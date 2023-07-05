https://ria.ru/20230705/pozhar-1882291385.html
При пожаре в частном доме в Новой Москве погибли два человека
При пожаре в частном доме в Новой Москве погибли два человека - РИА Новости, 05.07.2023
При пожаре в частном доме в Новой Москве погибли два человека
Два тела, мужчины и женщины, обнаружены в новой Москве после тушения пожара в деревянном строении, сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T09:10
2023-07-05T09:10
2023-07-05T09:10
происшествия
москва
новая москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880577238_0:0:3209:1806_1920x0_80_0_0_ad4d852fde14a09283a6c186ecd4b419.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Два тела, мужчины и женщины, обнаружены в новой Москве после тушения пожара в деревянном строении, сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы. "В ночь на 5 июля в поселке Птичное поселения Первомайское в новой Москве после тушения пожара в деревянном строении обнаружены тела мужчины и женщины", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки.
https://ria.ru/20230703/pozhar-1881855652.html
https://ria.ru/20230703/pozhar-1881808750.html
москва
новая москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880577238_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_090ad063707062dc94579906fff054b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, новая москва
Происшествия, Москва, Новая Москва
При пожаре в частном доме в Новой Москве погибли два человека
В Новой Москве после тушения пожара в деревянном строении нашли тела мужчины и женщины