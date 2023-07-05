https://ria.ru/20230705/prizyvniki-1882468648.html
В ГД предложили распределять призывников с учетом гражданской специальности
В ГД предложили распределять призывников с учетом гражданской специальности - РИА Новости, 05.07.2023
В ГД предложили распределять призывников с учетом гражданской специальности
Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев (Справедливая Россия - За Правду) направил обращение министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T21:28
2023-07-05T21:28
2023-07-05T21:28
сергей шойгу
госдума рф
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев (Справедливая Россия - За Правду) направил обращение министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой проводить распределение призывников в войска с учетом их гражданской специальности и навыков. "Прошу Вас уважаемый Сергей Кужугетович, рассмотреть возможность проводить определение рода войск, в которых будет направлен призывник, учитывать его специальность и профессиональный опыт", - сказано в обращении, которое депутат опубликовал в своем телеграм-канале. В документе говорится, что только по основной специальности призывник будет максимально полезен для российской армии. "Если призывник — биолог, его нужно направлять в войска химико-биологической защиты, если механик - то в мехвзвод и так далее",- написано в обращении. Депутат уточнил, что если призывник является киберспортсменом или программистом, навыки помогут ему быстро освоить управление БПЛА. "Большинство киберспортсменов умеют дистанционно управлять объектами, и это легко трансформируется в навык управления беспилотниками", - отметил Гусев.
https://ria.ru/20230404/prizyv-1862875741.html
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сергей шойгу, госдума рф, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Сергей Шойгу, Госдума РФ, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В ГД предложили распределять призывников с учетом гражданской специальности
В Госдуме предложили распределять призывников в войска с учетом гражданской специальности
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев (Справедливая Россия - За Правду) направил обращение
министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой проводить распределение призывников в войска с учетом их гражданской специальности и навыков.
«
"Прошу Вас уважаемый Сергей Кужугетович, рассмотреть возможность проводить определение рода войск, в которых будет направлен призывник, учитывать его специальность и профессиональный опыт", - сказано в обращении, которое депутат опубликовал в своем телеграм-канале.
В документе говорится, что только по основной специальности призывник будет максимально полезен для российской армии.
"Если призывник — биолог, его нужно направлять в войска химико-биологической защиты, если механик - то в мехвзвод и так далее",- написано в обращении.
Депутат уточнил, что если призывник является киберспортсменом или программистом, навыки помогут ему быстро освоить управление БПЛА.
"Большинство киберспортсменов умеют дистанционно управлять объектами, и это легко трансформируется в навык управления беспилотниками", - отметил Гусев.
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