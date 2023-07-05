https://ria.ru/20230705/obyazatelstva-1882314816.html

Все социальные обязательства будут выполнены, заявил Мишустин

Все социальные обязательства будут выполнены, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.07.2023

Все социальные обязательства будут выполнены, заявил Мишустин

Все социальные обязательства будут выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T01:02

2023-07-05T01:02

2023-07-05T11:18

михаил мишустин

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Все социальные обязательства будут выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Я думаю, что все задачи будут выполнены, а самое главное, я в этом уверен, все социальные обязательства будут выполнены", - сказал премьер.

https://ria.ru/20230705/inflyatsiya-1882270302.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

михаил мишустин, россия, владимир путин, общество