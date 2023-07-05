https://ria.ru/20230705/pozhar-1882291385.html

При пожаре в частном доме в Новой Москве погибли два человека

При пожаре в частном доме в Новой Москве погибли два человека - РИА Новости, 05.07.2023

При пожаре в частном доме в Новой Москве погибли два человека

Два тела, мужчины и женщины, обнаружены в новой Москве после тушения пожара в деревянном строении, сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T09:10

2023-07-05T09:10

2023-07-05T09:10

происшествия

москва

новая москва

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Два тела, мужчины и женщины, обнаружены в новой Москве после тушения пожара в деревянном строении, сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы. "В ночь на 5 июля в поселке Птичное поселения Первомайское в новой Москве после тушения пожара в деревянном строении обнаружены тела мужчины и женщины", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки.

https://ria.ru/20230703/pozhar-1881855652.html

https://ria.ru/20230703/pozhar-1881808750.html

москва

новая москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, новая москва