Рейтинг@Mail.ru
В промзоне в Казани загорелись поддоны - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:14 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/pozhar-1882267146.html
В промзоне в Казани загорелись поддоны
В промзоне в Казани загорелись поддоны - РИА Новости, 05.07.2023
В промзоне в Казани загорелись поддоны
Деревянные поддоны загорелись на открытой территории в промзоне в Казани, пожарные потушили огонь на площади 100 "квадратов", пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T00:14
2023-07-05T00:14
происшествия
казань
россия
приволжский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
КАЗАНЬ, 5 июл – РИА Новости. Деревянные поддоны загорелись на открытой территории в промзоне в Казани, пожарные потушили огонь на площади 100 "квадратов", пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по Татарстану. "В 22.53 4 июля поступило сообщение о пожаре в промзоне Казани, Приволжский район, улица Яшь Кыч, 6... По прибытии пожарных подразделений происходило горение деревянных поддонов на открытой территории, рядом находится складское здание (внутри пластиковые изделия)", - говорится в сообщении. Площадь пожара предварительно составила 100 квадратных метров. По информации МЧС, в 23.23 пожар был локализован, в 23.55 - ликвидировано открытое горение. Погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20230704/pozhar-1882261448.html
казань
россия
приволжский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, казань, россия, приволжский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Казань, Россия, Приволжский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В промзоне в Казани загорелись поддоны

На открытой территории в промзоне в Казани загорелись деревянные поддоны

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 5 июл – РИА Новости. Деревянные поддоны загорелись на открытой территории в промзоне в Казани, пожарные потушили огонь на площади 100 "квадратов", пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.
«
"В 22.53 4 июля поступило сообщение о пожаре в промзоне Казани, Приволжский район, улица Яшь Кыч, 6... По прибытии пожарных подразделений происходило горение деревянных поддонов на открытой территории, рядом находится складское здание (внутри пластиковые изделия)", - говорится в сообщении.
Площадь пожара предварительно составила 100 квадратных метров.
По информации МЧС, в 23.23 пожар был локализован, в 23.55 - ликвидировано открытое горение. Погибших и пострадавших нет.
Пожар на ТЭЦ в Великом Новгороде. Кадр видео очевидца
На промышленном объекте в Нижнем Новгороде ликвидировали пожар
Вчера, 22:35
 
ПроисшествияКазаньРоссияПриволжский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала