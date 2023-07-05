https://ria.ru/20230705/pozhar-1882358359.html
В курском поселке Краснооктябрьский произошел пожар из-за обстрела
В курском поселке Краснооктябрьский произошел пожар из-за обстрела - РИА Новости, 05.07.2023
В курском поселке Краснооктябрьский произошел пожар из-за обстрела
Многоквартирный дом загорелся в поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области после обстрела украинскими военными, пострадавших нет, возгорание... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T13:54
2023-07-05T13:54
2023-07-05T13:54
специальная военная операция на украине
происшествия
глушковский район
курская область
украина
роман старовойт
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Многоквартирный дом загорелся в поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области после обстрела украинскими военными, пострадавших нет, возгорание ликвидировано, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "В посёлке Краснооктябрьский Глушковского района в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся многоквартирный дом. Пострадавших нет. Пожарные ликвидировали возгорание", - сообщил Старовойт. Губернатор добавил, что в результате повреждения подстанции посёлок остался без энергоснабжения. Кроме того, повреждена газовая труба, хозяйственные постройки и гараж. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению, заверил Старовойт. "Также обстрелян животноводческий комплекс ООО "Победа" в Елизаветовке. Повреждены кровля и фасад. Пострадавших нет", — добавил он. Утром в среду со стороны Украины был обстрелян посёлок Тёткино Курской области, была повреждена школа и жилой дом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Глушковский район, Курская область, Украина, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
В курском поселке Краснооктябрьский произошел пожар из-за обстрела
Многоквартирный дом загорелся из-за обстрела поселка Краснооктябрьский в Курской области