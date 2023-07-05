СМИ: найденный в Белом доме порошок оказался кокаином
NBC: экспертиза подтвердила, что в Белом доме обнаружили именно кокаин
© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Порошок, обнаруженный в воскресенье в Белом доме в Вашингтоне, оказался кокаином, это подтвердила экспертиза, сообщает телеканал NBC News.
"Осведомленный о ходе расследования источник сообщил, что лабораторный тест подтвердил, что в найденном в воскресенье в общих зонах Белого дома небольшом свертке был кокаин", - отмечает телеканал. По тем же данным, вещество обнаружили в общем помещении западного крыла, через которое проходят посетители и сотрудники, оставляя личные вещи перед проходом в офисные помещения.
Согласно заявлению Секретной службы США, она намерена провести проверку на предмет того, как именно вещество попало в западное крыло. Расследование будет включать изучение записей камер наблюдения и журналов учета входа в здание, чтобы определить, кто мог иметь доступ в помещение, где было найдено наркотическое вещество.
Подозрительный белый порошок был обнаружен в воскресенье вечером сотрудниками Секретной службы США (USSS), которые проводили обход здания. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было. Газета New York Post писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента США Хантер Байден, известный по скандалам, связанным с наркотиками и коррупцией.