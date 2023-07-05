https://ria.ru/20230705/natsproekt-1882469988.html

Кубань станет участником нового нацпроекта по развитию беспилотной авиации

Кубань станет участником нового нацпроекта по развитию беспилотной авиации - РИА Новости, 05.07.2023

Кубань станет участником нового нацпроекта по развитию беспилотной авиации

Краснодарский край станет участником национального проекта по развитию беспилотной авиации, это позволит сформировать новую отрасль промышленности в регионе,... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T21:40

2023-07-05T21:40

2023-07-05T21:40

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

технологии

нацпроекты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805793428_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_078a1b219e8c3a156b884e83e7193fe4.jpg

КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Краснодарский край станет участником национального проекта по развитию беспилотной авиации, это позволит сформировать новую отрасль промышленности в регионе, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Глава Кубани принял участие в совещании по производству беспилотных летательных аппаратов на территории края, по данным пресс-службы краевой администрации. "Наш регион всегда был и остается аграрным, курортным, но сегодня есть все возможности стать промышленным регионом, с акцентом на радиоэлектронику. Кроме того, Правительство РФ готовит новый национальный проект по развитию беспилотной авиации. Краснодарский край может и должен стать его активным участником… Задача номер один – помочь фронту. Вторая задача – формирование новой отрасли промышленности", - передает пресс-служба слова Кондратьева. Вице-губернатор Кубани Александр Руппель отметил, что к 1 сентября будет разработана региональная программа создания научно-производственной площадки беспилотных авиасистем. Кроме того, уже достигнута договоренность с технологическим институтом о подключении к процессу производства представителей науки.

https://ria.ru/20230703/kuban-1881983437.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

краснодарский край, вениамин кондратьев, технологии, нацпроекты