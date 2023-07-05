https://ria.ru/20230705/natsproekt-1882469988.html
Кубань станет участником нового нацпроекта по развитию беспилотной авиации
Кубань станет участником нового нацпроекта по развитию беспилотной авиации - РИА Новости, 05.07.2023
Кубань станет участником нового нацпроекта по развитию беспилотной авиации
Краснодарский край станет участником национального проекта по развитию беспилотной авиации, это позволит сформировать новую отрасль промышленности в регионе,... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T21:40
2023-07-05T21:40
2023-07-05T21:40
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
технологии
нацпроекты
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КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Краснодарский край станет участником национального проекта по развитию беспилотной авиации, это позволит сформировать новую отрасль промышленности в регионе, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Глава Кубани принял участие в совещании по производству беспилотных летательных аппаратов на территории края, по данным пресс-службы краевой администрации. "Наш регион всегда был и остается аграрным, курортным, но сегодня есть все возможности стать промышленным регионом, с акцентом на радиоэлектронику. Кроме того, Правительство РФ готовит новый национальный проект по развитию беспилотной авиации. Краснодарский край может и должен стать его активным участником… Задача номер один – помочь фронту. Вторая задача – формирование новой отрасли промышленности", - передает пресс-служба слова Кондратьева. Вице-губернатор Кубани Александр Руппель отметил, что к 1 сентября будет разработана региональная программа создания научно-производственной площадки беспилотных авиасистем. Кроме того, уже достигнута договоренность с технологическим институтом о подключении к процессу производства представителей науки.
https://ria.ru/20230703/kuban-1881983437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, вениамин кондратьев, технологии, нацпроекты
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Технологии, Нацпроекты
КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Краснодарский край станет участником национального проекта по развитию беспилотной авиации, это позволит сформировать новую отрасль промышленности в регионе, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Глава Кубани принял участие в совещании по производству беспилотных летательных аппаратов на территории края, по данным пресс-службы краевой администрации.
"Наш регион всегда был и остается аграрным, курортным, но сегодня есть все возможности стать промышленным регионом, с акцентом на радиоэлектронику. Кроме того, Правительство РФ
готовит новый национальный проект по развитию беспилотной авиации. Краснодарский край может и должен стать его активным участником… Задача номер один – помочь фронту. Вторая задача – формирование новой отрасли промышленности", - передает пресс-служба слова Кондратьева.
Вице-губернатор Кубани Александр Руппель отметил, что к 1 сентября будет разработана региональная программа создания научно-производственной площадки беспилотных авиасистем. Кроме того, уже достигнута договоренность с технологическим институтом о подключении к процессу производства представителей науки.
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