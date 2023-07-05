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Генпрокуратура признала деятельность НПО The Altai Project нежелательной - РИА Новости, 05.07.2023
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17:27 05.07.2023 (обновлено: 17:31 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/nezhelatelnaya-1882423787.html
Генпрокуратура признала деятельность НПО The Altai Project нежелательной
Генпрокуратура признала деятельность НПО The Altai Project нежелательной - РИА Новости, 05.07.2023
Генпрокуратура признала деятельность НПО The Altai Project нежелательной
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России американской неправительственной организации The Altai Project ("Алтай проект"),... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:27
2023-07-05T17:31
сила сибири — 2
генеральная прокуратура рф
сша
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России американской неправительственной организации The Altai Project ("Алтай проект"), саботировавшей строительство газопровода "Сила Сибири — 2", сообщает пресс-служба ведомства."По результатам проведения проверки Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации The Altai Project ("Алтай проект") (США)", - говорится в сообщении. Уточняется, что руководство организацией осуществляется от лица ее директора – гражданки США Дженнифер Кастнер. "Ключевым направлением работы организации является саботирование строительства газопровода "Сила Сибири — 2", - уточняется в релизе По информации ведомства, The Altai Project призывает жертвовать денежные средства на проведение "правдивых" экологических исследований, которые докажут якобы пагубное влияние газопровода, а также на пропагандистскую работу в российском и международном обществе, целью которой является донести до общественности тезис о необходимости "сражаться за священные места" на Алтае. На сайте также содержится призыв к участию в акциях протеста и неповиновения. "Кроме того, The Altai Project выступает против разработки Кара-Кульского месторождения, аргументируя свою позицию "негативными последствиями" для экологии региона. Вместе с тем, при сохранении экологии разработка Кара-Кульского месторождения и строительство горно-обогатительного комбината будут способствовать развитию горнодобывающей отрасли и экономического потенциала Республики Алтай в целом, в связи с чем The Altai Project наносит экономический ущерб Российской Федерации, действует в интересах иностранных предприятий, умышленно пытается ограничить конкурентоспособность российских компаний", - пояснили в Генпрокуратуре. Формально выступая за охрану природы, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, может нанести ущерб безопасности России в экономической сфере, считают в ведомстве.
https://ria.ru/20230705/wwf-1882419726.html
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сша
россия
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сила сибири — 2, генеральная прокуратура рф, сша, россия, республика алтай
Сила Сибири — 2, Генеральная прокуратура РФ, США, Россия, Республика Алтай
Генпрокуратура признала деятельность НПО The Altai Project нежелательной

Генпрокуратура признала деятельность американской НПО The Altai Project нежелательной

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры России
Здание Генеральной прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Генеральной прокуратуры России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России американской неправительственной организации The Altai Project ("Алтай проект"), саботировавшей строительство газопровода "Сила Сибири — 2", сообщает пресс-служба ведомства.
"По результатам проведения проверки Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации The Altai Project ("Алтай проект") (США)", - говорится в сообщении.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
WWF* внесли в перечень нежелательных в России организаций
Вчера, 17:10
Уточняется, что руководство организацией осуществляется от лица ее директора – гражданки США Дженнифер Кастнер.
«
"Ключевым направлением работы организации является саботирование строительства газопровода "Сила Сибири — 2", - уточняется в релизе
По информации ведомства, The Altai Project призывает жертвовать денежные средства на проведение "правдивых" экологических исследований, которые докажут якобы пагубное влияние газопровода, а также на пропагандистскую работу в российском и международном обществе, целью которой является донести до общественности тезис о необходимости "сражаться за священные места" на Алтае. На сайте также содержится призыв к участию в акциях протеста и неповиновения.
"Кроме того, The Altai Project выступает против разработки Кара-Кульского месторождения, аргументируя свою позицию "негативными последствиями" для экологии региона. Вместе с тем, при сохранении экологии разработка Кара-Кульского месторождения и строительство горно-обогатительного комбината будут способствовать развитию горнодобывающей отрасли и экономического потенциала Республики Алтай в целом, в связи с чем The Altai Project наносит экономический ущерб Российской Федерации, действует в интересах иностранных предприятий, умышленно пытается ограничить конкурентоспособность российских компаний", - пояснили в Генпрокуратуре.
Формально выступая за охрану природы, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, может нанести ущерб безопасности России в экономической сфере, считают в ведомстве.
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Норвежский фонд "Беллона" включили в перечень нежелательных в России
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Сила Сибири — 2Генеральная прокуратура РФСШАРоссияРеспублика Алтай
 
 
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