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Кубань станет участником нового нацпроекта по развитию беспилотной авиации - РИА Новости, 05.07.2023
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Краснодарский край
 
21:40 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/natsproekt-1882469988.html
Кубань станет участником нового нацпроекта по развитию беспилотной авиации
Кубань станет участником нового нацпроекта по развитию беспилотной авиации - РИА Новости, 05.07.2023
Кубань станет участником нового нацпроекта по развитию беспилотной авиации
Краснодарский край станет участником национального проекта по развитию беспилотной авиации, это позволит сформировать новую отрасль промышленности в регионе,... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T21:40
2023-07-05T21:40
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
технологии
нацпроекты
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КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Краснодарский край станет участником национального проекта по развитию беспилотной авиации, это позволит сформировать новую отрасль промышленности в регионе, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Глава Кубани принял участие в совещании по производству беспилотных летательных аппаратов на территории края, по данным пресс-службы краевой администрации. "Наш регион всегда был и остается аграрным, курортным, но сегодня есть все возможности стать промышленным регионом, с акцентом на радиоэлектронику. Кроме того, Правительство РФ готовит новый национальный проект по развитию беспилотной авиации. Краснодарский край может и должен стать его активным участником… Задача номер один – помочь фронту. Вторая задача – формирование новой отрасли промышленности", - передает пресс-служба слова Кондратьева. Вице-губернатор Кубани Александр Руппель отметил, что к 1 сентября будет разработана региональная программа создания научно-производственной площадки беспилотных авиасистем. Кроме того, уже достигнута договоренность с технологическим институтом о подключении к процессу производства представителей науки.
https://ria.ru/20230703/kuban-1881983437.html
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краснодарский край, вениамин кондратьев, технологии, нацпроекты
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Технологии, Нацпроекты

Кубань станет участником нового нацпроекта по развитию беспилотной авиации

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Краснодарский край станет участником национального проекта по развитию беспилотной авиации, это позволит сформировать новую отрасль промышленности в регионе, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Глава Кубани принял участие в совещании по производству беспилотных летательных аппаратов на территории края, по данным пресс-службы краевой администрации.
"Наш регион всегда был и остается аграрным, курортным, но сегодня есть все возможности стать промышленным регионом, с акцентом на радиоэлектронику. Кроме того, Правительство РФ готовит новый национальный проект по развитию беспилотной авиации. Краснодарский край может и должен стать его активным участником… Задача номер один – помочь фронту. Вторая задача – формирование новой отрасли промышленности", - передает пресс-служба слова Кондратьева.
Вице-губернатор Кубани Александр Руппель отметил, что к 1 сентября будет разработана региональная программа создания научно-производственной площадки беспилотных авиасистем. Кроме того, уже достигнута договоренность с технологическим институтом о подключении к процессу производства представителей науки.
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Краснодарский крайКраснодарский крайВениамин КондратьевТехнологииНацпроекты
 
 
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