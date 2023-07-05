https://ria.ru/20230705/pozhar-1882276996.html
В Хабаровском крае тушат 31 лесной пожар
В Хабаровском крае тушат 31 лесной пожар - РИА Новости, 05.07.2023
В Хабаровском крае тушат 31 лесной пожар
В Хабаровском крае тушат 31 пожар на территории более 30 тысяч гектаров леса, площади ежедневно увеличиваются, сообщает министерство лесного хозяйства и... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T04:23
2023-07-05T04:23
2023-07-05T04:23
хабаровский край
комсомольский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-2
ми-8 амтш
природные пожары в россии
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862581397_0:331:2959:1995_1920x0_80_0_0_67adc563ef4a9fc8b784c52764d22ee2.jpg
ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. В Хабаровском крае тушат 31 пожар на территории более 30 тысяч гектаров леса, площади ежедневно увеличиваются, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона. "На территории Хабаровского края зарегистрирован 31 пожар на общей площади 30 854 гектара. За истекшие сутки обнаружено 14 пожаров на 148 гектарах, ликвидировано - пять на 369 гектарах", - сообщает минлесхоз со ссылкой на карту пожаров. Еще во вторник на территории лесов региона было зафиксировано 22 очага на почти 21 тысяче гектаров. Отмечается, что на тушении задействованы 198 человек, 7 единиц спецтехники и 9 воздушных судов, в том числе один Ан-2, С-182 (2), Ми-8 (5) и один Р-44. В Хабаровском крае лесными пожарами охвачено несколько северных районов, в том числе Аяно-Майский и Охотский. Возгорания находятся преимущественно в труднодоступной гористой местности и происходят из-за гроз. По информации краевого главка МЧС, на территории Аяно-Майского района местами пожароопасность лесов достигла очень высокой степени - пятого класса. Высокий четвертый класс пожарной опасности сохраняется местами на территории Охотского, Николаевского, Комсомольского районов и районов имени Полины Осипенко и имени Лазо. До 6-7 июля существенных осадков, которые могли бы улучшить лесопожарную обстановку, не прогнозируется. На территории всего края в лесах 30 июня был введен режим ЧС. По данным министерства, с начала пожароопасного сезона на территории края произошло 367 пожаров на общей площади более 210,5 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20230705/pozhary-1882273723.html
хабаровский край
комсомольский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862581397_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_ca0771b18e3d43111315d1ab50d9e290.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровский край, комсомольский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2, ми-8 амтш, природные пожары в россии, происшествия
Хабаровский край, Комсомольский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-2, Ми-8 АМТШ, Природные пожары в России, Происшествия
В Хабаровском крае тушат 31 лесной пожар
В Хабаровском крае тушат 31 лесной пожар на территории более 30 тысяч гектаров