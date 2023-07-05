https://ria.ru/20230705/pozhary-1882356328.html

В Якутии тушение лесных пожаров усилят двумя вертолетами Ми-8

В Якутии тушение лесных пожаров усилят двумя вертолетами Ми-8 - РИА Новости, 05.07.2023

В Якутии тушение лесных пожаров усилят двумя вертолетами Ми-8

Тушение пожаров в Якутии усилят еще двумя вертолетами Ми-8, сообщил глава МЧС Александр Куренков, который в среду провел в Хабаровске совещание по лесопожарной... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T13:48

2023-07-05T13:48

2023-07-05T13:48

хабаровский край

хабаровск

александр куренков (мчс)

михаил дегтярев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

ми-8мтв-1

дальний восток

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ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. Тушение пожаров в Якутии усилят еще двумя вертолетами Ми-8, сообщил глава МЧС Александр Куренков, который в среду провел в Хабаровске совещание по лесопожарной обстановке на Дальнем Востоке. "Мы готовы к применению всей авиационной составляющей - от тяжелых самолетов до вертолетов… Якутия попросила еще добавить в группировку два Ми-8, мы прямо сейчас отреагируем и обязательно перешлем", - сказал Куренков в видео, размещенном в телеграм-канале губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. В понедельник оперштаб Якутии сообщил о прибытии четвертого вертолета Ми-8МТВ-1 "Авиалесоохраны" для тушения лесных пожаров. По данным МЧС, режим ЧС в лесах введен на территориях четырех регионов ДФО, особый противопожарный режим - в восьми. В Хабаровском крае действует 31 лесной пожар, в Магаданской области - 98 (на особом контроле два пожара в природном заповеднике), в Якутии - 121. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Аэромобильная МЧС будет работать в Усть-Майском районе, где возникла угроза перехода лесных пожаров на населенные пункты, также пожарные отправятся в Сунтарский район, сообщал ранее республиканский главк ведомства. По данным космического мониторинга, задымленность наблюдалась в населенных пунктах Югоренок, Солнечный и Звездочка Усть-Майского района. Наиболее сложная обстановка - на территории Оймяконского, Алданского и Усть-Майского районов, где общая площадь пожаров превысила 90 тысяч гектаров. По информации ведомства, с начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 283 природных пожара на общей площади свыше 168 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20230701/pozhary-1881608232.html

https://ria.ru/20230618/magadan-1878967125.html

хабаровский край

хабаровск

дальний восток

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хабаровский край, хабаровск, александр куренков (мчс), михаил дегтярев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, ми-8мтв-1, дальний восток