https://ria.ru/20230705/obstrel-1882287363.html
ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области
ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области - РИА Новости, 05.07.2023
ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области
Школа и жилой дом в посёлке Тёткино повреждены в результате обстрела, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своём... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T08:24
2023-07-05T08:24
2023-07-05T08:24
происшествия
курская область
глушковский район
роман старовойт
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Школа и жилой дом в посёлке Тёткино повреждены в результате обстрела, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале. "Под обстрел со стороны ВСУ попал посёлок Тёткино Глушковского района. Всего насчитали 12 прилётов. Пострадавших нет. Сильные повреждения получила школа №2", — сказал Старовойт. Губернатор добавил, что рабочие приступят к восстановлению в кратчайшие сроки. Также глава региона пообещал помочь владельцам повреждённого дома. Посёлок Глушково регулярно попадает под обстрелы, в предыдущий раз – 3 июля.
https://ria.ru/20230703/obstrel-1882012511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, глушковский район, роман старовойт, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Глушковский район, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области
Школа и дом в поселке Теткино Курской области повреждены при обстреле со стороны ВСУ