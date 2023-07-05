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При пожаре в частном доме в Новой Москве погибли два человека - РИА Новости, 05.07.2023
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09:10 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/pozhar-1882291385.html
При пожаре в частном доме в Новой Москве погибли два человека
При пожаре в частном доме в Новой Москве погибли два человека - РИА Новости, 05.07.2023
При пожаре в частном доме в Новой Москве погибли два человека
Два тела, мужчины и женщины, обнаружены в новой Москве после тушения пожара в деревянном строении, сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T09:10
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происшествия
москва
новая москва
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Два тела, мужчины и женщины, обнаружены в новой Москве после тушения пожара в деревянном строении, сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы. "В ночь на 5 июля в поселке Птичное поселения Первомайское в новой Москве после тушения пожара в деревянном строении обнаружены тела мужчины и женщины", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки.
https://ria.ru/20230703/pozhar-1881855652.html
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происшествия, москва, новая москва
Происшествия, Москва, Новая Москва
При пожаре в частном доме в Новой Москве погибли два человека

В Новой Москве после тушения пожара в деревянном строении нашли тела мужчины и женщины

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Два тела, мужчины и женщины, обнаружены в новой Москве после тушения пожара в деревянном строении, сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.
"В ночь на 5 июля в поселке Птичное поселения Первомайское в новой Москве после тушения пожара в деревянном строении обнаружены тела мужчины и женщины", - говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки.
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