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В Хабаровском крае тушат 31 лесной пожар - РИА Новости, 05.07.2023
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04:23 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/pozhar-1882276996.html
В Хабаровском крае тушат 31 лесной пожар
В Хабаровском крае тушат 31 лесной пожар - РИА Новости, 05.07.2023
В Хабаровском крае тушат 31 лесной пожар
В Хабаровском крае тушат 31 пожар на территории более 30 тысяч гектаров леса, площади ежедневно увеличиваются, сообщает министерство лесного хозяйства и... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T04:23
2023-07-05T04:23
хабаровский край
комсомольский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-2
ми-8 амтш
природные пожары в россии
происшествия
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ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. В Хабаровском крае тушат 31 пожар на территории более 30 тысяч гектаров леса, площади ежедневно увеличиваются, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона. "На территории Хабаровского края зарегистрирован 31 пожар на общей площади 30 854 гектара. За истекшие сутки обнаружено 14 пожаров на 148 гектарах, ликвидировано - пять на 369 гектарах", - сообщает минлесхоз со ссылкой на карту пожаров. Еще во вторник на территории лесов региона было зафиксировано 22 очага на почти 21 тысяче гектаров. Отмечается, что на тушении задействованы 198 человек, 7 единиц спецтехники и 9 воздушных судов, в том числе один Ан-2, С-182 (2), Ми-8 (5) и один Р-44. В Хабаровском крае лесными пожарами охвачено несколько северных районов, в том числе Аяно-Майский и Охотский. Возгорания находятся преимущественно в труднодоступной гористой местности и происходят из-за гроз. По информации краевого главка МЧС, на территории Аяно-Майского района местами пожароопасность лесов достигла очень высокой степени - пятого класса. Высокий четвертый класс пожарной опасности сохраняется местами на территории Охотского, Николаевского, Комсомольского районов и районов имени Полины Осипенко и имени Лазо. До 6-7 июля существенных осадков, которые могли бы улучшить лесопожарную обстановку, не прогнозируется. На территории всего края в лесах 30 июня был введен режим ЧС. По данным министерства, с начала пожароопасного сезона на территории края произошло 367 пожаров на общей площади более 210,5 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20230705/pozhary-1882273723.html
хабаровский край
комсомольский район
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хабаровский край, комсомольский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2, ми-8 амтш, природные пожары в россии, происшествия
Хабаровский край, Комсомольский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-2, Ми-8 АМТШ, Природные пожары в России, Происшествия
В Хабаровском крае тушат 31 лесной пожар

В Хабаровском крае тушат 31 лесной пожар на территории более 30 тысяч гектаров

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. В Хабаровском крае тушат 31 пожар на территории более 30 тысяч гектаров леса, площади ежедневно увеличиваются, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона.
«
"На территории Хабаровского края зарегистрирован 31 пожар на общей площади 30 854 гектара. За истекшие сутки обнаружено 14 пожаров на 148 гектарах, ликвидировано - пять на 369 гектарах", - сообщает минлесхоз со ссылкой на карту пожаров.
Еще во вторник на территории лесов региона было зафиксировано 22 очага на почти 21 тысяче гектаров.
Отмечается, что на тушении задействованы 198 человек, 7 единиц спецтехники и 9 воздушных судов, в том числе один Ан-2, С-182 (2), Ми-8 (5) и один Р-44.
В Хабаровском крае лесными пожарами охвачено несколько северных районов, в том числе Аяно-Майский и Охотский. Возгорания находятся преимущественно в труднодоступной гористой местности и происходят из-за гроз.
По информации краевого главка МЧС, на территории Аяно-Майского района местами пожароопасность лесов достигла очень высокой степени - пятого класса. Высокий четвертый класс пожарной опасности сохраняется местами на территории Охотского, Николаевского, Комсомольского районов и районов имени Полины Осипенко и имени Лазо. До 6-7 июля существенных осадков, которые могли бы улучшить лесопожарную обстановку, не прогнозируется.
На территории всего края в лесах 30 июня был введен режим ЧС.
По данным министерства, с начала пожароопасного сезона на территории края произошло 367 пожаров на общей площади более 210,5 тысячи гектаров.
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Хабаровский крайКомсомольский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ан-2Ми-8 АМТШПриродные пожары в РоссииПроисшествия
 
 
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