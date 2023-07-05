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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Москве в среду и четверг - РИА Новости, 05.07.2023
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16:40 05.07.2023
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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Москве в среду и четверг
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Москве в среду и четверг - РИА Новости, 05.07.2023
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Москве в среду и четверг
Неблагоприятные метеорологические условия I степени ожидаются в Москве в среду и четверг, предприятия столицы обязуют соблюдать требования природоохранного... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T16:40
2023-07-05T16:40
москва
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Неблагоприятные метеорологические условия I степени ожидаются в Москве в среду и четверг, предприятия столицы обязуют соблюдать требования природоохранного законодательства в период НМУ I степени опасности, сообщается в телеграм-канале Мосэкомониторинга. "По прогнозу метеорологов сегодня, 5 июля 2023 года, с 19.00 часов и до 09.00 6 июля 2023 года ожидаются неблагоприятные метеорологические условия I степени", - говорится в сообщении. Отмечается, что в адрес предприятий - природопользователей города Москвы департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы направляются предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства в период НМУ I степени опасности.
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москва, мосэкомониторинг
Москва, Мосэкомониторинг
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Москве в среду и четверг

Неблагоприятные метеорологические условия I степени ожидаются в Москве в среду и четверг

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник Гидрометцентра России
Сотрудник Гидрометцентра России - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Неблагоприятные метеорологические условия I степени ожидаются в Москве в среду и четверг, предприятия столицы обязуют соблюдать требования природоохранного законодательства в период НМУ I степени опасности, сообщается в телеграм-канале Мосэкомониторинга.
"По прогнозу метеорологов сегодня, 5 июля 2023 года, с 19.00 часов и до 09.00 6 июля 2023 года ожидаются неблагоприятные метеорологические условия I степени", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в адрес предприятий - природопользователей города Москвы департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы направляются предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства в период НМУ I степени опасности.
 
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