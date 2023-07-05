https://ria.ru/20230705/moshenniki-1882383790.html

На Украине задержали мошенников, которые крали деньги, собранные для армии

На Украине задержали мошенников, которые крали деньги, собранные для армии - РИА Новости, 05.07.2023

На Украине задержали мошенников, которые крали деньги, собранные для армии

Группа мошенников, которая под видом волонтеров крала деньги со счетов, предназначенных для помощи военным, задержана на Украине, сообщили в офисе украинского... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T15:20

2023-07-05T15:20

2023-07-05T15:20

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Группа мошенников, которая под видом волонтеров крала деньги со счетов, предназначенных для помощи военным, задержана на Украине, сообщили в офисе украинского генпрокурора. "Сообщено о подозрении четырем участникам преступной группы, которые занимались завладением средств обманным путем. Им инкриминируется кража, мошенничество и несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных) систем", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале офиса генпрокурора страны. По информации ведомства, члены группы – жители Каменского района. Они находили в соцсетях информацию о сборе денег на помощь и лечение украинских военных. Во время переписки в мессенджере представлялись волонтерами международных организаций и предлагали финансовую помощь в иностранной валюте. "Под видом конвертирования средств подозреваемые получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших и присваивали деньги путем их перевода на подконтрольные счета. Установлено, что псевдоволонтеры обманули почти 100 жителей разных регионов Украины. Незаконная деятельность ежемесячно приносила подозреваемым более миллиона гривен (27 тысяч долларов – ред.)", - отметили в офисе генпрокурора. В ведомстве уточнили, что один из подозреваемых арестован, в отношении остальных решается вопрос об избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20230620/moshenniki-1879277895.html

https://ria.ru/20230630/evakuator-1881337428.html

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