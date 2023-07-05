https://ria.ru/20230705/prizyvniki-1882468648.html

В ГД предложили распределять призывников с учетом гражданской специальности

В ГД предложили распределять призывников с учетом гражданской специальности - РИА Новости, 05.07.2023

В ГД предложили распределять призывников с учетом гражданской специальности

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев (Справедливая Россия - За Правду) направил обращение министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T21:28

2023-07-05T21:28

2023-07-05T21:28

сергей шойгу

госдума рф

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев (Справедливая Россия - За Правду) направил обращение министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой проводить распределение призывников в войска с учетом их гражданской специальности и навыков. "Прошу Вас уважаемый Сергей Кужугетович, рассмотреть возможность проводить определение рода войск, в которых будет направлен призывник, учитывать его специальность и профессиональный опыт", - сказано в обращении, которое депутат опубликовал в своем телеграм-канале. В документе говорится, что только по основной специальности призывник будет максимально полезен для российской армии. "Если призывник — биолог, его нужно направлять в войска химико-биологической защиты, если механик - то в мехвзвод и так далее",- написано в обращении. Депутат уточнил, что если призывник является киберспортсменом или программистом, навыки помогут ему быстро освоить управление БПЛА. "Большинство киберспортсменов умеют дистанционно управлять объектами, и это легко трансформируется в навык управления беспилотниками", - отметил Гусев.

https://ria.ru/20230404/prizyv-1862875741.html

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сергей шойгу, госдума рф, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)