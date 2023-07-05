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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Москве в среду и четверг

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Москве в среду и четверг - РИА Новости, 05.07.2023

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Москве в среду и четверг

Неблагоприятные метеорологические условия I степени ожидаются в Москве в среду и четверг, предприятия столицы обязуют соблюдать требования природоохранного... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T16:40

2023-07-05T16:40

2023-07-05T16:40

москва

мосэкомониторинг

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Неблагоприятные метеорологические условия I степени ожидаются в Москве в среду и четверг, предприятия столицы обязуют соблюдать требования природоохранного законодательства в период НМУ I степени опасности, сообщается в телеграм-канале Мосэкомониторинга. "По прогнозу метеорологов сегодня, 5 июля 2023 года, с 19.00 часов и до 09.00 6 июля 2023 года ожидаются неблагоприятные метеорологические условия I степени", - говорится в сообщении. Отмечается, что в адрес предприятий - природопользователей города Москвы департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы направляются предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства в период НМУ I степени опасности.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, мосэкомониторинг