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ЦРУ приходится бороться с коррупцией на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2023
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16:36 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/oruzhie-1882408296.html
ЦРУ приходится бороться с коррупцией на Украине, пишут СМИ
ЦРУ приходится бороться с коррупцией на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2023
ЦРУ приходится бороться с коррупцией на Украине, пишут СМИ
ЦРУ вынуждено заняться борьбой с коррупцией на фоне многомиллиардных поставок оружия Киеву через Восточную Европу, сообщает в среду американский журнал Newsweek РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T16:36
2023-07-05T16:36
украина
россия
сша
мария захарова
сергей лавров
центральное разведывательное управление (цру)
нато
в мире
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ЦРУ вынуждено заняться борьбой с коррупцией на фоне многомиллиардных поставок оружия Киеву через Восточную Европу, сообщает в среду американский журнал Newsweek со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник в разведке. "С началом поставок через Восточную Европу вооружений стоимостью в миллиарды долларов еще одним вызовом для ЦРУ стала борьба с коррупцией, которая оказалась большой проблемой", - говорится в материале. По информации Newsweek, ЦРУ не только тщательно отслеживает поставки вооружений, но и борется с кражами и откатами. После начала СВО на Украине США поставили им в качестве военной помощи множество видов вооружений, в частности десятки тысяч комплексов Javelin, которые практически сразу появились на черном рынке. По сообщениям СМИ, они продаются по цене от 20 до 60 тысяч долларов США, а ракеты к ним стоят 30 тысяч. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что госдепартамент США должен обратить внимание на то, что поставляемое Украине оружие уходит на черный рынок и распространяется не только по Европе, но и по другим континентам. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230418/korruptsiya-1866181102.html
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882302177.html
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украина, россия, сша, мария захарова, сергей лавров, центральное разведывательное управление (цру), нато, в мире
Украина, Россия, США, Мария Захарова, Сергей Лавров, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, В мире
ЦРУ приходится бороться с коррупцией на Украине, пишут СМИ

Newsweek: ЦРУ приходится бороться с коррупцией из-за поставок оружия Киеву из США

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ЦРУ вынуждено заняться борьбой с коррупцией на фоне многомиллиардных поставок оружия Киеву через Восточную Европу, сообщает в среду американский журнал Newsweek со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник в разведке.
"С началом поставок через Восточную Европу вооружений стоимостью в миллиарды долларов еще одним вызовом для ЦРУ стала борьба с коррупцией, которая оказалась большой проблемой", - говорится в материале.
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По информации Newsweek, ЦРУ не только тщательно отслеживает поставки вооружений, но и борется с кражами и откатами.
После начала СВО на Украине США поставили им в качестве военной помощи множество видов вооружений, в частности десятки тысяч комплексов Javelin, которые практически сразу появились на черном рынке. По сообщениям СМИ, они продаются по цене от 20 до 60 тысяч долларов США, а ракеты к ним стоят 30 тысяч.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что госдепартамент США должен обратить внимание на то, что поставляемое Украине оружие уходит на черный рынок и распространяется не только по Европе, но и по другим континентам.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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УкраинаРоссияСШАМария ЗахароваСергей ЛавровЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТОВ мире
 
 
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