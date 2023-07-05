https://ria.ru/20230705/obstrel-1882341082.html

Украинские военные обстреляли Ясиноватую

Украинские военные обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 05.07.2023

Украинские военные обстреляли Ясиноватую

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по городу Ясиноватая в ДНР, сообщили в среду в представительстве республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T12:55

2023-07-05T12:55

2023-07-05T12:55

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по городу Ясиноватая в ДНР, сообщили в среду в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях ничего не известно. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

ясиноватая

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донецкая народная республика, украина, ясиноватая