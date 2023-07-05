https://ria.ru/20230705/pogoda-1882409838.html
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Москве в среду и четверг
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Москве в среду и четверг - РИА Новости, 05.07.2023
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Москве в среду и четверг
Неблагоприятные метеорологические условия I степени ожидаются в Москве в среду и четверг, предприятия столицы обязуют соблюдать требования природоохранного... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T16:40
2023-07-05T16:40
2023-07-05T16:40
москва
мосэкомониторинг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149587/30/1495873034_0:145:2501:1551_1920x0_80_0_0_34ca8125357ad5522f01f1ef5fb6becf.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Неблагоприятные метеорологические условия I степени ожидаются в Москве в среду и четверг, предприятия столицы обязуют соблюдать требования природоохранного законодательства в период НМУ I степени опасности, сообщается в телеграм-канале Мосэкомониторинга. "По прогнозу метеорологов сегодня, 5 июля 2023 года, с 19.00 часов и до 09.00 6 июля 2023 года ожидаются неблагоприятные метеорологические условия I степени", - говорится в сообщении. Отмечается, что в адрес предприятий - природопользователей города Москвы департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы направляются предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства в период НМУ I степени опасности.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149587/30/1495873034_120:0:2380:1695_1920x0_80_0_0_5ae09bf1c787fece3c931dd52f204bc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосэкомониторинг
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Москве в среду и четверг
Неблагоприятные метеорологические условия I степени ожидаются в Москве в среду и четверг
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Неблагоприятные метеорологические условия I степени ожидаются в Москве в среду и четверг, предприятия столицы обязуют соблюдать требования природоохранного законодательства в период НМУ I степени опасности, сообщается
в телеграм-канале Мосэкомониторинга.
"По прогнозу метеорологов сегодня, 5 июля 2023 года, с 19.00 часов и до 09.00 6 июля 2023 года ожидаются неблагоприятные метеорологические условия I степени", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в адрес предприятий - природопользователей города Москвы департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы направляются предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства в период НМУ I степени опасности.