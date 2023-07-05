Генпрокуратура признала деятельность НПО The Altai Project нежелательной
Генпрокуратура признала деятельность американской НПО The Altai Project нежелательной
Здание Генеральной прокуратуры России. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России американской неправительственной организации The Altai Project ("Алтай проект"), саботировавшей строительство газопровода "Сила Сибири — 2", сообщает пресс-служба ведомства.
"По результатам проведения проверки Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации The Altai Project ("Алтай проект") (США)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что руководство организацией осуществляется от лица ее директора – гражданки США Дженнифер Кастнер.
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"Ключевым направлением работы организации является саботирование строительства газопровода "Сила Сибири — 2", - уточняется в релизе
По информации ведомства, The Altai Project призывает жертвовать денежные средства на проведение "правдивых" экологических исследований, которые докажут якобы пагубное влияние газопровода, а также на пропагандистскую работу в российском и международном обществе, целью которой является донести до общественности тезис о необходимости "сражаться за священные места" на Алтае. На сайте также содержится призыв к участию в акциях протеста и неповиновения.
"Кроме того, The Altai Project выступает против разработки Кара-Кульского месторождения, аргументируя свою позицию "негативными последствиями" для экологии региона. Вместе с тем, при сохранении экологии разработка Кара-Кульского месторождения и строительство горно-обогатительного комбината будут способствовать развитию горнодобывающей отрасли и экономического потенциала Республики Алтай в целом, в связи с чем The Altai Project наносит экономический ущерб Российской Федерации, действует в интересах иностранных предприятий, умышленно пытается ограничить конкурентоспособность российских компаний", - пояснили в Генпрокуратуре.
Формально выступая за охрану природы, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, может нанести ущерб безопасности России в экономической сфере, считают в ведомстве.