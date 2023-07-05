https://ria.ru/20230705/natsproekty-1882268798.html

Мишустин оценил показатели реализации нацпроектов в России

Мишустин оценил показатели реализации нацпроектов в России - РИА Новости, 05.07.2023

Мишустин оценил показатели реализации нацпроектов в России

Показатели реализации нацпроектов составляют 98,95%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом Владимиром Путиным. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T00:59

2023-07-05T00:59

2023-07-05T00:59

россия

михаил мишустин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Показатели реализации нацпроектов составляют 98,95%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом Владимиром Путиным. "Самые главные, наверное, цифры - это средний уровень достижения показателей по нацпроектам, вот я подготовил вам специальный документ, - 98,95%", - сказал Мишустин. "Экология, демография, здравоохранение, культура… Все это направления, по которым, конечно, люди от нас ждут результатов, и это те способы достижения национальных целей развития, которыми, собственно говоря, мы руководствуемся в работе, в том числе и вашими поручениями", - добавил он.

https://ria.ru/20230705/ekonomika-1882267836.html

россия

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россия, михаил мишустин, владимир путин, общество