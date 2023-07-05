https://ria.ru/20230705/opek-1882460527.html
Генсек ОПЕК планирует принять участие в Российской энергетической неделе
Генсек ОПЕК планирует принять участие в Российской энергетической неделе - РИА Новости, 05.07.2023
Генсек ОПЕК планирует принять участие в Российской энергетической неделе
Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил журналистам, что планирует посетить Россию, скорее всего, примет в октябре участие в Российской... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T20:21
2023-07-05T20:21
2023-07-05T20:21
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ВЕНА, 5 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил журналистам, что планирует посетить Россию, скорее всего, примет в октябре участие в Российской энергетической неделе в Москве. "Я планирую посетить Россию, наверное, в октябре на Российской энергетической неделе в Москве", - сказал он в кулуарах семинара ОПЕК.
https://ria.ru/20230403/opek-1862705982.html
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россия, опек, в мире, экономика
Россия, ОПЕК, В мире, Экономика
Генсек ОПЕК планирует принять участие в Российской энергетической неделе
Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс планирует принять участие в Российской энергетической неделе