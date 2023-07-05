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На Украине задержали мошенников, которые крали деньги, собранные для армии - РИА Новости, 05.07.2023
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15:20 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/moshenniki-1882383790.html
На Украине задержали мошенников, которые крали деньги, собранные для армии
На Украине задержали мошенников, которые крали деньги, собранные для армии - РИА Новости, 05.07.2023
На Украине задержали мошенников, которые крали деньги, собранные для армии
Группа мошенников, которая под видом волонтеров крала деньги со счетов, предназначенных для помощи военным, задержана на Украине, сообщили в офисе украинского... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:20
2023-07-05T15:20
в мире
украина
каменский район
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Группа мошенников, которая под видом волонтеров крала деньги со счетов, предназначенных для помощи военным, задержана на Украине, сообщили в офисе украинского генпрокурора. "Сообщено о подозрении четырем участникам преступной группы, которые занимались завладением средств обманным путем. Им инкриминируется кража, мошенничество и несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных) систем", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале офиса генпрокурора страны. По информации ведомства, члены группы – жители Каменского района. Они находили в соцсетях информацию о сборе денег на помощь и лечение украинских военных. Во время переписки в мессенджере представлялись волонтерами международных организаций и предлагали финансовую помощь в иностранной валюте. "Под видом конвертирования средств подозреваемые получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших и присваивали деньги путем их перевода на подконтрольные счета. Установлено, что псевдоволонтеры обманули почти 100 жителей разных регионов Украины. Незаконная деятельность ежемесячно приносила подозреваемым более миллиона гривен (27 тысяч долларов – ред.)", - отметили в офисе генпрокурора. В ведомстве уточнили, что один из подозреваемых арестован, в отношении остальных решается вопрос об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20230620/moshenniki-1879277895.html
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в мире, украина, каменский район
В мире, Украина, Каменский район
На Украине задержали мошенников, которые крали деньги, собранные для армии

На Украине задержали мошенников, которые крали деньги, предназначенные на помощь армии

© Depositphotos.com / shmeljovЛюди, занимающиеся интернет-мошенничеством
Люди, занимающиеся интернет-мошенничеством - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Depositphotos.com / shmeljov
Люди, занимающиеся интернет-мошенничеством. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Группа мошенников, которая под видом волонтеров крала деньги со счетов, предназначенных для помощи военным, задержана на Украине, сообщили в офисе украинского генпрокурора.
"Сообщено о подозрении четырем участникам преступной группы, которые занимались завладением средств обманным путем. Им инкриминируется кража, мошенничество и несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных) систем", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале офиса генпрокурора страны.
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По информации ведомства, члены группы – жители Каменского района. Они находили в соцсетях информацию о сборе денег на помощь и лечение украинских военных. Во время переписки в мессенджере представлялись волонтерами международных организаций и предлагали финансовую помощь в иностранной валюте.
"Под видом конвертирования средств подозреваемые получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших и присваивали деньги путем их перевода на подконтрольные счета. Установлено, что псевдоволонтеры обманули почти 100 жителей разных регионов Украины. Незаконная деятельность ежемесячно приносила подозреваемым более миллиона гривен (27 тысяч долларов – ред.)", - отметили в офисе генпрокурора.
В ведомстве уточнили, что один из подозреваемых арестован, в отношении остальных решается вопрос об избрании меры пресечения.
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