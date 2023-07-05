https://ria.ru/20230705/obyazatelstva-1882314816.html
Все социальные обязательства будут выполнены, заявил Мишустин
Все социальные обязательства будут выполнены, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.07.2023
Все социальные обязательства будут выполнены, заявил Мишустин
Все социальные обязательства будут выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T01:02
2023-07-05T01:02
2023-07-05T11:18
михаил мишустин
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Все социальные обязательства будут выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Я думаю, что все задачи будут выполнены, а самое главное, я в этом уверен, все социальные обязательства будут выполнены", - сказал премьер.
https://ria.ru/20230705/inflyatsiya-1882270302.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, владимир путин, общество
Михаил Мишустин, Россия, Владимир Путин, Общество
Все социальные обязательства будут выполнены, заявил Мишустин
Мишустин на встрече с Путиным заявил, что все социальные обязательства будут выполнены