https://ria.ru/20230705/pozhar-1882358359.html

В курском поселке Краснооктябрьский произошел пожар из-за обстрела

В курском поселке Краснооктябрьский произошел пожар из-за обстрела - РИА Новости, 05.07.2023

В курском поселке Краснооктябрьский произошел пожар из-за обстрела

Многоквартирный дом загорелся в поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области после обстрела украинскими военными, пострадавших нет, возгорание... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T13:54

2023-07-05T13:54

2023-07-05T13:54

специальная военная операция на украине

происшествия

глушковский район

курская область

украина

роман старовойт

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Многоквартирный дом загорелся в поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области после обстрела украинскими военными, пострадавших нет, возгорание ликвидировано, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "В посёлке Краснооктябрьский Глушковского района в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся многоквартирный дом. Пострадавших нет. Пожарные ликвидировали возгорание", - сообщил Старовойт. Губернатор добавил, что в результате повреждения подстанции посёлок остался без энергоснабжения. Кроме того, повреждена газовая труба, хозяйственные постройки и гараж. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению, заверил Старовойт. "Также обстрелян животноводческий комплекс ООО "Победа" в Елизаветовке. Повреждены кровля и фасад. Пострадавших нет", — добавил он. Утром в среду со стороны Украины был обстрелян посёлок Тёткино Курской области, была повреждена школа и жилой дом.

https://ria.ru/20230704/tets-1882257677.html

глушковский район

курская область

украина

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Варвара Скокшина

происшествия, глушковский район, курская область, украина, роман старовойт, вооруженные силы украины