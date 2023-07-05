https://ria.ru/20230705/ozhirenie-1882322273.html

"Правда тела". Как связаны ожирение и расстройства пищевого поведения

"Правда тела". Как связаны ожирение и расстройства пищевого поведения - РИА Новости, 05.07.2023

"Правда тела". Как связаны ожирение и расстройства пищевого поведения

Может ли один пациент страдать сразу и от ожирения, и от расстройств пищевого поведения, в чем ключевое отличие этих диагнозов, и что тут считается первичной проблемой. Правда ли, что ожирение чаще всего возникает из-за гормональных проблем, почему человеческий организм так легко накапливает жир и что с этим делать.

2023-07-05T12:00

2023-07-05T12:00

2023-07-05T12:00

правда тела

подкаст

ожирение

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"Правда тела". Как связаны ожирение и расстройства пищевого поведения Может ли один пациент страдать сразу и от ожирения, и от расстройств пищевого поведения, в чем ключевое отличие этих диагнозов, и что тут считается первичной проблемой. Правда ли, что ожирение чаще всего возникает из-за гормональных проблем, почему человеческий организм так легко накапливает жир и что с этим делать. audio/mpeg

"Правда тела". Как связаны ожирение и расстройства пищевого поведения Может ли один пациент страдать сразу и от ожирения, и от расстройств пищевого поведения, в чем ключевое отличие этих диагнозов, и что тут считается первичной проблемой. Правда ли, что ожирение чаще всего возникает из-за гормональных проблем, почему человеческий организм так легко накапливает жир и что с этим делать. audio/mpeg

Как отличить обычное переедание от диагноза "расстройство пищевого поведения", и что именно считать перееданием - рассказывает диетолог, эндокринолог, преподаватель Московского института психоанализа, директор центра "МОЖНО Есть" Майра Рау.2:00 чем РПП отличается от ожирения3:40 "девять человек из ста страдают от РПП"5:00 можно ли диагностировать РПП по весу5:40 что было первым – гормоны или лишний вес6:40 почти все случаи ожирения – от переедания8:20 почему набирали вес врачи в пандемию9:15 психологические причины лишнего веса10:30 почему мы едим все больше и больше12:00 что считается РПП, а что нет13:00 что считать перееданием15:00 когда идти к психологу, а когда – к психиатору16:50 как похудеть, но не скатиться в РПП18:00 "человек с РПП может себя наказывать"19:40 что такое "бодипозитив"Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, ожирение, аудио