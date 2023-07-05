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Все социальные обязательства будут выполнены, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.07.2023
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01:02 05.07.2023 (обновлено: 11:18 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/obyazatelstva-1882314816.html
Все социальные обязательства будут выполнены, заявил Мишустин
Все социальные обязательства будут выполнены, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.07.2023
Все социальные обязательства будут выполнены, заявил Мишустин
Все социальные обязательства будут выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T01:02
2023-07-05T11:18
михаил мишустин
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Все социальные обязательства будут выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Я думаю, что все задачи будут выполнены, а самое главное, я в этом уверен, все социальные обязательства будут выполнены", - сказал премьер.
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михаил мишустин, россия, владимир путин, общество
Михаил Мишустин, Россия, Владимир Путин, Общество
Все социальные обязательства будут выполнены, заявил Мишустин

Мишустин на встрече с Путиным заявил, что все социальные обязательства будут выполнены

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Все социальные обязательства будут выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Я думаю, что все задачи будут выполнены, а самое главное, я в этом уверен, все социальные обязательства будут выполнены", - сказал премьер.
Премьер министр РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
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