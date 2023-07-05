https://ria.ru/20230705/paksh-1882315874.html

МИД Венгрии рассчитывает на постройку новых блоков АЭС "Пакш" к 2031 году

МИД Венгрии рассчитывает на постройку новых блоков АЭС "Пакш" к 2031 году - РИА Новости, 05.07.2023

МИД Венгрии рассчитывает на постройку новых блоков АЭС "Пакш" к 2031 году

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что после подписания министром финансов РФ Антоном Силуановым поправок в договоры о строительстве и финансировании АЭС... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T11:30

2023-07-05T11:30

2023-07-05T13:16

венгрия

россия

аэс "пакш"

экономика

петер сийярто

михаил мурашко

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БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что после подписания министром финансов РФ Антоном Силуановым поправок в договоры о строительстве и финансировании АЭС "Пакш" реализация проекта ускорится."На этой неделе российский министр финансов подписал изменения в договор о строительстве и финансировании... С точки зрения права все действия для ускорения инвестиций в проект были выполнены", - сказал Сийярто на пресс-конференции с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, который является сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии."Мы стремимся выполнить проект "Пакш-2" в срок к 2030-2031 году. Пока что это реальный срок", - добавил Сийярто. Он сообщил, что на площадке сооружения АЭС "Пакш-2" начались работы по обустройству котлована, что является "очень важной фазой на подготовительном этапе строительства АЭС". "В августе начнется выемка грунта под шестой блок, то есть завершение процесса выдачи разрешений для уплотнения грунта идет по плану", - отметил он.Мурашко подчеркнул, что российская сторона считает сотрудничество с Венгрией в сфере атомной энергетики приоритетным и привержена выполнению проекта "Пакш-2" в срок.Мурашко в среду посетит в Будапеште Седьмую конференцию ВОЗ по охране здоровья и окружающей среды.

https://ria.ru/20230529/sanktsii-1874829176.html

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Кирилл Волков

венгрия, россия, аэс "пакш", экономика, петер сийярто, михаил мурашко