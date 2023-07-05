Рейтинг@Mail.ru
При украинских обстрелах Донецка пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:59 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/postradavshie-1882458119.html
При украинских обстрелах Донецка пострадали три мирных жителя
При украинских обстрелах Донецка пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 05.07.2023
При украинских обстрелах Донецка пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя пострадали при обстрелах украинскими войсками Донецка, написал мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T19:59
2023-07-05T19:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867290252_0:324:2898:1954_1920x0_80_0_0_4a7afce1f7a9a43b812b4822a3ad4869.jpg
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при обстрелах украинскими войсками Донецка, написал мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале."Продолжает поступать информация о пострадавших мирных жителях в результате варварского обстрела украинскими карателями мирных районов города Донецка. В Кировском районе ранения получил мужчина 1962 года рождения. В Петровском районе ранены двое мирных жителей: мужчины 1969 и 1993 годов рождения", - сообщил мэр.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20230705/spetsoperatsiya-1882293643.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867290252_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_d4a91a440afd6eece2695621b5c5478c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
При украинских обстрелах Донецка пострадали три мирных жителя

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о трех пострадавших при украинских обстрелах города

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при обстрелах украинскими войсками Донецка, написал мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
"Продолжает поступать информация о пострадавших мирных жителях в результате варварского обстрела украинскими карателями мирных районов города Донецка. В Кировском районе ранения получил мужчина 1962 года рождения. В Петровском районе ранены двое мирных жителей: мужчины 1969 и 1993 годов рождения", - сообщил мэр.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.07.2023
Вчера, 16:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала