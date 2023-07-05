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"Порадовал Путина". Британцев шокировало признание начштаба обороны страны - РИА Новости, 05.07.2023
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18:36 05.07.2023 (обновлено: 19:28 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/priznanie-1882441493.html
"Порадовал Путина". Британцев шокировало признание начштаба обороны страны
"Порадовал Путина". Британцев шокировало признание начштаба обороны страны - РИА Новости, 05.07.2023
"Порадовал Путина". Британцев шокировало признание начштаба обороны страны
Читатели Daily Mail раскритиковали заявление начальника штаба обороны британской армии Тони Радакина, что страна может предоставить НАТО всего одну... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T18:36
2023-07-05T19:28
политика
россия
великобритания
андорра
нато
тони радакин
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail раскритиковали заявление начальника штаба обороны британской армии Тони Радакина, что страна может предоставить НАТО всего одну укомплектованную дивизию."Думаю, сэр Тони Радакин только что порадовал Путина. Отличная идея — рассказать противникам о своих слабостях. Если бы он позволил себе сказать нечто подобное во время Второй мировой войны, его уже расстреляли бы", — написал Slf84-and countig."Зато у нас есть огромное множество адмиралов, контр-адмиралов, лордов адмиралтейства, капитанов, вице-адмиралов, генералов, полковников, маршалов ВВС и других высокопоставленных офицеров, которые пристально следят за 40 танками и 12 кораблями. Мы хорошо защищены!" — сыронизировала Korina Wood."А с какой стати нам вообще нужно воевать против России? Не она диктует нам нашу внешнюю политику, не она втягивает нас в натовские войны и распространяет ложь о пандемиях, вакцинах, глобальном потеплении, пришельцах. Не Россия навязывает нам всю эту "пробужденную" чушь и провоцирует деиндустриализацию, а также распространение технологий ИИ. Не Россия является причиной инфляции и высоких цен на электроэнергию. Не она устраивает теракты на трубопроводах, мостах и плотинах. Все это делает наш добрый друг. &lt;…&gt; С такими друзьями (и враги не нужны)", — возмутился пользователь Arrogant and corrupt."Если не считать небольшой стычки с несколькими сотнями аргентинских призывников, Великобритания не выиграла самостоятельно ни одной войны за несколько сотен лет", — напомнил Bozo is Toast."Нам будет крайне трудно вести войну против России? Да нам будет крайне трудно вести войну даже против Андорры. Однако это никогда не мешало военной верхушке присуждать себе различные награды, отправлять детей в частные школы и выписывать себе щедрые пенсии", — отметил Dave Eff.Ранее адмирал сэр Тони Радакин, начальник штаба обороны, сообщил о способности Великобритании предоставить НАТО дивизию численностью около 17,5 тысячи полностью экипированных солдат вместе с транспортными средствами и артиллерией. Как считает член британского парламента Марк Франсуа, из выступления адмирала стало понятно, что сейчас вооруженным силам страны будет крайне трудно "вести войну против России".Читайте остальные комментарии на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230705/vsu-1882416633.html
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великобритания
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политика, россия, великобритания, андорра, нато, тони радакин
Политика, Россия, Великобритания, Андорра, НАТО, Тони Радакин
"Порадовал Путина". Британцев шокировало признание начштаба обороны страны

Читателей DM шокировало признание начштаба обороны о слабой боеспособности британских ВС

© Фото : UK MOD © Crown copyright/Cpl RiggОсновной боевой танк Сухопутных войск Великобритании Challenger 2
Основной боевой танк Сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Фото : UK MOD © Crown copyright/Cpl Rigg
Основной боевой танк Сухопутных войск Великобритании Challenger 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail раскритиковали заявление начальника штаба обороны британской армии Тони Радакина, что страна может предоставить НАТО всего одну укомплектованную дивизию.
«
"Думаю, сэр Тони Радакин только что порадовал Путина. Отличная идея — рассказать противникам о своих слабостях. Если бы он позволил себе сказать нечто подобное во время Второй мировой войны, его уже расстреляли бы", — написал Slf84-and countig.
"Зато у нас есть огромное множество адмиралов, контр-адмиралов, лордов адмиралтейства, капитанов, вице-адмиралов, генералов, полковников, маршалов ВВС и других высокопоставленных офицеров, которые пристально следят за 40 танками и 12 кораблями. Мы хорошо защищены!" — сыронизировала Korina Wood.
"А с какой стати нам вообще нужно воевать против России? Не она диктует нам нашу внешнюю политику, не она втягивает нас в натовские войны и распространяет ложь о пандемиях, вакцинах, глобальном потеплении, пришельцах. Не Россия навязывает нам всю эту "пробужденную" чушь и провоцирует деиндустриализацию, а также распространение технологий ИИ. Не Россия является причиной инфляции и высоких цен на электроэнергию. Не она устраивает теракты на трубопроводах, мостах и плотинах. Все это делает наш добрый друг. <…> С такими друзьями (и враги не нужны)", — возмутился пользователь Arrogant and corrupt.
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"Если не считать небольшой стычки с несколькими сотнями аргентинских призывников, Великобритания не выиграла самостоятельно ни одной войны за несколько сотен лет", — напомнил Bozo is Toast.
"Нам будет крайне трудно вести войну против России? Да нам будет крайне трудно вести войну даже против Андорры. Однако это никогда не мешало военной верхушке присуждать себе различные награды, отправлять детей в частные школы и выписывать себе щедрые пенсии", — отметил Dave Eff.
Ранее адмирал сэр Тони Радакин, начальник штаба обороны, сообщил о способности Великобритании предоставить НАТО дивизию численностью около 17,5 тысячи полностью экипированных солдат вместе с транспортными средствами и артиллерией. Как считает член британского парламента Марк Франсуа, из выступления адмирала стало понятно, что сейчас вооруженным силам страны будет крайне трудно "вести войну против России".
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ПолитикаРоссияВеликобританияАндорраНАТОТони Радакин
 
 
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