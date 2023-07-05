https://ria.ru/20230705/obstrel-1882287363.html

ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области - РИА Новости, 05.07.2023

ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

Школа и жилой дом в посёлке Тёткино повреждены в результате обстрела, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своём... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T08:24

2023-07-05T08:24

2023-07-05T08:24

происшествия

курская область

глушковский район

роман старовойт

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Школа и жилой дом в посёлке Тёткино повреждены в результате обстрела, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале. "Под обстрел со стороны ВСУ попал посёлок Тёткино Глушковского района. Всего насчитали 12 прилётов. Пострадавших нет. Сильные повреждения получила школа №2", — сказал Старовойт. Губернатор добавил, что рабочие приступят к восстановлению в кратчайшие сроки. Также глава региона пообещал помочь владельцам повреждённого дома. Посёлок Глушково регулярно попадает под обстрелы, в предыдущий раз – 3 июля.

https://ria.ru/20230703/obstrel-1882012511.html

https://ria.ru/20230703/oblstrel-1881974240.html

курская область

глушковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курская область, глушковский район, роман старовойт, вооруженные силы украины