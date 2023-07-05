https://ria.ru/20230705/pozhar-1882267146.html

В промзоне в Казани загорелись поддоны

В промзоне в Казани загорелись поддоны - РИА Новости, 05.07.2023

В промзоне в Казани загорелись поддоны

Деревянные поддоны загорелись на открытой территории в промзоне в Казани, пожарные потушили огонь на площади 100 "квадратов", пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T00:14

2023-07-05T00:14

2023-07-05T00:14

происшествия

казань

россия

приволжский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЗАНЬ, 5 июл – РИА Новости. Деревянные поддоны загорелись на открытой территории в промзоне в Казани, пожарные потушили огонь на площади 100 "квадратов", пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по Татарстану. "В 22.53 4 июля поступило сообщение о пожаре в промзоне Казани, Приволжский район, улица Яшь Кыч, 6... По прибытии пожарных подразделений происходило горение деревянных поддонов на открытой территории, рядом находится складское здание (внутри пластиковые изделия)", - говорится в сообщении. Площадь пожара предварительно составила 100 квадратных метров. По информации МЧС, в 23.23 пожар был локализован, в 23.55 - ликвидировано открытое горение. Погибших и пострадавших нет.

https://ria.ru/20230704/pozhar-1882261448.html

казань

россия

приволжский район

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происшествия, казань, россия, приволжский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)