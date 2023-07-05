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Додон призвал Молдавию развивать отношения с Россией - РИА Новости, 05.07.2023
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17:25 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/otnosheniya-1882423371.html
Додон призвал Молдавию развивать отношения с Россией
Додон призвал Молдавию развивать отношения с Россией - РИА Новости, 05.07.2023
Додон призвал Молдавию развивать отношения с Россией
Молдавии нужно развивать отношения с Российской Федерацией вопреки ошибкам временщиков, оказавшихся у власти в республике, заявил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:25
2023-07-05T17:25
россия
кишинев
молдавия
игорь додон
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КИШИНЕВ, 5 июл - РИА Новости. Молдавии нужно развивать отношения с Российской Федерацией вопреки ошибкам временщиков, оказавшихся у власти в республике, заявил в своем телеграм-канале экс-президент страны Игорь Додон. "Нам нужно работать и развивать отношения с Российской Федерацией. Это наши друзья, это рынок для поставки наших товаров, это рынки, откуда мы покупаем энергоресурсы и т.д. Для нас важно быть в хороших отношениях с нашим стратегическим партнёром Россией", - написал Додон. Он допускает, что антироссийская политика нынешнего молдавского руководства может привести к каким-то обратным реакциям со стороны РФ. "Но я очень надеюсь, что российские партнёры понимают всю ситуацию и не станут наказывать простых граждан за ошибки этих временщиков у власти", - добавил экс-президент. В апреле послу Молдавии в России Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ был заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц ответ на их регулярные антироссийские заявления, говорится в сообщении на сайте российского МИД. Запрет на въезд действует в отношении главы парламентской комиссии по обороне и нацбезопасности Лилиана Карпа, главы парламентской юридической комиссии Олеси Стамате и главы МВД Молдавии Анне Ревенко. На сегодняшний день диалог между странами поддерживается на уровне посольств.
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россия, кишинев, молдавия, игорь додон
Россия, Кишинев, Молдавия, Игорь Додон
Додон призвал Молдавию развивать отношения с Россией

Экс-президент Додон считает, что Молдавии нужно работать и развивать отношения с Россией

© Sputnik / Mihai Caraus Игорь Додон
 Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 июл - РИА Новости. Молдавии нужно развивать отношения с Российской Федерацией вопреки ошибкам временщиков, оказавшихся у власти в республике, заявил в своем телеграм-канале экс-президент страны Игорь Додон.
"Нам нужно работать и развивать отношения с Российской Федерацией. Это наши друзья, это рынок для поставки наших товаров, это рынки, откуда мы покупаем энергоресурсы и т.д. Для нас важно быть в хороших отношениях с нашим стратегическим партнёром Россией", - написал Додон.
Он допускает, что антироссийская политика нынешнего молдавского руководства может привести к каким-то обратным реакциям со стороны РФ.
"Но я очень надеюсь, что российские партнёры понимают всю ситуацию и не станут наказывать простых граждан за ошибки этих временщиков у власти", - добавил экс-президент.
В апреле послу Молдавии в России Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ был заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц ответ на их регулярные антироссийские заявления, говорится в сообщении на сайте российского МИД. Запрет на въезд действует в отношении главы парламентской комиссии по обороне и нацбезопасности Лилиана Карпа, главы парламентской юридической комиссии Олеси Стамате и главы МВД Молдавии Анне Ревенко. На сегодняшний день диалог между странами поддерживается на уровне посольств.
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РоссияКишиневМолдавияИгорь Додон
 
 
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