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При украинских обстрелах Донецка пострадали три мирных жителя
При украинских обстрелах Донецка пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 05.07.2023
При украинских обстрелах Донецка пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя пострадали при обстрелах украинскими войсками Донецка, написал мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T19:59
2023-07-05T19:59
2023-07-05T19:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при обстрелах украинскими войсками Донецка, написал мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале."Продолжает поступать информация о пострадавших мирных жителях в результате варварского обстрела украинскими карателями мирных районов города Донецка. В Кировском районе ранения получил мужчина 1962 года рождения. В Петровском районе ранены двое мирных жителей: мужчины 1969 и 1993 годов рождения", - сообщил мэр.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20230705/spetsoperatsiya-1882293643.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
При украинских обстрелах Донецка пострадали три мирных жителя
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о трех пострадавших при украинских обстрелах города