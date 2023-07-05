https://ria.ru/20230705/otnosheniya-1882423371.html

Додон призвал Молдавию развивать отношения с Россией

Додон призвал Молдавию развивать отношения с Россией - РИА Новости, 05.07.2023

Додон призвал Молдавию развивать отношения с Россией

Молдавии нужно развивать отношения с Российской Федерацией вопреки ошибкам временщиков, оказавшихся у власти в республике, заявил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T17:25

2023-07-05T17:25

2023-07-05T17:25

россия

кишинев

молдавия

игорь додон

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КИШИНЕВ, 5 июл - РИА Новости. Молдавии нужно развивать отношения с Российской Федерацией вопреки ошибкам временщиков, оказавшихся у власти в республике, заявил в своем телеграм-канале экс-президент страны Игорь Додон. "Нам нужно работать и развивать отношения с Российской Федерацией. Это наши друзья, это рынок для поставки наших товаров, это рынки, откуда мы покупаем энергоресурсы и т.д. Для нас важно быть в хороших отношениях с нашим стратегическим партнёром Россией", - написал Додон. Он допускает, что антироссийская политика нынешнего молдавского руководства может привести к каким-то обратным реакциям со стороны РФ. "Но я очень надеюсь, что российские партнёры понимают всю ситуацию и не станут наказывать простых граждан за ошибки этих временщиков у власти", - добавил экс-президент. В апреле послу Молдавии в России Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ был заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц ответ на их регулярные антироссийские заявления, говорится в сообщении на сайте российского МИД. Запрет на въезд действует в отношении главы парламентской комиссии по обороне и нацбезопасности Лилиана Карпа, главы парламентской юридической комиссии Олеси Стамате и главы МВД Молдавии Анне Ревенко. На сегодняшний день диалог между странами поддерживается на уровне посольств.

https://ria.ru/20230705/moldaviya-1882398484.html

россия

кишинев

молдавия

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россия, кишинев, молдавия, игорь додон