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"Правда тела". Как связаны ожирение и расстройства пищевого поведения - РИА Новости, 05.07.2023
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12:00 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/ozhirenie-1882322273.html
"Правда тела". Как связаны ожирение и расстройства пищевого поведения
"Правда тела". Как связаны ожирение и расстройства пищевого поведения - РИА Новости, 05.07.2023
"Правда тела". Как связаны ожирение и расстройства пищевого поведения
Может ли один пациент страдать сразу и от ожирения, и от расстройств пищевого поведения, в чем ключевое отличие этих диагнозов, и что тут считается первичной проблемой. Правда ли, что ожирение чаще всего возникает из-за гормональных проблем, почему человеческий организм так легко накапливает жир и что с этим делать.
2023-07-05T12:00
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правда тела
подкаст
ожирение
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"Правда тела". Как связаны ожирение и расстройства пищевого поведения
Может ли один пациент страдать сразу и от ожирения, и от расстройств пищевого поведения, в чем ключевое отличие этих диагнозов, и что тут считается первичной проблемой. Правда ли, что ожирение чаще всего возникает из-за гормональных проблем, почему человеческий организм так легко накапливает жир и что с этим делать.
audio/mpeg
"Правда тела". Как связаны ожирение и расстройства пищевого поведения
Может ли один пациент страдать сразу и от ожирения, и от расстройств пищевого поведения, в чем ключевое отличие этих диагнозов, и что тут считается первичной проблемой. Правда ли, что ожирение чаще всего возникает из-за гормональных проблем, почему человеческий организм так легко накапливает жир и что с этим делать.
audio/mpeg
Как отличить обычное переедание от диагноза "расстройство пищевого поведения", и что именно считать перееданием - рассказывает диетолог, эндокринолог, преподаватель Московского института психоанализа, директор центра "МОЖНО Есть" Майра Рау.2:00 чем РПП отличается от ожирения3:40 "девять человек из ста страдают от РПП"5:00 можно ли диагностировать РПП по весу5:40 что было первым – гормоны или лишний вес6:40 почти все случаи ожирения – от переедания8:20 почему набирали вес врачи в пандемию9:15 психологические причины лишнего веса10:30 почему мы едим все больше и больше12:00 что считается РПП, а что нет13:00 что считать перееданием15:00 когда идти к психологу, а когда – к психиатору16:50 как похудеть, но не скатиться в РПП18:00 "человек с РПП может себя наказывать"19:40 что такое "бодипозитив"Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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подкаст, ожирение, аудио
Правда тела, Подкаст, Ожирение
Правда тела

"Правда тела". Как связаны ожирение и расстройства пищевого поведения

Правда тела
"Правда тела". Как связаны ожирение и расстройства пищевого поведения
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Может ли один пациент страдать сразу и от ожирения, и от расстройств пищевого поведения, в чем ключевое отличие этих диагнозов, и что тут считается первичной проблемой. Правда ли, что ожирение чаще всего возникает из-за гормональных проблем, почему человеческий организм так легко накапливает жир и что с этим делать.
Как отличить обычное переедание от диагноза "расстройство пищевого поведения", и что именно считать перееданием - рассказывает диетолог, эндокринолог, преподаватель Московского института психоанализа, директор центра "МОЖНО Есть" Майра Рау.
2:00 чем РПП отличается от ожирения
3:40 "девять человек из ста страдают от РПП"
5:00 можно ли диагностировать РПП по весу
5:40 что было первым – гормоны или лишний вес
6:40 почти все случаи ожирения – от переедания
8:20 почему набирали вес врачи в пандемию
9:15 психологические причины лишнего веса
10:30 почему мы едим все больше и больше
12:00 что считается РПП, а что нет
13:00 что считать перееданием
15:00 когда идти к психологу, а когда – к психиатору
16:50 как похудеть, но не скатиться в РПП
18:00 "человек с РПП может себя наказывать"
19:40 что такое "бодипозитив"

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:
iTunes
Google Podcasts
Яндекс.Музыка
Castbox
Soundstream
ВКонтакте
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Полина Панина
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
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