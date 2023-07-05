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ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области - РИА Новости, 05.07.2023
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08:24 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/obstrel-1882287363.html
ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области
ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области - РИА Новости, 05.07.2023
ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области
Школа и жилой дом в посёлке Тёткино повреждены в результате обстрела, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своём... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T08:24
2023-07-05T08:24
происшествия
курская область
глушковский район
роман старовойт
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Школа и жилой дом в посёлке Тёткино повреждены в результате обстрела, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале. "Под обстрел со стороны ВСУ попал посёлок Тёткино Глушковского района. Всего насчитали 12 прилётов. Пострадавших нет. Сильные повреждения получила школа №2", — сказал Старовойт. Губернатор добавил, что рабочие приступят к восстановлению в кратчайшие сроки. Также глава региона пообещал помочь владельцам повреждённого дома. Посёлок Глушково регулярно попадает под обстрелы, в предыдущий раз – 3 июля.
https://ria.ru/20230703/obstrel-1882012511.html
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происшествия, курская область, глушковский район, роман старовойт, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Глушковский район, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

Школа и дом в поселке Теткино Курской области повреждены при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Школа и жилой дом в посёлке Тёткино повреждены в результате обстрела, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
"Под обстрел со стороны ВСУ попал посёлок Тёткино Глушковского района. Всего насчитали 12 прилётов. Пострадавших нет. Сильные повреждения получила школа №2", — сказал Старовойт.
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Губернатор добавил, что рабочие приступят к восстановлению в кратчайшие сроки. Также глава региона пообещал помочь владельцам повреждённого дома.
Посёлок Глушково регулярно попадает под обстрелы, в предыдущий раз – 3 июля.
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ПроисшествияКурская областьГлушковский районРоман СтаровойтВооруженные силы Украины
 
 
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