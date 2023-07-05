https://ria.ru/20230705/poroshok-1882438723.html

СМИ: найденный в Белом доме порошок оказался кокаином

СМИ: найденный в Белом доме порошок оказался кокаином - РИА Новости, 05.07.2023

СМИ: найденный в Белом доме порошок оказался кокаином

Порошок, обнаруженный в воскресенье в Белом доме в Вашингтоне, оказался кокаином, это подтвердила экспертиза, сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T18:22

2023-07-05T18:22

2023-07-05T18:31

в мире

сша

джо байден

хантер байден

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869099112_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_a01c05cca8e93c0da83de4e862db9dc3.jpg

ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Порошок, обнаруженный в воскресенье в Белом доме в Вашингтоне, оказался кокаином, это подтвердила экспертиза, сообщает телеканал NBC News."Осведомленный о ходе расследования источник сообщил, что лабораторный тест подтвердил, что в найденном в воскресенье в общих зонах Белого дома небольшом свертке был кокаин", - отмечает телеканал. По тем же данным, вещество обнаружили в общем помещении западного крыла, через которое проходят посетители и сотрудники, оставляя личные вещи перед проходом в офисные помещения.Согласно заявлению Секретной службы США, она намерена провести проверку на предмет того, как именно вещество попало в западное крыло. Расследование будет включать изучение записей камер наблюдения и журналов учета входа в здание, чтобы определить, кто мог иметь доступ в помещение, где было найдено наркотическое вещество.Подозрительный белый порошок был обнаружен в воскресенье вечером сотрудниками Секретной службы США (USSS), которые проводили обход здания. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было. Газета New York Post писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента США Хантер Байден, известный по скандалам, связанным с наркотиками и коррупцией.

https://ria.ru/20220603/zapad-1792715448.html

сша

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, хантер байден, вашингтон