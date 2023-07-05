https://ria.ru/20230705/pozhar-1882374683.html

В Новгородской области отменили особый противопожарный режим

В Новгородской области отменили особый противопожарный режим - РИА Новости, 05.07.2023

В Новгородской области отменили особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим на территории Новгородской области отменен, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T14:52

2023-07-05T14:52

2023-07-05T14:52

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Особый противопожарный режим на территории Новгородской области отменен, сообщает пресс-служба правительства региона. Особый противопожарный режим действовал в области с 16 мая. Жителям было запрещено посещать лес, разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность. В ГУ МЧС региона уточняют, что теперь все запреты снимаются. "Распоряжением правительства региона от 04.07.2023 №346-рз принято решение об отмене особого противопожарного режима на территории области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230703/pozhary-1881932683.html

новгородская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новгородская область