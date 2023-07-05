https://ria.ru/20230705/pozhar-1882276996.html

В Хабаровском крае тушат 31 лесной пожар

В Хабаровском крае тушат 31 лесной пожар - РИА Новости, 05.07.2023

В Хабаровском крае тушат 31 лесной пожар

В Хабаровском крае тушат 31 пожар на территории более 30 тысяч гектаров леса, площади ежедневно увеличиваются, сообщает министерство лесного хозяйства и... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T04:23

2023-07-05T04:23

2023-07-05T04:23

хабаровский край

комсомольский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-2

ми-8 амтш

природные пожары в россии

происшествия

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ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. В Хабаровском крае тушат 31 пожар на территории более 30 тысяч гектаров леса, площади ежедневно увеличиваются, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона. "На территории Хабаровского края зарегистрирован 31 пожар на общей площади 30 854 гектара. За истекшие сутки обнаружено 14 пожаров на 148 гектарах, ликвидировано - пять на 369 гектарах", - сообщает минлесхоз со ссылкой на карту пожаров. Еще во вторник на территории лесов региона было зафиксировано 22 очага на почти 21 тысяче гектаров. Отмечается, что на тушении задействованы 198 человек, 7 единиц спецтехники и 9 воздушных судов, в том числе один Ан-2, С-182 (2), Ми-8 (5) и один Р-44. В Хабаровском крае лесными пожарами охвачено несколько северных районов, в том числе Аяно-Майский и Охотский. Возгорания находятся преимущественно в труднодоступной гористой местности и происходят из-за гроз. По информации краевого главка МЧС, на территории Аяно-Майского района местами пожароопасность лесов достигла очень высокой степени - пятого класса. Высокий четвертый класс пожарной опасности сохраняется местами на территории Охотского, Николаевского, Комсомольского районов и районов имени Полины Осипенко и имени Лазо. До 6-7 июля существенных осадков, которые могли бы улучшить лесопожарную обстановку, не прогнозируется. На территории всего края в лесах 30 июня был введен режим ЧС. По данным министерства, с начала пожароопасного сезона на территории края произошло 367 пожаров на общей площади более 210,5 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20230705/pozhary-1882273723.html

хабаровский край

комсомольский район

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хабаровский край, комсомольский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2, ми-8 амтш, природные пожары в россии, происшествия