/prizyv-1862875741.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867795777_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1559156e0ee330771daa38e4e35e1a7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей шойгу, госдума рф, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Сергей Шойгу, Госдума РФ, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В ГД предложили распределять призывников с учетом гражданской специальности

В Госдуме предложили распределять призывников в войска с учетом гражданской специальности

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте
Призывники в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Призывники в сборном пункте . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев (Справедливая Россия - За Правду) направил обращение министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой проводить распределение призывников в войска с учетом их гражданской специальности и навыков.
«
"Прошу Вас уважаемый Сергей Кужугетович, рассмотреть возможность проводить определение рода войск, в которых будет направлен призывник, учитывать его специальность и профессиональный опыт", - сказано в обращении, которое депутат опубликовал в своем телеграм-канале.
В документе говорится, что только по основной специальности призывник будет максимально полезен для российской армии.
"Если призывник — биолог, его нужно направлять в войска химико-биологической защиты, если механик - то в мехвзвод и так далее",- написано в обращении.
Депутат уточнил, что если призывник является киберспортсменом или программистом, навыки помогут ему быстро освоить управление БПЛА.
"Большинство киберспортсменов умеют дистанционно управлять объектами, и это легко трансформируется в навык управления беспилотниками", - отметил Гусев.
Военные билеты на призывном пункте - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Шойгу назвал плюсы цифровизации данных о призывниках
4 апреля, 12:50
 
Сергей ШойгуГосдума РФРоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала