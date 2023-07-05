Рейтинг@Mail.ru
СМИ: найденный в Белом доме порошок оказался кокаином - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 05.07.2023 (обновлено: 18:31 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/poroshok-1882438723.html
СМИ: найденный в Белом доме порошок оказался кокаином
СМИ: найденный в Белом доме порошок оказался кокаином - РИА Новости, 05.07.2023
СМИ: найденный в Белом доме порошок оказался кокаином
Порошок, обнаруженный в воскресенье в Белом доме в Вашингтоне, оказался кокаином, это подтвердила экспертиза, сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T18:22
2023-07-05T18:31
в мире
сша
джо байден
хантер байден
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869099112_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_a01c05cca8e93c0da83de4e862db9dc3.jpg
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Порошок, обнаруженный в воскресенье в Белом доме в Вашингтоне, оказался кокаином, это подтвердила экспертиза, сообщает телеканал NBC News."Осведомленный о ходе расследования источник сообщил, что лабораторный тест подтвердил, что в найденном в воскресенье в общих зонах Белого дома небольшом свертке был кокаин", - отмечает телеканал. По тем же данным, вещество обнаружили в общем помещении западного крыла, через которое проходят посетители и сотрудники, оставляя личные вещи перед проходом в офисные помещения.Согласно заявлению Секретной службы США, она намерена провести проверку на предмет того, как именно вещество попало в западное крыло. Расследование будет включать изучение записей камер наблюдения и журналов учета входа в здание, чтобы определить, кто мог иметь доступ в помещение, где было найдено наркотическое вещество.Подозрительный белый порошок был обнаружен в воскресенье вечером сотрудниками Секретной службы США (USSS), которые проводили обход здания. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было. Газета New York Post писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента США Хантер Байден, известный по скандалам, связанным с наркотиками и коррупцией.
https://ria.ru/20220603/zapad-1792715448.html
сша
вашингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869099112_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_843614adec326b3e80ee7f42f0f1ab59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, хантер байден, вашингтон
В мире, США, Джо Байден, Хантер Байден, Вашингтон
СМИ: найденный в Белом доме порошок оказался кокаином

NBC: экспертиза подтвердила, что в Белом доме обнаружили именно кокаин

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Порошок, обнаруженный в воскресенье в Белом доме в Вашингтоне, оказался кокаином, это подтвердила экспертиза, сообщает телеканал NBC News.
"Осведомленный о ходе расследования источник сообщил, что лабораторный тест подтвердил, что в найденном в воскресенье в общих зонах Белого дома небольшом свертке был кокаин", - отмечает телеканал. По тем же данным, вещество обнаружили в общем помещении западного крыла, через которое проходят посетители и сотрудники, оставляя личные вещи перед проходом в офисные помещения.
Согласно заявлению Секретной службы США, она намерена провести проверку на предмет того, как именно вещество попало в западное крыло. Расследование будет включать изучение записей камер наблюдения и журналов учета входа в здание, чтобы определить, кто мог иметь доступ в помещение, где было найдено наркотическое вещество.
Подозрительный белый порошок был обнаружен в воскресенье вечером сотрудниками Секретной службы США (USSS), которые проводили обход здания. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было. Газета New York Post писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента США Хантер Байден, известный по скандалам, связанным с наркотиками и коррупцией.
Рабочий чистит вывеску с логотипом Всемирного экономического форума в Давосе. 22 мая 2022 года - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
Запад увидел свое спасение в наркотиках
3 июня 2022, 08:00
 
В миреСШАДжо БайденХантер БайденВашингтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала