Додон призвал Молдавию развивать отношения с Россией
Экс-президент Додон считает, что Молдавии нужно работать и развивать отношения с Россией
© Sputnik / Mihai Caraus Игорь Додон
© Sputnik / Mihai Caraus
Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 июл - РИА Новости. Молдавии нужно развивать отношения с Российской Федерацией вопреки ошибкам временщиков, оказавшихся у власти в республике, заявил в своем телеграм-канале экс-президент страны Игорь Додон.
"Нам нужно работать и развивать отношения с Российской Федерацией. Это наши друзья, это рынок для поставки наших товаров, это рынки, откуда мы покупаем энергоресурсы и т.д. Для нас важно быть в хороших отношениях с нашим стратегическим партнёром Россией", - написал Додон.
Он допускает, что антироссийская политика нынешнего молдавского руководства может привести к каким-то обратным реакциям со стороны РФ.
"Но я очень надеюсь, что российские партнёры понимают всю ситуацию и не станут наказывать простых граждан за ошибки этих временщиков у власти", - добавил экс-президент.
В апреле послу Молдавии в России Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ был заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц ответ на их регулярные антироссийские заявления, говорится в сообщении на сайте российского МИД. Запрет на въезд действует в отношении главы парламентской комиссии по обороне и нацбезопасности Лилиана Карпа, главы парламентской юридической комиссии Олеси Стамате и главы МВД Молдавии Анне Ревенко. На сегодняшний день диалог между странами поддерживается на уровне посольств.